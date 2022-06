Johnny Depp wint smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard

Johnny Depp na de slotpleidooien op 27 mei in de zaak die hij aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Bij de juryuitspraak op woensdag was Depp niet aanwezig, Heard wel. Beeld Steve Helber / AFP

De rechtszaak waarin Depp en Heard elkaar van huiselijk geweld beschuldigden, was de afgelopen zes weken via internet te volgen. Op sociale media werd flink gesmuld van de videobeelden en ander bewijsmateriaal dat de 58-jarige acteur en de 36-jarige actrice in de rechtbank in Virginia tegen elkaar aanvoerden. De relatie van de twee Hollywoodsterren bleek er een vol excessief drugsgebruik, geweld en vernederingen.

Depp had zijn ex-vrouw aangeklaagd, omdat zij zichzelf in 2018 in een opiniestuk in The Washington Post beschreef als slachtoffer van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, was het volgens hem overduidelijk dat hij als dader werd neergezet. De jury ging daarin mee en oordeelde dat Depp daarmee ten onrechte reputatieschade heeft opgelopen. Daarom moet Heard ruim 10 miljoen dollar overmaken naar Depp.

Eigenlijk wilde de jury dat dit bedrag 15 miljoen dollar zou zijn, maar doordat federale wetten in Virginia maximum geldstraffen hanteren, viel het uiteindelijke bedrag lager uit. Per saldo gaat daar nog twee miljoen dollar van af. Dat bedrag moet Depp naar Heard overmaken omdat één uitspraak van Depps advocaat als ‘lasterlijk’ werd bestempeld, namelijk dat Heards aantijgingen ‘een hoax’ zouden zijn, met als doel te profiteren van de wereldwijde #MeToo-beweging.

Aantijgingen over en weer

Een van de voornaamste redenen van Depp om naar de rechter te stappen, betrof het mislopen van de rol van captain Jack Sparrow in de nieuwe Pirates of the Caribbean-film, een strop van ongeveer 22 miljoen dollar. Al eerder had filmproducent Warner Bros hem verzocht uit de Fantastic Beasts-reeks te stappen. Depp eiste 50 miljoen dollar schadevergoeding van Heard wegens smaad en reputatieschade. Heard diende eerst een verzoek in om de zaak ongeldig te laten verklaren. Toen de rechtbank daar niet in meeging, spande ze een tegenzaak aan en eiste ze 100 miljoen dollar.

Tijdens de rechtszaak gingen de aantijgingen de afgelopen weken over en weer. Depp vertelde dat hij zijn vingertopje verloor, nadat een woedende Heard een fles wodka naar hem had gegooid. Heard zei dat Depp haar onder invloed van drank en drugs fysiek en seksueel misbruikte. Maar volgens Depp was het juist Heard die de gewelddadige confrontaties opzocht. Met de uitspraak schaart de jury zich voornamelijk achter Depps weergave van de gebeurtenissen.

Van douchescène tot echtscheiding

Acteurs Johnny Depp en Amber Heard ontmoetten elkaar in 2009 op een filmset. Tijdens een douchescène waarin ze moesten zoenen, ontwikkelden ze gevoelens voor elkaar. In februari 2015 trouwden ze in Los Angeles. Dat huwelijk hield niet lang stand: vijftien maanden na de bruiloft vroeg Heard een scheiding aan. Nadat zij had verklaard dat Depp haar onder invloed van drank en drugs emotioneel en fysiek misbruikte, kreeg hij een contactverbod. Volgens Depp legde Heard die verklaringen af om gunstige financiële voorwaarden voor de scheiding te kunnen afdwingen. Zij wees op haar eigen succesvolle acteercarrière, met een rol in onder meer de blockbuster Aquaman. De wederzijdse verwijten van de voormalige geliefden werden ook toen al in diverse internationale media breed uitgemeten.

In augustus 2016 bereikten Depp en Heard een akkoord over de voorwaarden van de scheiding. Het gezamenlijke statement luidde: ‘De relatie was intens gepassioneerd, soms grillig, maar altijd liefdevol. Er zijn geen valse verklaringen afgelegd voor financieel gewin. Geen van beiden heeft de ander moedwillig fysieke of emotionele schade toegebracht.’ Ook werd vastgelegd dat ze zich niet meer publiekelijk over hun relatie zouden uitlaten. Depp betaalde Heard 7 miljoen dollar.

Daarmee waren de media de zaak niet plotsklaps vergeten. In het voorjaar van 2018 vroeg een columnist van The Sun zich af waarom schrijver J.K. Rowling zei zich ‘zeer gelukkig te prijzen’ met de casting van Depp voor de verfilming van een van haar boeken. De columnist noemde Depp een ‘vrouwenmishandelaar’. Daarop klaagde Depp de uitgever van The Sun aan – een zaak die hij onder meer door belastende verklaringen van Heard verloor. Volgens de Britse rechter was overtuigend bewezen dat Depp zijn ex-vrouw had mishandeld en mocht een krant dus ook de woorden ‘wife beater’ afdrukken. Aan het eind van dat jaar verscheen in The Washington Post het opiniestuk van de hand van Heard.

Waarheid aan het licht of stap terug

Dat is nu beoordeeld als laster. Depp toonde zich opgelucht. ‘De jury heeft me mijn leven teruggegeven’, bracht hij via een statement naar buiten. Hij was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank, vanwege een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. ‘Ik heb lang nagedacht of ik de gang naar de rechter moest maken, vanwege alle juridische obstakels en de wetenschap dat mijn leven onderwerp zou worden van een mondiaal spektakel. Maar vanaf het begin was het mijn doel om de waarheid aan het licht te brengen. Dat verdienden mijn kinderen en alle anderen die mij zijn blijven steunen. Het is een bevredigend gevoel dat dat doel nu is gerealiseerd.’

Heard was wel aanwezig in de rechtbank, maar vertrok zonder commentaar. Op Twitter zei ze ‘aangeslagen’ te zijn door de uitspraak, omdat ‘het torenhoge bewijs blijkbaar niet genoeg was om het te kunnen opnemen tegen de macht en invloed van mijn ex-man. Nog teleurgestelder ben ik over de gevolgen van deze uitspraak voor vrouwen. Dit betekent een stap terug. Een stap terug voor iedereen die vindt dat geweld tegen vrouwen serieus moet worden genomen.’

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Heard het geld dat zij na de scheidingsregeling van Depp ontving aan twee goede doelen schonk. Dat klopt niet. Van de beloofde 7 miljoen dollar werd nog geen 2 miljoen dollar overgemaakt, verklaarden de goededoelenorganisaties.