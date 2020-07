Johnny Depp voert alternatief theater op in Londense West End

Johnny Depp begroet zijn fans voordat hij vrijdag in Londen voor de rechter verschijnt. Beeld John Sibley / Reuters

Dat het West End er verlaten bij ligt, wil niet zeggen dat Londen het zonder theater hoeft te stellen. Het toneel heeft zich slechts verplaatst naar The Royal Courts of Justice, waar de acteurs Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard met mondkapjes op de hoofdrol spelen in een zelfs voor Engelse begrippen sappige, affreuze en bij vlagen onsmakelijke smaadzaak. Deze was door de Amerikaanse acteur aangespannen tegen The Sun, de krant die hem zou hebben belasterd als wife beater, oftewel vrouwenmepper.

Actrice Amber Heard vrijdag bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Londen. Beeld John Sibley / Reuters

Dankzij de uit Victoriaanse tijden stammende smaadwetten heeft de Britse hoofdstad door de jaren heel wat curieuze smaadzaken meegemaakt. Denk aan het proces dat leidde tot de gevangenschap van de politicus en thrillerschrijver Jeffrey Archer. Of de zaak die Formule 1-coryfee Max Mosley wegens onthullingen over zijn liefde voor nazi-SM tegen News Group had aangespannen. Smaad is waar theater en recht elkaar treffen. De 57-jarige Depp moet dan ook hebben geweten waar hij aan begon toen hij The Sun voor de rechter sleepte.

Vuile was

De beste betaalde acteur ter wereld deed dit in een poging zijn reputatie te redden, maar of dat gaat lukken is onzeker. Alle details uit zijn stormachtige huwelijk met de 34-jarige Heard, die hij op de set van The Rum Diary had ontmoet, zijn aan het licht gekomen. Al twee weken worden de lezers van de Britse kranten, ook de kwaliteitskranten, getrakteerd op verhalen over Depps epische drugsgebruik en ruzies tussen de twee geliefden. Heard zou bij het huiselijk geweld haar neus hebben gebroken terwijl Depp het topje van zijn vinger zegt te hebben verloren. Zijn exen Vanessa Paradis en Winona Ryder vervulden een bijrol als getuigen.

De acteur Johnny Depp verlaat vrijdag in Londen het gerechtsgebouw Beeld John Sibley / Reuters

Het devies om de vuile was niet buiten te hangen, werd op de zesde zittingsdag van het drie weken durende proces definitief geschonden toen de schoonmaakster verklaarde dat ze een drol in het bed van het duo had aangetroffen. Depp noemde deze gift van zijn vrouw, gelegd na een verjaardagsruzie, een passend einde van hun huwelijk, drie jaar geleden. Hij had indertijd een dna-test geopperd om aan te tonen dat de drol van zijn vrouw was, en niet van een van haar hondjes. Het incident zal ongetwijfeld ter sprake komen als Heard zelf gaat getuigen in wat The Depp Disaster Movie is genoemd.