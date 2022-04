Johnny de Mol stopt met talkshow HLF8 na beschuldiging seksueel misbruik

Johnny de Mol zegt dat het nu niet meer mogelijk is ‘een vrolijke en boeiende show te maken’. Beeld ANP Kippa

Volgens De Mol is er ‘bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen’ deze week ‘een nieuwe valse beschuldiging geuit’. De presentator richtte zich aan het eind van de uitzending tot zijn publiek: ‘Het valt mij zwaar maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging’. De Mol hoopt dat het stoppen van het programma tijdelijk is en dat hij zijn werk later weer kan hervatten.

Door de nieuwe beschuldigingen is het voor hem en de redactie ‘nagenoeg onmogelijk om dit werk voort te zetten’, aldus De Mol. Het is volgens de presentator ‘even niet meer te doen’ om aan zijn talkshowtafel nog gasten te ontvangen en ‘een vrolijke en boeiende show te maken’.

Talpa, het bedrijf achter zender SBS6 waarop de show te zien is, wil niet inhoudelijk reageren op de verklaring van De Mol maar respecteert het besluit van de presentator om zijn werk neer te leggen. Over de toekomst van de talkshow is vooralsnog niets bekend. Eerder nam presentator Hélène Hendriks de presentatie over bij afwezigheid van De Mol.

Opnieuw in opspraak

Eerder werd bekend dat De Mols ex-verloofde Shima Kaes al in 2020 aangifte tegen hem heeft gedaan van zeker drie ernstige gevallen van mishandeling. Volgens HP/de Tijd zou Kaes inmiddels zijn verhoord door de politie over de zaak.

De Mol kwam sindsdien onder toenemende druk te staan zijn talkshow tijdelijk stop te zetten maar besloot daar in eerste instantie niet toe. Na de berichtgeving over de beschuldigingen van zijn ex-verloofde richtte De Mol zich in zijn talkshow tot zijn kijkers en ontkende publiekelijk de aantijgingen.