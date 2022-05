John Lee, Beijings nieuwe vazal, brengt Hongkong nog verder onder China’s knoet

John Lee, de enige kandidaat bij de verkiezingen voor het ambt van hoogste bestuurder van Hongkong, voert het woord op een persconferentie in april. Beeld Lam Yik / AFP

Zondag vinden in Hongkong verkiezingen plaats voor het belangrijkste politieke ambt, dat van hoogste bestuurder, maar veel valt er niet te kiezen. Het 1.461 personen tellende verkiezingscomité is ontdaan van oppositie, en er is maar één kandidaat: John Lee Ka-chiu, voormalig politieagent en minister van Veiligheid, en de lieveling van Beijing. De uitslag staat bij voorbaat vast.

Met de 64-jarige Lee, die hielp bij het neerslaan van de Hongkongse straatprotesten en het invoeren van de controversiële Nationale Veiligheidswet, maakt Beijing duidelijk welke toekomst het voor zijn internationale zakencentrum ziet. Lee heeft geen economische ervaring, maar is een man van ‘veiligheid en stabiliteit’. Hij moet Hongkong volledig onder Beijings controle brengen.

‘Hij heeft geen ervaring in economische zaken, buitenlandse handel, volksgezondheid, huisvesting of werkgelegenheid, alles wat in Hongkong belangrijk is’, zegt Robert Chung, voorzitter van peilbureau Hong Kong Public Opinion Research Institute. Hij is onlangs Hongkong ontvlucht, uit angst voor vervolging. ‘Ik kan wel raden waarom Beijing hem heeft uitgekozen: om Hongkong verder onder controle te krijgen en het maatschappelijk middenveld te beschadigen.’

Weinig interesse bij de burger

Lee voerde de afgelopen maand campagne: hij bezocht allerlei geledingen van de maatschappij en hield op televisie een vragenuurtje voor burgers. Maar zonder tegenkandidaten wekte dat weinig interesse, en veel Hongkongers weten amper iets van Lee. Behalve de basisfeiten: hij is van bescheiden afkomst, groeide op in een sociale woonwijk, was een topstudent aan een prestigieus Jezuïetencollege, maar gaf zijn toegangsticket tot een ingenieursstudie op om bij de politie te gaan.

Tijdens zijn lange politiecarrière klom Lee op tot commandant. In 2017 werd hij minister van Veiligheid, een functie waarin hij vorm gaf aan de hardhandige aanpak van de enorme protesten in Hongkong, met willekeurige arrestaties en buitenproportioneel politiegeweld. ‘Hij bouwde een reputatie van rottweiler op’, aldus denktankdirecteur David Dodwell in de Southern China Morning Post. ‘Dat heeft hem het diepe vertrouwen van Beijing opgeleverd, en de toorn van de Verenigde Staten.’

Lee kwam in 2020 op de sanctielijst van de VS wegens zijn rol in het ondergraven van de Hongkongse democratie. Bij de centrale overheid in China kwam hij in beeld als opvolger voor Carrie Lam, de huidige hoogste bestuurder, die ook aan Beijings leiband loopt, maar minder bijtgraag is. Eerst liet ze de protesten lang aanslepen, dit jaar liet ze een coronagolf ontsporen. Toen duidelijk werd dat Lam geen tweede termijn zou krijgen, werd Lee benoemd tot hoofdsecretaris, een springplank naar het hoogste ambt.

Geen bureaucraat maar een doener

Lee’s programma is een kopie van Lams beleid: de woningnood in Hongkong oplossen, de huizenprijzen stabiliseren, de sociale mobiliteit vergroten en de stad uit haar isolement halen, na twee jaar reisrestricties vanwege de pandemie. Het verschil met Lam, volgens Lee zelf: hij is geen bureaucraat, die zich laat tegenhouden door stroperige regels, maar een doener, die aan zijn politietijd een ‘can do-mentaliteit’ heeft overgehouden.

John Lee, wederom op een persconferentie in Hongkong. Beeld Isaac Lawrence / AFP

Maar het is de vraag of Lee veel kan doen. De Hongkongse reputatie als internationaal zakencentrum heeft een enorme knauw gekregen, na de onttakeling van de Hongkongse democratie en rechtsstaat en na twee jaar corona-isolement. Afgelopen kwartaal kromp de economie met 4 procent. Bovendien wil Lee de deuren openen naar zowel het Chinese vasteland als naar de rest van de wereld. Met onverenigbare coronaregimes is dat zo goed als onmogelijk.

Als alles volgens plan verloopt, wordt Lee op 1 juli ingehuldigd als hoogste bestuurder. Die dag is het 25 jaar geleden dat Hongkong door Groot-Brittannië aan China werd overgedragen, precies halverwege de afgesproken vijftig jaar politieke autonomie. Maar met deze schijnverkiezing is er van die autonomie weinig over. ‘Beijing heeft zijn beloftes verbroken’, zegt Chung. ‘Ze hebben het Hongkongse verkiezingssysteem afgebroken. Mensen in Hongkong hebben nu geen enkele hoop meer.’