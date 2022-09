John Laughland, de Forum-adviseur die al complotten zag toen Thierry Baudet nog op de lagere school zat

John Laughland spreekt in juli tijdens een symposium van Forum voor Democratie over de oorlog in Oekraïne. Beeld Robin Utrecht / ANP

Lang voor het gedachtengoed van Thierry Baudet zich begon uit te kristalliseren, stond de Britse denker John Laughland al bekend als ‘conservatief eurosceptisch filosoof’. In die hoedanigheid werd hij uitgenodigd door de BBC en publiceerde hij in kranten waaraan tegenwoordig de naam ‘mainstreammedia’ kleeft.

Eind 2004 liet hij in The Guardian zijn licht schijnen over de Oranjerevolutie oftewel de opstand in Oekraïne tegen de verkiezingsfraude van de pro-Russische presidentskandidaat Janoekovitsj. Westerse verslaggevers, legde Laughland uit, schilderden die Oranjerevolutie ten onrechte af als een brede volksopstand. In werkelijkheid ging het om een handjevol opgehitste jongeren, vaak nog behangen met swastika’s ook. Diezelfde westerse verslaggevers zwegen ‘enorme steunbetuigingen aan Janoekovitsj’ dood.

Beschouwingen over doodgezwegen Oekraïense steun aan Poetin kan Laughland vandaag de dag niet meer in The Guardian kwijt. Beweringen dat corona ‘fictie’ is, de EU een instrument van de CIA en Europese instellingen verspreiders van nazistisch gedachtengoed (Hitler wilde immers ook al een verenigd Europa), maakten hem de laatste jaren minder salonfähig. In zijn thuisland geldt hij tegenwoordig als minder betrouwbare bron. Als zijn Oekraïne-analyses ook maar deels hadden geklopt, waren Russische militairen in Kyiv met bloemen verwelkomd en had de oorlog zo lang geduurd als Poetin beoogde: enkele dagen.

Adviseur Baudet

Volgens Thierry Baudet gaat zijn vriendschap met John Laughland terug tot 2007. Zijn proefschrift De aanval op de natiestaat, zei Baudet, schreef hij ‘met hem en bij hem’. Van gevoelens van geestverwantschap en wederzijdse beïnvloeding mag al lang sprake zijn, officieel trad Laughland pas recentelijk aan als adviseur van de Forum voor Democratie-leider en sinds kort is hij ook directeur van Forums internationale tak, FVD International.

Waar Baudet in algemene termen uithaalde naar internationalistische broeinesten op universiteiten, hekelde Laughland specifiek zulke nesten in Oxford, waar hij zelf studeerde. Dat deze adviseur de Forum-leider informeerde dat het St Antony’s College, waar Sigrid Kaag in 1987 een master in de internationale betrekkingen haalde, een spionnennest is – ‘Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen bepalen’, zoals Baudet het formuleerde in de Kamer – mag je geenszins uitsluiten.

Maar of het nu informatie was van de adviseur of dat Baudet het zelf al wist – feit is dat Laughland (1963) al voor ‘globalistische elites’ waarschuwde toen de Forum-leider nog op de lagere school zat. Laughland, kun je zeggen, kent de universitaire broeinesten die hij hekelt persoonlijk. Hij liep rond tussen mensen die hij tegenwoordig beschuldigt van samenzweringen. Gespeculeerd wordt dat persoonlijke ervaringen de basis van zijn gedachtengoed vormden, dat Laughland zich als student geminacht voelde in kringen die in Oxford de toon zetten, dat zijn ideeën begonnen als ‘intellectuele wraakoefeningen’ op de liberale, internationalistische, pro-Europese school van een coryfee als Timothy Garton Ash. Deze historicus is al bijna drie decennia een van de belangrijke gezichten van het St Antony’s College.

Adept van Milosevic

In de jaren negentig was Garton Ash een uitgesproken criticus van het Servisch nationalisme in het algemeen en van de Servische leider Slobodan Milosevic in het bijzonder. In exact dezelfde tijd ontwikkelde Laughland zich tot een adept van Milosevic, en liet hij zich fêteren in precies de Servische nationalistische kringen die Garton Ash hekelde. Voor de menigtes die in Belgrado in 1996 en 2000 tegen Milosevic uitliepen, gebruikte hij dezelfde woorden als later voor de menigtes in Kyiv in 2004 en 2014: ‘gecreëerd en gefinancierd door Washington’.

Met vele prestigieuze onderwijsinstellingen op zijn curriculum was Laughland zo laat als 2016 nog een verantwoorde ‘luis in de pels’ op een Nexussymposium in Amsterdam over de toekomst van Europa. Zijn ideeën waren toen niet anders dan nu. Wie een ontwikkeling in Laughlands gedachtengoed wil zien, kan hoogstens stellen dat hij door de jaren heen iets explicieter is geworden over complotten die hij ontwaart.

De BBC nodigt hem niet meer uit om de huidige situatie in Oekraïne toe te lichten, de afgelopen maanden was Laughland wel te zien op het internationale kanaal Russia Today. Daar legde hij uit dat de Verenigde Staten inwoners van Oekraïne inmiddels vergaand hebben gehersenspoeld. De interviewer van Russia Today vroeg niet waarom de VS het niet klaarspeelden inwoners van Irak of Afghanistan te hersenspoelen.

Toenadering tot Poetin

Laughlands eerste contacten met eurofobe Russische nationalisten dateren al uit de tijd dat hij in Servische nationalistische kringen verkeerde. Het is evengoed mogelijk dat Laughland toenadering zocht tot Poetin als andersom. In 2008 kwam hij op de loonlijst van het door de Russische staat gefinancierde Instituut voor Democratie en Coöperatie in Parijs, geleid voor rabiate nationaliste Natalia Narotsjnitskaja. Volgens Laughland bestond er geen nauwe band tussen Narotsjnitskaja in Poetin. Echter: in 2012 koos Poetin haar al uit om namens hem verkiezingsdebatten te voeren.

Op de site van FVD International verscheen eind augustus een eerbetoon van Narotsjnitskaja aan de omgekomen dochter van ultranationalist Aleksandr Doegin. Tegen NRC zei Thierry Baudet niettemin te betwijfelen ‘of John zulke nauwe banden met Rusland heeft. Hij spreekt vloeiend Russisch en hij heeft een Russische vrouw, maar hij spreekt ook vloeiend Italiaans en heeft veel vrienden in Amerika.’