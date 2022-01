John de Mol wilde schuld niet bij vrouwen leggen, erkent verantwoordelijkheid voor onveilige bedrijfscultuur

Dat John de Mol zijn hoop uitsprak dat vrouwen van de misstanden hadden geleerd en zich voortaan eerder zouden melden, leidde tot woedende reacties. Beeld ANP

Dat schrijft hij vrijdag in een verklaring na woedende reacties op zijn uitspraken in de aflevering van BNNVara-programma BOOS. De Talpabaas probeerde met de verklaring de schade van het interview ongedaan te maken. ‘Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren’, schrijft De Mol. Hij zegt ‘met behulp van experts’ meer over het onderwerp te willen leren.

De Mol sprak donderdagavond bij BOOS voor het eerst over seksueel overschrijdend gedrag bij televisieprogramma The Voice Of Holland, waar hij van 2010 tot 2019 verantwoordelijk voor was. Hij zei geschokt te zijn door de tientallen beschuldigingen. Aan het einde van het interview sprak hij de wens uit dat slachtoffers van ‘dit voorbeeld’ leren en voortaan onmiddellijk aan de bel trekken. ‘Wacht niet. Weest niet bang. Je moet je mond open trekken’, zei hij. ‘Alleen dan kunnen we je helpen.’

Boze reacties

Vooral op die laatste oproep is met woede gereageerd door veel kijkers en deskundigen. ‘Dat is precies wat veel slachtoffers te horen krijgen: je had dit eerder moeten zeggen’, zegt advocaat Ruth Jager in de Volkskrant. ‘Wat De Mol had móeten zeggen, is: blijf met je poten van vrouwen af.’ Strategisch juridisch adviseur Gabi van Driem vindt het onbegrijpelijk dat ‘iemand als John de Mol zijn zaakjes niet op orde heeft’. Ze wijst op de geheimhoudingsplicht die veel slachtoffers ervan weerhoudt om aan de bel te trekken.

Ook een aantal vrouwen die zelf bij Talpa werken lieten in een verklaring weten verbaasd en verdrietig te zijn over het optreden van De Mol. ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf’, schreven de medewerkers in een paginagrote advertentie in het AD.

‘Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing’, schrijven de vrouwelijke medewerkers in. Volgens hen zegt de opstelling van De Mol veel over de cultuurverandering die nodig is bij Talpa en in de gehele maatschappij. De advertentie kreeg veel bijval op sociale media, waar berichten rondgaan als: ‘Je hoeft vrouwen niet uit te leggen waar ze heen kunnen bij grensoverschrijdend gedrag, als je mannen afleert dit gedrag te vertonen’.

‘Rot geschrokken’

John de Mol schrijft vrijdag dat hij zich ‘rot geschrokken’ is van alle reacties. ‘Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag.’ Hij is in gesprek gegaan met een aantal vrouwelijke Talpa-medewerkers die achter de advertentie staan. Dat heeft hem ervan overtuigd dat cultuurverandering bij Talpa broodnodig is, schrijft hij.

De spraakmakende aflevering van het BNNVARA-programma is inmiddels bijna 8 miljoen keer bekeken en leidt nog steeds tot reacties. Betrokkenen bij The Voice schrijven op sociale media geschokt te zijn over de onthullingen, maar laten de cultuur die bij de talentenjacht heerst verder onbesproken. Wel hebben diverse medewerkers uit de media- en cultuursector samen een manifest opgesteld tegen machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag in de branche.

De Mol schrijft ook dat hij op de uitnodiging van de staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu, ingaat om te praten over de misstanden. Uslu had aangegeven alle mogelijkheden aan te grijpen om ‘dit gedrag aan te pakken’. Het gesprek moet volgende week plaatsvinden.

Premier Mark Rutte zei vrijdag tegen persbureau ANP dat hij hoopt dat de bedrijfscultuur bij de Rijksoverheid veilig is voor iedereen. ‘In formele zin’ is alles goed geregeld, maar volgens Rutte blijft het de vraag of er ook genoeg aandacht is voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de ministerraad is volgens hem uitgebreid gesproken over de misstanden bij het programma The Voice of Holland.