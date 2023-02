John Cleese laat Basil Fawlty herleven, en strijden tegen de moderne wereld

John Cleese in 2016. Beeld Getty

In de wouden van westelijk Madagaskar komt een bijzonder soort maki (of lemuur) voor. Het is de ‘Bemaraha woolly lemur’, een halfaap met een volle vacht, de ogen kastanjebruin en de huid dun. Een uniek kenmerk is evenwel zijn bijnaam: Cleese’s lemur.

Het is een verwijzing naar John Cleese, die tijdens het filmen van de komedie Fierce Creatures verliefd werd op deze diersoort. Later zou hij er zelfs een BBC-documentaire aan wijden. ‘Ze zijn extreem teder, goedgemanierd, knap en leuk gezelschap’, zo omschreef Cleese ‘zijn’ lemuur. ‘Ik had er een moeten trouwen.’

Teder, goedgemanierd en knap zijn geen eigenschappen die de Britten snel zullen toeschrijven aan de man die in 2005 door zijn collega’s is uitgeroepen tot de op een na beste komiek aller tijden, achter Peter Cook. En zeker niet aan het personage dat Cleese in de tweede helft van de jaren zeventig wereldberoemd heeft gemaakt: Basil Fawlty, de manische hoteleigenaar van Fawlty Towers die met iedereen ruzie pleegde te maken: met zijn vrouw, de kok, de kamermeid en vooral ook met de gasten van het etablissement in Torquay.

Geweldigste hork

Basil was gebaseerd op een hoteleigenaar in de genoemde plaats aan de Engelse zuidkust waar de leden van Monty Python’s Flying Circus logeerden. De uitbater in kwestie, Donald Sinclair, beweerde dat hij prima zijn werk kon doen, zolang er maar geen gasten waren. De koffer van Eric Idle belandde op straat voor het geval er een bom in zat, terwijl Terry Gilliams ‘Amerikaanse’ tafelmanieren de wrevel wekten van de onbeleefde baas van het Gleneagles-hotel. ‘Het was de geweldigste hork die ik ooit heb ontmoet’, zo keek Cleese jaren later terug.

Fawlty Towers zou de beste en meest invloedrijke sitcom aller tijden worden. Een hele generatie groeide op met de ruzies tussen Basil en zijn bazige vrouw Sybil, de reactionaire opmerkingen van de oude majoor en de vernederingen waarmee de Spaanse kok Manuel te maken kreeg. Kamermeid Polly, gespeeld door Cleese zijn eigen vrouw Connie Booth, was de enige normale persoon in dit gekkenhuis. Cleese schreef de serie samen met Booth tegen de achtergrond van hun huwelijksproblemen. Hij is nooit een gelukkige echtgenoot geweest.

Als geen ander was Cleese met zijn scherpe tong, sarcasme en lange gestalte geschikt voor de rol. Memorabel is dan ook de aflevering waarin er Duitse gasten in het hotel arriveren. Nadat hij Polly op het hart heeft gedrukt niet te refereren aan de oorlog (‘Don’t mention the war’), doet hij vervolgens niets anders wanneer hij de bestelling opneemt. De manier waarop hij, met zijn soepele benen, als een nazi door het restaurant marcheert, behoort tot de hoogtepunten van de Britse televisiegeschiedenis, samen met de silly walks van de rijksambtenaar in Monty Python.

Racistische termen

Uitgerekend deze aflevering van Fawlty Towers werd in 2020 tijdelijk door de BBC uit het online-archief verwijderd. Reden was niet zozeer dat de Duitsers werden beledigd, maar vooral het gebruik van racistische termen door de majoor over cricketers uit de West-Indies. Inmiddels is de aflevering weer te zien, met een waarschuwing. Cleese was indertijd niet te spreken over de omroep. Hij beweerde dat de BBC werd bestuurd door ‘een mengelmoes van marketingtypes en kleingeestige bureaucraten’.

In de rol van dr. Liam Neesam. Beeld NBCUniversal

Voor John Marwood Cleese, zoon van een verzekeringsagent, is boosheid op zijn omgeving en de rest van de wereld altijd een drijfveer geweest. Dat zou teruggaan naar zijn studiejaren op een kostschool in Bristol. Op zijn 17de, zo schreef hij in zijn autobiografie So, anyway, werd hij door zijn studiogenoten niet gekozen tot house prefect, klasse-oudste. ‘Het was oneerlijk’, zo keek hij terug, ‘en om die reden niet respectvol. Ik geloof dat dit het moment geweest is waarop mijn blik op de wereld is veranderd.’

Cleese schitterde tijdens de gouden eeuw van de Britse humor, de jaren zestig tot de jaren negentig. Vooral de sketches die hij schreef met collega-Python Graham Chapman zijn ongeëvenaard, helemaal nu het schrijven van sketches een stille dood lijkt te zijn gestorven. Zijn bozige en autoritaire voorkomen werkte vooral goed in scènes met de zachtmoedige Michael Palin, bijvoorbeeld in de Dead Parrot Sketch en The Cheese Shop. Voor Cleese was humor, zo citeerde hij de Franse filosoof Henri Bergson, een sociale straf tegen halsstarrig gedrag.

Voorstander Brexit

Naarmate de jaren vorderden, is Cleese melancholischer geworden. Hij stemde voor Brexit, omdat hij niet wilde dat het land zou worden geregeerd door ‘een stelletje Europese bureaucraten’ en klaagde dat Londen niet langer een Engelse stad is, terugverlangend naar de Englishness uit zijn jeugd in West-Engeland. Hij hekelt ook de politiek correcte ‘woke-cultuur’ die volgens hem de aartsvijand is van humor. In een interview met The Independent heeft hij gezegd dat woorden tegenwoordig vaak te letterlijk worden genomen, en losgetrokken van de context.

Hij heeft nu besloten om Fawlty Towers, waar maar twaalf afleveringen van zijn gemaakt, nieuw leven in te blazen, samen met zijn 39 jaar oude dochter Camilla. Als baas van een boetiekhotel in de Caraïben zal de oude Basil te maken krijgen met de mores van de moderne wereld, waarin klantvriendelijkheid en het respecteren van elkaars gevoelens belangrijker zijn dan in de rauwe jaren zeventig. Er zal naar worden uitgekeken, omdat de 83-jarige Cleese, met zijn niets en niemand ontziende humor, volgens zijn fans de status geniet van een bedreigde diersoort. Net als de naar hem vernoemde maki.