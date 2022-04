Johan Derksen ‘kapt’ met Vandaag Inside: ‘Aan wie moet ik nou mijn excuses aanbieden?’

Johan Derksen in de studio van de voorloper van Vandaag Inside: Veronica Inside. Beeld ANP Kippa

Talpa, dat het programma uitzendt, had van tevoren aangekondigd dat Derksen zijn excuses zou aanbieden. Op basis daarvan zou over de toekomst van het praatprogramma worden beslist, zei die tijdens de uitzending. ‘Nou, die beslissing neem ik daarvoor wel.’ Presentator Wilfred Genee gaf aan dat het programma in dat geval maar helemaal moest stoppen. Onduidelijk is of dat ook gebeurt.

Derksen vertelde dinsdag in het programma dat hij vijftig jaar geleden een door alcohol bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. ‘Een officier van justitie zou dit, technisch gezien, als verkrachting kunnen uitleggen’, zei hij toen. Zijn tafelgenoten maakten er lachend grappen om.

Een dag later kwam Derksen terug op dat verhaal door te stellen dat hij de kaars tussen haar benen had gezet. ‘De feiten klopten niet helemaal en ik ben te voorbarig geweest’, verklaarde Derksen het verschil in zijn verhaal.

Tijdens de uitzending van donderdag zei Derksen ‘een uitglijer’ te hebben gemaakt, die hij ‘dom’ vindt. Hij zei zijn uitspraken te betreuren, maar zich af te vragen aan wie hij zich moet verontschuldigen. ‘Ik neem het voor mijn rekening, maar aan wie moet ik nou mijn excuses aanbieden’, vroeg hij. ‘Ik neem alle schuld op me. Het was de verkeerde toon en het verkeerde verhaal.’

De uitspraken van Derksen maakten veel woede en verdriet los. De regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer, noemde ze ‘denigrerend en kwetsend’ voor slachtoffers van seksueel geweld. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek aangekondigd en twee sponsoren van Vandaag Inside, Toto en Stella Fietst, zeiden de samenwerking met het programma op. Ook verloor Derksen zijn radioprogramma op Omroep West.