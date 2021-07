Joey Jordison, geroemd drummer en mede-oprichter van Slipknot, op 46-jarige leeftijd overleden

Slipknot-bandlid Joey Jordison tijdens een concert in Columbus, Ohio in 2009. De bandleden vielen op door hun theatrale horrormaskers. Beeld EPA

In een verklaring deelt Jordisons familie mee dat hij vreedzaam in zijn slaap is gestorven, zonder details over de oorzaak te geven. Hij zal in besloten kring worden begraven.

Jordison was samen met bassist Paul Gray en percussionist Shawn Crahan in 1995 een van de oprichters van Slipknot. De bandleden ontmoetten elkaar in het clubcircuit van Des Moines, Iowa, de plek waar Jordison opgroeide en in zijn jonge jaren geïnspireerd raakte door bands als Kiss en Black Sabbath. Hij speelde al op de basisschool gitaar in een band, maar besloot volgens muziekblad Rolling Stone te gaan drummen omdat zijn vriend en medebandgenoot hier niet veel van kon.

Slipknot, dat mede opviel door de theatrale horrormaskers die de bandleden droegen, verwierf grote populariteit met zijn titelloze debuut uit 1999. Het album werd alleen al in de Verenigde Staten meer dan twee miljoen keer verkocht.

In de jaren die hierop volgden zou Slipknot, uitgegroeid tot een band met negen leden, meerdere succesvolle albums afleveren met grimmige, agressieve muziek die wordt voortgedreven door Jordisons explosieve spel. Met All Hope Is Gone, uit 2008, belandde de band zelfs boven aan de Amerikaanse albumlijst, de Billboard 200.

Beste drummer

Ook met singles had de band succes. Het nummer Before I Forget, uit 2004, werd bekroond met een Grammy voor Best Metal Performance. Zelf zou Jordison zeggen dat hij meer waarde hechtte aan zijn benoeming tot beste drummer van de laatste 25 jaar door de lezers van het drummerstijdschrift Rhythm, in 2010.

Gedurende zijn carrière zou hij ook bij een reeks andere bands spelen. Zo richtte hij met anderen in 2002 de band Murderdolls op, een horrorpunk- en metalband die mede werd geïnspireerd door hardrock-acts als Kiss en Alice Cooper. Ook trad hij live op met bands als Metallica, Korn en Ministry en leverde hij bijdragen op nummers van Necrophagia en Rob Zombie.

Bekend was dat Jordison leed aan een zenuwziekte, die ook zijn spel beïnvloedde. Hierdoor moest hij in 2013, na achttien jaar in de band te hebben gespeeld, Slipknot verlaten. Enkele jaren later zei Jordison dat hij de ziekte had overwonnen, mede door intensief te trainen. Hij zou weer drummen bij meerdere bands, maar niet meer bij Slipknot. Het enige originele bandlid van Slipknot dat nog is overgebleven is percussionist Shawn Crahan.