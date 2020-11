Joe Biden neemt alvast verzoenende houding aan tegenover de achterban van president Trump

Joe Biden spreekt de Amerikaanse natie toe. Beeld REUTERS

Bidens toespraak stond in scherp contrast met de getergde tweets en persverklaringen van zijn Republikeinse tegenstander president Trump. ‘Het doel van politiek is niet oorlog, het is zoeken naar oplossingen, naar een beter leven voor onze mensen’, sprak Biden. ‘We zijn misschien tegenstanders, maar we zijn geen vijanden. We zijn Amerikanen.’

De Democraat gaat inmiddels ruim aan de leiding in Pennsylvania - het verschil met Trump bedroeg zaterdagochtend ruim 28 duizend stemmen. De verwachting is dat Biden zijn voorsprong nog verder zal vergroten. Met winst in Pennsylvania, een staat die goed is voor 20 kiesmannen, is de verkiezingsoverwinning van Biden een feit.

Volgens de telling van persbureau AP heeft hij inmiddels 264 van de benodigde 270 kiesmannen binnengehaald, terwijl Trump op 214 kiesmannen staat. Biden leidt in alle staten waarvan de uitslag nog niet zeker is, behalve in North Carolina. Ook in Georgia kwam Biden vrijdag op voorsprong, maar die marge is krap: terwijl bijna alle stemmen geteld waren, lag hij zaterdagochtend 7.248 stemmen voor op Trump.

In de westelijke staat Nevada breidde Biden zijn voorsprong uit tot 22.657 stemmen, en in Arizona tot 29.861 stemmen. In North Carolina gaat Trump aan de leiding. Verwacht wordt dat de president die staat zal winnen, alsook in Alaska.

Verschillende prognoses

Woensdag riepen persbureau AP en de Trumpgezinde tv-zender Fox News Joe Biden al uit tot de winnaar in Arizona. Kranten als de Volkskrant, de Financial Times en The Guardian vertrouwen op de berekeningen van AP en namen die prognose over. Andere media, waaronder CNN en The New York Times, wachten nog met Arizona toe te kennen aan Biden. Dit verklaart de verschillen in berichtgeving over de aantallen kiesmannen voor Trump en Biden.

De bewindspersoon in Georgia die is belast met de organisatie van de verkiezing, zei een hertelling te verwachten in Georgia omdat de kandidaten daar zo dicht bij elkaar liggen. Volgens de wet in Georgia mag de verliezende kandidaat een hertelling aanvragen als zijn achterstand minder dan 0,5 procentpunt bedraagt. De campagne van Trump liet al weten dat te zullen doen. Winst voor Biden in Georgia zou opzienbarend zijn. De laatste Democraat die de staat won was Bill Clinton in 1992.