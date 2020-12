Joe Biden doet een ‘Halbe-Zijlstraatje’: verzint ontmoeting in Moskou

Toekomstig president Joe Biden dikt regelmatig zijn verleden aan. Zo zou een ontmoeting met de vroegere Sovjet-leider Leonid Brezjnev nooit hebben plaatsgevonden. Beeld Getty Images

Biden pocht al jaren dat hij tegenover Sovjet-leider Leonid Brezjnev zat tijdens een bezoek aan het Kremlin in 1979. Biden maakte destijds als senator deel uit van een Amerikaanse delegatie omtrent onderhandelingen over een wapenverdrag. ‘Brezjnev oogde grijs’, schrijft Biden in memoires uit 2007. ‘We wisten het niet, maar hij was al ziek en stervende. De Sovjet-president excuseerde zich na de introducties en liet de bespreking over aan toenmalig premier Kosygin.’

In 2011 maakte Biden ook Vladimir Poetin attent op zijn tête-à-tête met Brezjnev. ‘Ik loop al lang mee’, zei Biden tegen Poetin volgens het officiële transcript van hun gesprek in Moskou. ‘Ik heb Brezjnev hier ontmoet.’

Maar Andrej Kozovoj, historicus aan de Universiteit van Lille en auteur van een aanstaande Brezjnev-biografie, stelt dat de ontmoeting hoogstwaarschijnlijk nooit plaatsgevonden heeft. Brezjnevs dagboeken en agenda’s maken geen enkele melding van een afspraak met de Amerikaanse senatoren.

Ook Bidens Amerikaanse delegatiegenoten herinneren zich geen ontmoeting met de Sovjet-leider. ‘Brezjnev was bij geen enkele bespreking waar ik bij was en ik was tijdens die reis bij alle besprekingen van de delegatie’, zegt voormalig senator Bill Bradley tegen de Britse krant The Guardian.

Robbeneiland

Biden en zijn team hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving, maar het zou niet de eerste keer zijn dat de aantredend president zijn buitenlandervaring opsmukt. In zijn presidentscampagne zei hij verschillende keren dat hij tijdens de apartheid in Zuid-Afrika gearresteerd was tijdens een poging om Nelson Mandela te bezoeken in de gevangenis op Robbeneiland. Volgens Biden bedankte Mandela hem daar later voor als president. ‘Hij sloeg zijn armen om me heen en zei: ‘Ik wil u bedanken’. Ik zei: ‘Waar bedankt u me voor, meneer de president?’ Hij zei: ‘U probeerde me te bezoeken, u bent gearresteerd toen u me probeerde te bezoeken.’ Amerikaanse kranten controleerden het verhaal en kwamen erachter dat Biden het volledig verzonnen had. Onder druk gaf Biden toe dat de arrestatie nooit had plaatsgevonden.

Net als Zijlstra lijkt Biden gelogen te hebben om zijn buitenlandervaring meer bravoure te geven. Zijlstra beweerde aanwezig te zijn geweest in de datsja van Poetin tijdens miljardenbesprekingen voor Shell, maar in werkelijkheid was hij een ict-ondernemer die soms ingehuurd werd door het energiebedrijf. Biden beschikt nu weliswaar over bijna een halve eeuw aan ervaring met buitenlandbeleid, maar de Amerikaan was in 1979 ook maar een kleine jongen bij wapenonderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie. ‘Een minitandwieltje in de detentemachine van toenmalig president Carter’, aldus historicus Kozovoj in The Guardian.

Na zijn inauguratie moet Biden met Poetin om de tafel om een aflopend kernwapenverdrag te redden. Brezjnev zelf zal misschien niet aanwezig zijn, maar zijn geest wel.