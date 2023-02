Job Hof (100): ‘Wie blijft zingen, houdt plezier in het leven’

Job Hof is 100 jaar. Hoe kijkt deze avonturier aan tegen de eeuw die achter hem ligt en is er iets waar hij met spijt op terugkijkt?

Zijn doopbewijs toont aan dat Job Hof toch écht 100 jaar is. Zijn soepele tred, vrijwel rimpelloze gezicht en kraakheldere geest zetten menigeen op het verkeerde been. Hij fixt nog alles zelf, inclusief online bankieren en boodschappen in huis halen – met de auto. Vorig jaar is zijn rijbewijs met nog eens vijf jaar verlengd. Dat dit mogelijk is, vindt hij een vreemde zaak. ‘Mensen van mijn leeftijd zouden eigenlijk elk jaar opnieuw gekeurd moeten worden.’ Overigens wil hij geen kwaad woord horen over Shell, want aan dit bedrijf heeft hij veel te danken, ‘misschien wel alles’.

Hoe ziet uw gemiddelde dag eruit?

‘Ik woon in een wijk voor ouderen, met zelfstandige seniorenwoningen, een gedeelte met daghulp en een gesloten afdeling voor dementerenden, waar mijn vrouw An verblijft. Elke dag sta ik om kwart voor 7 op. Om half 8 komt er namelijk iemand langs om mijn ogen te druppelen. Dat is eigenlijk niet echt nodig, het is meer om te controleren of ik er nog ben.

‘Daarna maak ik een uitgebreid ontbijt voor mezelf klaar, met een gekookt eitje, een beschuit en vers geperste sinaasappelsap. Als je niet goed voor jezelf zorgt, ga je achteruit. Ik maak een loopje, haal de krant, lees die uitgebreid en maak de puzzel. Ik doe boodschappen met de auto en vervolgens kruip ik achter de computer om liedjes en gedichtjes te schrijven. Na het warme eten in de brasserie, waar ik ook elke dag kom voor de sociale contacten, ga ik een tukkie doen. In de middag ga ik wandelen of een tocht maken op mijn elektrische fiets, gisteren nog 17 kilometer door het mooie Zeeuwse landschap. Rond een uur of 4 ga ik naar An. Zij is mijn tweede vrouw. Meestal herkent ze mij niet, soms wel. Als ik een lied zing uit de tijd dat we in het Shell-koor zongen – zij in het vrouwenkoor, ik in het mannenkoor – lichten haar ogen op. Dat is een cadeautje. In de avond kijk ik vaak naar het geestdodende apparaat – de televisie – met zijn sensationele praatprogramma’s.

‘Ik ben gelovig opgevoed, en een van de gezegden die ik heb meegekregen, is: tel je zegeningen. Wie dat niet doet, heeft een tobberig leven.’

En wat zijn uw zegeningen?

‘Een goede gezondheid en dat ik mijn dochter Dike nog heb. Ik ben het leven nog lang niet zat. Als je ervoor openstaat, is er nog veel om van te genieten. Dat mijn zoon Bertram er niet meer is, kan ik nog steeds niet goed bevatten. Hij is in 2018 omgekomen bij een fietsongeluk. Ineens was hij er niet meer, net zoals mijn eerste vrouw Erna, die in oktober 1973 van het ene op het andere moment dood in haar stoel zat, na een gezellig avondje uit samen.’

Deze foto van Job Hof werd gemaakt op 24 februari 1938. Beeld Aurélie Geurts

U heeft uw memoires geschreven, die lezen als een avonturenroman: de zoon van een koeienwachter wordt op zijn 17de bordenwasser op de Holland Amerika Lijn en schopt het tot technisch vakman die door Shell naar Curaçao en de Dominicaanse Republiek wordt uitgezonden.

‘Ik kon na de lagere school wel naar de ulo, maar toen ik in de zomer mijn eigen centjes verdiende als aardbeienplukker, smaakte dat naar meer. Het waren de jaren dertig. Er was bittere armoede, alle extra centen waren welkom. We kregen brood van de kerk. Mijn vader was werkloos geworden omdat de boer voor wie hij werkte failliet was gegaan. In oktober 1944 werd hij oorlogsslachtoffer. Bij het graven van schuilkelders in Den Briel, stortte een put in. Mijn vader raakte bedolven onder het zand en stikte. Ik was op dat moment als dwangarbeider in Kassel, Duitsland, waar ik in een bakkerij werkte. Ik kreeg verlof, maar aangekomen in Nederland bleek dat mijn vader al drie dagen daarvoor was begraven. Ook zijn dood is altijd moeilijk te bevatten geweest voor mij. Lange tijd dacht ik bij elke kleine man die ik zag lopen, dat hij het was. Na mijn verlof had ik in Nederland kunnen blijven, maar ik koos ervoor terug te keren naar de bakkerij in Kassel.’

Wat deed u besluiten terug te gaan naar Duitsland?

‘Die vraag is mij vaak gesteld: waarom ging je niet onderduiken? Was ik gebleven, dan zou iemand anders in mijn plaats in de bakkerij van Kassel hebben moeten werken. Ik zag de honger in Nederland en besefte dat de levensomstandigheden in Kassel beter waren. Daar was altijd te eten. De familie waar ik inwoonde, was aardig, ze waren tegen Hitler. Ik zal nooit vergeten wat ze zeiden bij mijn terugkeer: ‘Ha Jobchen, we zijn blij dat je terug bent.’ Later heb ik gruwelijke dingen gezien in Kassel, toen de stad was platgebombardeerd. Van de bakkerij en het huis waar ik verbleef, was niets meer over. Ik zwierf over straat en zag overal verkoolde lichamen liggen.

‘Na afloop van de oorlog, toen ik weer terug in Nederland was, vroeg de burgemeester van Rhoon of ik weer in de bakkerij wilde werken. Een jaar later kreeg ik de kans bij Shell aan de slag te gaan, in Pernis. Mijn eerste baantje was hulp pijpfitter. Ik moest een vakman helpen pijpleidingen in elkaar te schroeven. Na interne opleidingen werd ik hulplasser, lasser en later controleur van pijpleidingen naar Europoort, en controleur van tanks die werden gebouwd. Ik heb veel aan Shell te danken. Al mijn opleidingen en ook een woning voor mijn gezin, met een tuintje. Door de woningnood in de jaren vijftig was er geen huis te krijgen, maar Shell regelde dat voor zijn personeel.

‘In 1975, twee jaar na het overlijden van mijn vrouw, kreeg ik het verzoek naar Curaçao te gaan, om daar te helpen de grootste olietank ter wereld te bouwen. Mijn taak was lasinspecteur. An, met wie ik net een relatie had, ging mee. We moesten kort voor vertrek snel trouwen. De twee jaar voor mijn pensioen heb ik nog voor Shell in de Dominicaanse Republiek gewerkt. Dus voor een aardbeienplukker ben ik ver gekomen. Maar ik ben wel altijd last blijven houden van faalangst.’

Waar kwam uw faalangst vandaan?

‘Na de lagere school heb ik geen opleiding gedaan, ik miste dus een theoretische ondergrond. Daardoor was ik bang te falen, met als gevolg dat ik altijd een stapje extra zette. Dat heeft mij denk ik geholpen zo ver te komen.’

Hoe was het voor uw kinderen, dat u twee jaar na het overlijden van hun moeder naar Curaçao vertrok?

‘Bertram was 19 en Dike 20. Achteraf heb ik een gevoel van spijt dat ik mijn zoon en dochter alleen achterliet. Dit besef kwam jaren later: had ik dit wel moeten doen? Ik had te maken met hoge heren die mij die kant op wilden hebben.’

Heeft u uw spijt met uw kinderen gedeeld?

‘Nee.’ Hij staat op, loopt naar zijn bureau en pakt een verfijnd bronzen beeldje van een man en een vrouw met een bruidsboeket. ‘Het leuke is dat mijn dochter, die kunstenaar is, dit mooie beeld voor An en mij had gemaakt.’

Wat trok u aan in een leven aan de andere kant van de wereld?

‘Ik ben altijd avontuurlijk geweest. Toen ik 17 was, solliciteerde ik bij de Holland Amerika Lijn en kon ik in de pantry van een passagiersschip werken, als bordenwasser. Ik ben twee keer op en neer naar New York gevaren. De tweede keer zag ik op de terugreis voor de Engelse kust oorlogsschepen liggen. We kregen te horen dat we tijdens de volgende reis in het ruim moesten slapen, om plaats te maken voor Joodse vluchtelingen. Mijn vader droeg mij op aan wal te blijven, hij vond het te gevaarlijk in oorlogstijd op zee te zijn.’

Wat is terugkijkend het beste besluit dat u ooit genomen heeft?

‘Dat ik met twee linkerhanden bij Shell ben gaan werken.’

Hoe kijkt u aan tegen de kritiek op Shell vanwege zijn achterblijvende inzet voor de energietransitie en de vervuiling, zoals in Nigeria.

‘Van mij zul je geen kwaad woord over Shell horen. Daar gaan mijn haren van overeind staan. Het was vroeger ‘vadertje Shell’. Het bedrijf zorgde goed voor zijn werknemers. Ik heb bijna alles aan Shell te danken, anders had ik hier niet op mijn 100ste nog gezeten.’

Wat voor liedjes en gedichten schrijft u?

‘Het zijn vaak flauwekulrijmpjes hoor.’ Hij laat twee mooi vormgegeven vierkante boekjes zien, met de titel Mijmeringen, waarin een aantal van zijn ‘rijmpjes’ zijn afgedrukt. Zoals:

Ik zou zo graag een dichter willen zijn/ zo’n ware taalpoëet/ Iemand die met woorden goochelt/ en die ontzettend veel weet.

(...)

Ik ben voor een poëet of dichter/ helemaal niet in de wieg gelegd/ Ik ben niet zo’n intellectuele goochelaar/ maar gewoon een rijmenknecht.

‘Pas hoorde ik een rap en dacht: dat ga ik ook eens proberen. Ik schreef de Korenrap.’

Job Hof draagt in hoog tempo voor, zijn knieën en linkerarm bewegen ritmisch mee:

Gerst koren, tarwe koren, haver koren/ Zingende koren, wuivende koren/ kinderkoren en parochiekoren.

Shanty koren, zeemanskoren/ vrouwen- en gemengde koren/ En natuurlijk mannenkoren met hun bassen en tenoren/ die worden zingende geboren. (...)

‘Ik heb mijn leven lang veel gezongen. Als kind zong ik al in een kinderkoor. Wie blijft zingen, houdt plezier in het leven. Je kent toch wel de uitdrukking Böse Menschen haben keine Lieder?

Job Hof geboren: 29 december 1922 in Klaaswaal woont: zelfstandig, in een seniorenwoning in Burgh-Haamstede beroep: lascontroleur familie: echtgenote (94), twee kinderen (een overleden), twee kleinkinderen, twee bonuskinderen, twee bonuskleinkinderen en -achterkleinkinderen