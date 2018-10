Job Gosschalk wordt verhoord over zedendelict

Voormalig castingdirecteur Job Gosschalk wordt binnenkort verhoord door de politie. Er is aangifte tegen hem gedaan over een zedendelict. Naar aanleiding daarvan is het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek begonnen.

Job Gosschalk. Beeld anp

Dat onderzoek is inmiddels bijna afgerond, laat het OM weten. ‘Als de verdachte is gehoord, zal de officier van justitie bekend maken of hij wordt vervolgd en waarvoor’, aldus een woordvoerder van het OM. Behalve de aangifte is er ook nog een aparte melding binnengekomen over de castingdirecteur, ook over een zedendelict.

Advocaat Gerard Spong, die Gosschalk bijstaat, heeft het dossier over zijn cliënt nog niet ontvangen van justitie. ‘Dan weet ik pas waar dit precies over gaat en of er überhaupt sprake is van een strafbaar feit. Dat staat nog lang niet vast.’

Schrijver, producent en tv-regisseur Job Gosschalk legde bijna een jaar geleden zijn werk neer onder druk van aanstaande publicaties over grensoverschrijdend gedrag. In een verklaring schreef hij dat hij ‘over grenzen’ was gegaan, onder meer door acteurs te vragen uit de kleren te gaan tijdens repetities bij hem thuis. ‘Ik heb onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mijn positie en die van een acteur’, verklaarde hij destijds.

In diverse media, waaronder de Volkskrant, beschuldigden acteurs hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De castingdirecteur legde daarop zijn werk neer en droeg zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting, waar hij mede-eigenaar van was, over aan de zittende directie.