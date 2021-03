Jinek biedt Thierry Baudet excuses aan voor cabaret

Thierry Baudet loopt uit de uitzending van Jinek tijdens de ‘roast’ van cabaretier Martijn Koning. Beeld RTL

In verkiezingstijd wordt elke uitzending afgesloten door een cabaretier met een vrije opdracht. Koning begon met grappen over de Joodse achtergrond van de vriendin van Baudet. ‘Dan voel je je als antisemitische kiezer behoorlijk in je bruine hemd gezet.’ Ook racisten zijn bij Forum aan het verkeerde adres, want volgens Koning is Baudet zelf ‘homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch dna’.

Konings bijdrage schoot de voorman van Forum voor Democratie in het verkeerde keelgat en Baudet liep boos weg uit de studio. Op sociale media kregen Koning en de redactie boze reacties. De cabaretier wilde naar eigen zeggen Baudet met diens eigen standpunten confronteren ‘Zo vaak krijg je niet de kans om je rechtstreeks tot iemand als Baudet te richten’, zei Koning. ‘Ik wilde hem in mijn eigen vorm aanspreken op alle dingen die hij zegt en doet.’

Met zijn bijdrage verwees Koning naar de recente ophef over racistische appjes die Baudet zelf gestuurd zou hebben en de antisemitische appjes die circuleerden in appgroepen van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie.

Politiek redacteur van RTL Floor Bremer, die Baudet tijdens uitzending interviewde, distantieerde zich diezelfde avond nog op Twitter van de tekst van Koning.

Nog even over de uitzending #jinek: ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud. — floor bremer (@floorbremer) 11 maart 2021

Excuses volgden op vrijdagochtend. Bij RTL wisten ze van tevoren niet wat de bijdrage van Koning precies zou inhouden, schrijven ze in hun reactie, ondanks herhaaldelijk aandringen om de tekst te delen. ‘De redactie had hierop de keuze moeten maken om Martijn Koning niet te laten optreden.’ Volgens Koning wist de redactie dat hij zijn tekst niet van tevoren zou laten zien. ‘Dat doe ik uit principe nooit.’

Een officieel statement namens RTL en #jinek naar aanleiding van de uitzending van gisteravond. pic.twitter.com/BbYFUZSk0f — Jinek (@Jinek_RTL) 12 maart 2021

Volgens Koning was er geen sprake van politieke vooringenomenheid. ‘Ik kan Klaver net zo hard aanpakken als Baudet.’ Hij verbaast zich over de felheid van de reacties. ‘Ik vind dat ik in het verleden wel hardere dingen heb gezegd.’

‘Cabaret mag hard zijn, maar hier waren we niet over geïnformeerd. Dit ging een grens over’, laat een woordvoerder van RTL weten. ‘Het was een persoonlijke aanval. Dat ging te ver.’

Ook andere lijsttrekkers werden bij Jinek geconfronteerd met cabaretiers, maar die bijdragen waren minder op de persoon gericht. Zo vergeleek Guido Weijers Rutte met een vals zingende kandidaat van The Voice of Holland. ‘Hij is niet zuiver, maar wel sympathiek.’ Jan Jaap van der Wal deelde speldenprikjes uit aan tafelgenoten Sigrid Kaag en Mark Rutte over hun campagne en uitspraken. Kaag en Rutte konden daar zelf ook hartelijk om lachen.

Eerder in de uitzending clashte Baudet met Denk-lijsttrekker Farid Azarkan over racisme en werd hij stevig aan de tand gevoeld door politiek verslaggever Floor Bremer. Ook was Baudet verbolgen over een fragment met Theo Hiddema, waarin de oud-partijgenoot bevestigt dat Baudet de racistische appjes heeft verstuurd waar recent ophef over was.