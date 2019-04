Jeugdzorg veel duurder dan verwacht, minister De Jonge wil extra geld

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij krijgen daarvoor geld van de rijksoverheid, maar veel minder dan de jaren ervoor beschikbaar was. Voor de overdracht werd 450 miljoen euro gekort op het budget. Minister De Jonge (CDA) poogt nu bij het kabinet extra geld los te peuteren. Deze week besluit het kabinet over bijstellingen van de begrotingen in de zogenoemde Voorjaarsnota.

Voordat de gemeenten de jeugdzorg voor hun rekening namen, kregen 363 duizend kinderen zorg. In 2017 was dat aantal 12 procent gestegen naar ruim 400 duizend kinderen. Gemiddeld kost de zorg per kind ruim 10.000 euro, 9,4 procent meer dan voor de overdracht aan gemeenten. Driekwart van de gemeenten is hierdoor veel meer geld aan jeugdzorg kwijt dan begroot. De tekorten lopen soms op tot 120 euro per inwoner. Vooral de grote gemeenten, met meer dan 100 duizend inwoners, komen geld tekort.

De onderzoekers hebben een paar oorzaken vastgesteld waardoor meer kinderen in de jeugdzorg komen. ‘Gemeenten met een relatief sterke toename van het aantal jongeren met een niet-westerse migratie-achtergrond hebben gemiddeld genomen te maken met een sterkere toename van het volume jeugdhulp’, schrijven ze. Neemt dat aantal af, dan daalt het beroep op de jeugdzorg.

Ook sociaal-economische factoren spelen zo’n rol: ‘Gemeenten met een relatief hoog aandeel jongeren in bijstandsgezinnen hebben gemiddeld genomen te maken met een sterkere toename van het volume jeugdhulp.’ Ook hier daalt het beroep op zorg als het aantal jongeren in bijstandsgezinnen afneemt.

Kinderen in eenoudergezinnen komen vaker terecht bij jeugdzorg. Daalt het aantal kinderen in eenoudergezinnen, dan daalt het beroep op jeugdzorg en omgekeerd.