Jeugdsoos veroordeeld voor dronkenschap en dood 15-jarige jongen

De Maastrichtse rechtbank heeft een Limburgse jeugdsoos veroordeeld vanwege het dronken maken van een minderjarige, een uniek vonnis. Zijn moeder: ‘Als Max gewoon cola had gedronken, was dit niet gebeurd.’ Max belandde na vier halve liters bier en een paar shotjes op de snelweg, waar hij op de A2 werd aangereden door een auto.

De 15-jarige Max à Campo ging in de nacht van 28 op 29 oktober 2016 met vrienden naar een Halloweenfeest in de jeugdsoos 't Waeske in Guttecoven (gemeente Sittard-Geleen). ‘Hij heeft daar alcohol kunnen krijgen en niemand van het aanwezige bestuur heeft dat verhinderd of bemoeilijkt’, aldus de rechter. ‘Hij heeft zelfs zoveel alcohol kunnen drinken dat hij dronken is geworden. Nadat hij ’t Waeske verlaten heeft, is de jongen gedesoriënteerd geraakt, waarna hij te voet op de autosnelweg is gekomen.’

Het Openbaar Ministerie had de jongerenvereniging een weinig gebruikt artikel uit het Wetboek van Strafrecht ten laste gelegd, namelijk artikel 252: het dronken maken van een kind jonger dan 16 jaar. Volgens de rechtbank is de jeugdsoos niet alleen verantwoordelijk voor het dronken maken van de jongen, maar ook voor zijn dood. ‘Als hij niet dronken was geweest door toedoen van ’t Waeske, zou hij zich naar alle waarschijnlijkheid niet op de A2 hebben begeven en aangereden zijn’, aldus de rechter. De jeugdsoos werd veroordeeld tot een geldboete van 15 duizend euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Indrukwekkende slachtofferverklaring

Tijdens de rechtszitting legde de moeder van Max een indrukwekkende slachtofferverklaring af. Ze vertelde dat Max geen stapper was, meer een gamer. Hij was een slimme, verantwoordelijke jongen die zelfs voor het eerst op stap ging. In de jeugdsoos dronk hij vier of vijf halve liters bier en wat shotjes. Hij had een alcoholpromillage van 1,6 en moest al overgeven voordat hij vertrok. ‘Er waren volwassenen aanwezig die toezicht hadden moeten houden’, verklaarde de moeder. ‘Als Max gewoon cola had gedronken, was dit niet gebeurd.’

De advocaten van de soos stelden dat de jongen niet zelf bier heeft gehaald en de soos dus niet aansprakelijk kan zijn voor zijn dronkenschap. Dat argument wordt door de rechtbank verworpen. Ook zou er volgens de advocaten geen verband zijn tussen het alcoholgebruik en het dodelijk ongeval. De verdediging sluit niet uit dat de jongen zelf zijn leven wilde beëindigen. De rechtbank vindt dat scenario niet aannemelijk.

De rechtbank veroordeelde de soos ook tot een onvoorwaardelijk geldboete van 1.000 euro wegens het overtreden van de Drank- en Horecawet, aangezien alcohol is verstrekt aan jongeren onder de 18.

De advocaten van ’t Waeske hadden de rechtszaak vooraf al uniek genoemd. Volgens hen is er amper jurisprudentie over te vinden. Ook persrechter Marc Bax zegt niet eerder zo’n zaak te hebben meegemaakt. De uitspraak van de Maastrichtse rechtbank kan ook als waarschuwing worden beschouwd voor andere jeugdverenigingen of sportkantines die alcohol schenken aan minderjarigen. ‘Een van de strafdoelen is de generale preventie’, aldus Bax. ‘Het pogen om anderen ervan te weerhouden dit gedrag te vertonen.’