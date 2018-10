Jeugdartsen sturen brief om niet-ingeënte jongeren alsnog aan te sporen tot vaccinatie

Het idee, gelanceerd door de vereniging van jeugdartsen AJN, heeft de steun van het kabinet. Jeugdartsen werken op scholen en consultatiebureaus. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) noemt de maatregel 'een van de routes waardoor je de vaccinatiegraad kunt verhogen, en zestienjarigen mogen daar zelf over beslissen''.

Sinds 2013 daalt het aantal ouders dat zijn kinderen laat vaccineren. Daardoor heeft nog niet de helft van alle meisjes de prik tegen HPV gekregen. Dit is een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Blokhuis is niet bang te stoken tussen kinderen en hun ouders, die er kennelijk ooit voor hebben gekozen hun kind niet te vaccineren. Hij wijst erop dat jongeren daar na hun zestiende verjaardag nu eenmaal zelf over gaan.

Eigen afweging

‘Het is goed om jongeren aan te spreken op de mogelijkheid om een eigen afweging te maken’, zegt hoogleraar wetenschapscommunicatie Hedwig te Molder van de Universiteit van Wageningen. ‘Maar de toon waarop is cruciaal. In een recente bijeenkomst met gezondheidsprofessionals werd nog weer eens geconstateerd dat we de verhoudingen niet voortdurend op scherp moeten zetten. Vaccinatie is belangrijk, maar er is meer in het leven.’

De vereniging van jeugdartsen weet welke jongere gevaccineerd is en wie niet of niet helemaal. Als zo'n brief niet lukt, denkt de vereniging aan een wervingscampagne, open spreekuren en extra voorlichting op scholen.