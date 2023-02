Jeugdacteur die uit de schaduw van Bartje stapte en – onder veel meer – zijn eigen kindercircus begon

Jan Krol Beeld .

Nu was het zijn beurt om Onze Lieve Heer te vragen deze spijs te zegenen. Vader werd al ongeduldig, Bartje, wat drommel. Komt er nog wat van? Een vlieg kroop langs de rand van zijn bord en Bartje hield zijn mond stijf dicht. Daarop ontstak vader in woede. Dondersmirakel dat je bent! Zul je nog bidden?

Het is een van de beroemdste scènes uit de Nederlandse tv-geschiedenis: Bartje Bartels die driftig van tafel opspringt en schreeuwt dat hij niet bidt voor brune boon’n. De serie Bartje, uitgezonden in 1972, was een verfilming van het gelijknamige boek van Anne de Vries. De cast bestond uit Drentse amateurs. Voor de rol van de hoofdrolspeler benaderde de NCRV een paar scholen. Zo ook in Drouwen, een dorp ten westen van Assen.

Luuk Krol wilde dolgraag Bartje spelen. Zijn moeder vond het goed dat hij auditie deed, maar dan moest zijn broertje Jan ook mee. Daarover zei de laatste in 2004 tegen de Volkskrant: ‘Zonder enige ambities, hoor. Ik kom uit een boerenfamilie.’ Pas toen hij zijn haar nat moest maken om er een kuifje van te vouwen, besefte Jan wat er ging gebeuren.

Toonbeeld van Drenthe

De toen 9-jarige Jan Krol groeide als Bartje uit tot het toonbeeld van Drenthe. Provinciegenoten zagen in dat dwarse karakter van Bartje hun volksaard weerspiegeld worden. Toeristenbussen reden langs de boerderij van de familie Krol in de hoop een glimp van hem op te vangen. Bartje Bartels had het leven van Jan Krol ingepikt.

Zus Ingrid vertelt dat haar broer om die reden Drenthe achter zich liet na de middelbare school. Een opleiding in de zorg volgde hij in Leeuwarden, maar ook daar werd Jan Krol telkens herinnerd aan de bruine bonen. ‘Jan is er echt een paar jaar zat van geweest.’ Anders dan andere kindsterretjes heeft Jan Krol nooit een carrière in de schijnwerpers geambieerd.

Aanvankelijk ging hij aan de slag in een zorginstelling in Heemstede. Maar via een vriendin belandde Jan Krol in Duitsland. Of dat ook een vlucht was voor het imago van Bartje durft zus Ingrid niet te zeggen, maar dat zou best kunnen. In elk geval sloot een antroposofische gymnastiekopleiding in Stuttgart aan bij zijn opvatting dat geestelijke beperkingen ook een lichamelijke component hebben. Iemand die kromgebogen door het leven gaat, is geneigd een hoop zorgen met zich mee te torsen.

Kinderen met een ‘rugzakje’

Toen de Muur viel, belandde Krol in Weimar. Hij werd docent, begon een kindercircus, gaf workshops in acrobatiek en clownerie. Na terugkeer in Nederland zette Jan Krol zijn nieuw verworven talenten in bij de begeleiding van kinderen met ‘een rugzakje’ en ouderen met geheugenverlies. ‘Een kunstenaar in contact’, noemt Maria Westra hem. Samen met haar ontwikkelde hij in Theater Veder een methode om hulp te bieden in de geestelijke gezondheidszorg. Volgens zus Ingrid was Jan Krol echt een mensenmens. Dat kwam in zijn werk het best tot uitdrukking.

In de afgelopen zomer organiseerden de nog levende medewerkers aan Bartje een reünie. RTV Drenthe maakte daarvan een registratie. Bij uitzending, aan het eind van 2022, was de hoofdrolspeler al ernstig ziek. Krol bleek een tumor in zijn hoofd te hebben, te groot om te kunnen weghalen. Hij overleed op 15 januari in een hospice in woonplaats Harderwijk.

In die uitzending vertelt Jan Krol dat hij zich, vijftig jaar later, had verzoend met zijn alter ego Bartje Bartels. ‘Het was een cadeautje, en ik ben blij dat ik dat cadeautje heb gekregen.’