Jetten presenteert klimaatpakket ter waarde van 28 miljard euro, dit zijn de belangrijkste maatregelen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt over een pakket van meer dan honderd maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2030 haalt. Het geheel van regels, belastingen en subsidies gaat ongeveer 28 miljard euro kosten en is erop gericht dat ook lagere inkomensgroepen van de transitie profiteren.

‘Het pakket is ambitieus, rechtvaardig en uitvoerbaar’, zei minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) woensdag in zijn eerste ‘klimaatpersconferentie’. Hij wil die persconferenties de komende tijd vaker gaan houden om Nederland constant bij te praten over alle maatregelen die de overheid de komende jaren neemt om Nederland om te bouwen tot een klimaatneutrale economie. ‘Want de tijd van vrijblijvendheid is voorbij’, benadrukte hij. Veel van de aangekondigde maatregelen hebben nog losse eindjes, waarover later meer duidelijk moet worden.

Voor het pakket is geen extra geld uitgetrokken, zei Jetten. De miljarden komen voor het grootste gedeelte uit het klimaatfonds van 35 miljard dat al in het regeerakkoord is afgesproken. Ook zijn er verschuivingen binnen de begroting.

Over de auteur

Tjerk Gualthérie van Weezel schrijft voor de Volkskrant over energie en de impact van de energietransitie op het dagelijks leven.

De aanvullende maatregelen zijn nodig omdat vorig jaar uit de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat het klimaatbeleid van de regering onvoldoende is om de eigen klimaatdoelstelling voor 2030 te halen. In dat jaar moet Nederland volgens het klimaatakkoord van Parijs 55 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Om er zeker van te zijn dat die reductie wordt gehaald, heeft de coalitie in het regeerakkoord afgesproken dat zij met beleid mikken op een nog grotere reductie van circa 60 procent.

Sinds eind vorig jaar heeft de regering verschillende adviezen laten uitbrengen, die tot het beste en eerlijkste pakket van maatregelen zouden moeten leiden. Die afweging werd met name op scherp gezet na de publicatie van het zogenoemde Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar maatregelen die normeren en beprijzen. De groep van ambtenaren in het IBO rekent voor dat het kabinet in totaal nog 22 megaton aan extra besparing moet realiseren – zo’n 13 procent van de huidige uitstoot van Nederland. Daarbij presenteerde het IBO een menukaart van maatregelen die via prijsprikkels en normen de emissies terugdringen.

Binnen VVD en CDA werd afgelopen weken behoorlijk kritisch gereageerd. Normeren en beprijzen raakt de portemonnee van huishoudens en bedrijven, en daar is binnen de achterban van de rechtse partijen weinig animo voor – in tegenstelling tot subsidies van duurzame technologie. Toch zijn in het klimaatpakket veel maatregelen uit het IBO-rapport overgenomen, naast aanzienlijke, nieuwe subsidies. Dit zijn, per sector, de belangrijkste maatregelen:

Mobiliteit

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 4 megaton Belangrijkste maatregelen:

• Verhoging van de bijmengverplichting biobrandstoffen

• 600 miljoen euro subsidie om de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s te stimuleren

• Extra laadpalen

Vervoer was binnen de coalitie de afgelopen weken duidelijk het ingewikkeldste onderwerp. Met subsidies is de afgelopen jaren al veel gedaan om meer elektrische auto’s op de weg te krijgen. Maar om de emissies van het Nederlandse vervoer nu echt substantieel terug te dringen, is duidelijk meer nodig. Autorijden duurder maken is dan een logische stap, maar daar wilde met name VVD niet aan. Ook een verhoging van de luchtvaarttaks stuitte daar op weerstand. Die maatregelen zitten er ook niet in.

De liberalen moeten wel slikken dat benzine duurder wordt, door een strengere verplichting voor het bijmengen van biobrandstoffen. Dat gaat ‘enkele centen’ per liter kosten, benadrukte Jetten – om bezorgde automobilisten gerust te stellen. Het is ook vast niet toevallig dat voorafgaand aan de ministerraad woensdag juist het fijne deel van het pakket uitlekte: een subsidie van 600 miljoen euro die de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s moet stimuleren. Ook investeert het kabinet veel in de aanleg van laadpalen voor personenauto’s en voor vrachtverkeer, om de groeiende vloot aan elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien.

Landbouw

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 4 megaton Belangrijkste maatregelen:

• Alle ballen op het landbouwakkoord

• Glasstuinbouw in 2040 klimaatneutraal

Landbouw blijft voorlopig een van de belangrijkste onzekerheden van het nationale klimaatbeleid. Het kabinet blijft simpelweg vasthouden aan de doelstelling die de landbouwsector al eerder was opgelegd: een reductie van 5 megaton. Het is tot nu toe alleen niet gelukt om meer dan 1 megaton in concrete plannen vast te leggen. Die uitwerking hangt nauw samen met het landbouwakkoord dat minister Piet Adema (ChristenUnie, Landbouw) met de sector hoopt te sluiten over het stikstofbeleid.

Dat zal nog best een hete aardappel blijken, leert een blik in het IBO. Maatregelen die veel opleveren, zijn bijvoorbeeld het terugbrengen van de veestapel en het belasten van dierlijke eiwitten. Dat zullen veel rechtse kiezers niet op prijs stellen. Voor nu kan het kabinet vooral kritiek uit linkse hoek verwachten. Want zonder concrete invulling kan het Planbureau voor de Leefomgeving eind dit jaar zeer waarschijnlijk de beoogde megatonnen nog niet meerekenen en zal het waarschijnlijk conclusie trekken dat de beoogde reductie nog altijd niet wordt gehaald.

Een uitzondering zijn de maatregelen voor de glastuinbouw. Daar wordt met subsidies voor warmtepompen en warmtenetten en een CO2-belasting per bedrijf afgedwongen dat de sector voor 2040 geheel klimaatneutraal is.

Industrie

Beoogde CO2-besparing in 2030: 5,2 megaton Belangrijkste maatregelen:

• Maatwerkafspraken met grote uitstoters

• Extra CO2-heffing blijft langer van kracht

• Strengere regels voor plastics

Een weinig bekend feit is dat de Nederlandse industrie van alle economische sectoren het snelst emissies terugbrengt. Zeker door het Europese emissiehandelssysteem en de stijgende energiekosten zijn veel bedrijven efficiënter en duurzamer gaan produceren. Maar om het doel voor 2030 zeker te halen, is nog wel meer nodig. Om de druk op de ketel te houden, houdt het kabinet de komende jaren bovenop de Europese regels nog een extra CO2-belasting.

Veel van de reductie moet komen met behulp van maatwerkafspraken die de overheid sluit met grote uitstoters. Daarvoor geldt iets vergelijkbaars als voor het landbouwakkoord. Het kabinet is al volop bezig met gesprekken over deze afspraken, maar ze zijn nog lang niet allemaal rond. Er is overigens wel aanleiding voor enig optimisme over de uitkomsten. Zo tekende Shell deze maand een intentieverklaring om in 2030 in Pernis 3,9 megaton minder uit te stoten, dat is 0,5 ton bovenop de reductie die al in het coalitieakkoord was afgesproken.

Een andere zeer belangrijke besparing moet komen uit het (meer) circulair maken van plasticketens, door strengere normen voor plasticproductie en subsidies voor bedrijven die overstappen op (deels) gerecycled materiaal of bioplastics. En door strengere normen voor afvalcentrales waar nog te veel recyclebaar materiaal de lucht in gaat.

Gebouwde omgeving

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 1,4 megaton Belangrijkste maatregelen:

• Extra geld voor het verduurzamen van de kwetsbaarste wijken

• Meer subsidie voor zonnepanelen in de sociale huursector

• Een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar gas

De aanpak van de gebouwde omgeving was minder controversieel. Het gaat dan ook vooral om weinig pijnlijke maatregelen, subsidies die verder moeten stimuleren dat alle woningen en gebouwen in Nederland zo snel mogelijk worden verduurzaamd. Met name voor de huishoudens in de kwetsbaarste wijken komt meer geld beschikbaar via een Nationaal Warmtefonds en door een subsidie voor zonnepanelen op sociale huurwoningen.

Door gas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder zwaar, wordt ook de installatie van warmtepompen gestimuleerd. Maar om de kwetsbaarste huishoudens wat te ontzien, wordt het belastingtarief voor een basishoeveelheid gas juist laag gehouden. Ook komen er regels die eigenaren van huizen en gebouwen verplichten hun vastgoed met slechte energielabels te verduurzamen.

Elektriciteit

Beoogde CO2-besparing in 2030: 4,0 megaton Belangrijkste maatregelen:

• Elektriciteitsmix in 2035 volledig CO2-vrij

• Doorzetten plannen kernenergie

• Verplichten batterijen bij grote zonneparken

Elektriciteit is de motor van de energietransitie. Die moet al in 2035 geheel CO2-vrij geproduceerd worden om het zo voor de andere sectoren mogelijk te maken om te verduurzamen. Veel van de plannen om dat te bereiken waren al lang duidelijk, zoals de grootse plannen voor windparken op zee en de bouw van twee kerncentrales. Ook de grote investeringen in het elektriciteitsnet zijn niet nieuw.

Een belangrijk extra punt van aandacht is dat er meer ‘regelbaar vermogen’ moet komen van elektriciteit. Daarmee wordt gedoeld op energiecentrales die kunnen bijspringen op het moment dat er te weinig energie is uit wind en zon. Dit kan onder meer klimaatneutraal (of zelfs -negatief) door oude gas- en kolencentrales te laten draaien op biogas en biobrandstof, en de emissies ondergronds op te slaan. Maar ook hier: de uitwerking is nog niet duidelijk. Een nieuwe maatregel die wél concreet is: grote zonneparken moeten verplicht accucapaciteit hebben, zodat zij het net op zonnige momenten niet te zwaar belasten en hun zonnestroom efficiënt wordt gebruikt.

Sectoroverstijgend

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 3,2 megaton Belangrijkste maatregelen:

• Groen gas

• Verschuiving in de energiebelasting

De sectoroverstijgende maatregelen zijn vooral verschuivingen in het belastingsysteem of aanpassingen van subsidieregelingen. Zo is er onder meer de eerdergenoemde belastingverschuiving van elektriciteit naar gas. Ook zullen grootverbruikers relatief meer belasting gaan betalen. Veel reductie zou moeten komen van de productie van ‘groen gas’, dat uit afval en mest wordt gewonnen. De overheid gaat die gasproductie en het gebruik ervan flink stimuleren.

De maatregel die in D66-kringen graag onder de aandacht wordt gebracht, is het schrappen van de belastingvrijstelling voor ‘duaal gebruik’ van steenkool. Feitelijk wordt hier een streep gezet door een ‘fossiele subsidie’ voor Tata Steel. Toch is het vooral een symbolische maatregel, die Tata ‘slechts’ 25 miljoen euro per jaar kost.