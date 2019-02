Jetten en Baudet: nieuwe rivalen aan het Binnenhof

Goedemiddag,

Rob Jetten (D66) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kruisten eerder al eens de degens over het Nederlandse migratiebeleid. Bij de discussie over het klimaatakkoord zoeken de twee generatiegenoten opnieuw de televisiestudio's op voor een confrontatie. Het begin van een nieuwe rivaliteit aan het Binnenhof?

En verder: D66 wil nóg een actieplan van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

CLASH DER BINNENHOFTITAANTJES

Jetten versus Baudet

In het verleden kroop D66 al eens omhoog uit een diep electorale moeras door voortdurend de tweestrijd met een politieke tegenpool aan te gaan. Alexander Pechtold slaagde erin een aanzienlijk deel van de progressieve kiezers binnen te halen door zich op te werpen als de enige man die Geert Wilders van repliek kon voorzien.

Hoogtepunt van die strategie vond vier jaar geleden plaats, vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen. In een opvallend promotiefilmpje kondigde EenVandaag het debat tussen Alexander Pechtold en Geert Wilders aan als een soort Braveheart aan het Binnenhof: ‘Een politieke freefight op het scherpst van de snede… een titanengevecht tussen twee aartsrivalen.’

Aan de vooravond van deze Provinciale Statenverkiezingen doemt er voorzichtig een nieuwe tweestrijd op: Rob Jetten versus Thierry Baudet. Eind vorig jaar was de Nieuwsuur-redactie al opgewonden toen de voormannen van D66 en Forum voor Democratie in de uitzending debatteerden over het pact van Marrakech. ‘Twee botsende wereldbeelden’, was de belofte aan de kijkers.

Donderdagavond was het de beurt aan Jinek: de D66'er en FvD’er kruisten dit keer de degens over het klimaatbeleid. Een flitsend promofilmpje ontbrak nog, maar het script voor de Haagse rivaliteit is op twitter wel al vast geschreven door Jettens politiek adviseur Elise van Zeeland: ‘Twee generatiegenoten in debat. De één wil wat doen. De ander niet. #welkekantkiesjij.’

Verklaarbaar is de gretigheid wel. Het electorale en publicitaire succes van de tweestrijd tussen Pechtold en Wilders is niemand op het Binnenhof vergeten. Ook Jetten en Baudet niet.

ONDERTUSSEN IN DE COALITIE

D66 wil nóg een actieplan van De Jonge

D66-kopstuk Pia Dijkstra is teleurgesteld in minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De CDA-bewindspersoon die als hoofdtaak heeft om 2,1 miljard extra uit te geven aan ouderenzorg blinkt daarnaast uit in actieplannen. Korte opsomming: een actieplan werken in de zorg, een actieplan tegen eenzaamheid, een actieplan pleegzorg, een actieplan voor ontregeling.

Slechts op één terrein is er volgens D66 geen actie, laat staan een plan: euthanasie. In het regeerakkoord staat dat er een brede maatschappelijke discussie komt over voltooid leven, maar daar is nog maar weinig van te merken, zegt Dijkstra vandaag in het AD. ‘De Jonge lanceert het één na het andere actieplan voor de zorg, maar op dit thema levert hij niet,’ aldus het D66-Kamerlid. ‘Hoe langer het duurt, hoe argwanender ik word… Hij moet met plannen komen. Ik heb zelf het voorstel gedaan om bijvoorbeeld burgerfora in te stellen. Maar zijn aanpak is te laks. Hij moet meer beseffen hoe belangrijk dit voor D66 is.’

De Jonge lijkt nog niet echt onder de indruk. In een reactie laat hij weten al heel druk bezig te zijn. De CDA’er wil de informatievoorziening over euthanasie verbeteren en er loopt een onderzoek om te kijken hoe groot de groep is van mensen die vinden dat hun leven voltooid is. De Jonge: ‘Het onderwerp waardig oud worden is zoveel breder dan het voltooid-levendebat van D66.’

D66-Kamerlid Pia Dijkstra Beeld ANP

EN DAN NOG DIT

Rutte in gesprek met klimaatscholieren

Er was enig aandringen van Rob Jetten voor nodig, maar premier Mark Rutte heeft dan toch besloten om de organisatoren van de klimaatmars uit te nodigen op het Torentje. De ontmoeting zal volgende week plaatsvinden. ‘Buiten schooltijd,’ benadrukte Rutte. Minister van Klimaat Eric Wiebes zal eveneens aanschuiven.

Schoof en de MH17

De Tweede Kamer wil opheldering over de bemoeienissen van topambtenaar Dick Schoof bij een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse reactie op de MH17-ramp. RTL Nieuws onthulde dat Schoof als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid forse druk uitoefende om het rapport bij te stellen. Premier Mark Rutte wilde vandaag nog niet ingaan op de kritiek. Schoof is tegenwoordig hoofd van inlichtingendienst AIVD en kan dat volgens Rutte ook blijven.

Denk overweegt aangifte

Denk overweegt aangifte te doen tegen PVV-Kamerlid Machiel de Graaf wegens bedreigingen tijdens een debat over bijstandsfraude. ‘Ik zal je najagen. Dan ben je van mij! Afgelopen, klaar!', zei De Graaf woensdag tegen Denk’er Selçuk Öztürk. Die had de PVV'er in verband gebracht met fraude. In een open brief eist Denk dat Kamervoorzitter Khadija Arib voortaan harder optreedt tegen ‘ontoelaatbare bedreigingen’.

De reclameman van het CDA

Het CDA gaat de verkiezingscampagne in met een reclamecampagne die nogal vragen oproept. Sybrand Buma en andere partijprominenten wensen iedereen ‘een hele goede morgen'. Wat heeft dat te betekenen? Toine Heijmans ging op bezoek bij de maker: reclameman Jeroen van Eck. Het belangrijkste is dat er over de campagne gepraat wordt, legt de CDA-marketeer uit. ‘If your ad goes unnoticed, everything else is academic.’

