Jetten doet er alles aan om zorgen weg te nemen tijdens salderingsdebat, maar links is nog niet overtuigd

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, probeert de doorgaans toch duidelijk sprekende Renske Leijten (SP) beter te verstaan. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Waarom debatteren we hier over een regeling die zonnepanelen minder aantrekkelijk maakt en niet over het afschaffen van miljardensubsidies op fossiele energie?’, vraagt Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren donderdagmiddag in de Tweede Kamer.

PVV’er Martin Bosma, die het debat voorzit, wil daar graag zelf even antwoord op geven: ‘Omdat die salderingsregeling hier nu op de agenda staat.’

Je kun je ook afvragen waarom er nú pas over de salderingsregeling wordt gesproken. Al in 2017 besloot het toenmalige kabinet de succesvolle stimuleringsregeling af te bouwen, in 2020 werd de wet ingediend en pas drie jaar later is de behandeling in de Tweede Kamer.

Het argument voor afbouw van de regeling is al die jaren hetzelfde gebleven: de regeling is niet meer nodig. Toen hij twintig jaar geleden werd ingevoerd waren panelen zo duur dat de investering vaak pas na tientallen jaren werd terugverdiend. Door de stroom die panelenbezitters op zonnige dagen aan het net leveren weg te strepen (salderen) tegen de stroom die zij op donkere momenten van het net afnemen, werd de investering een stuk aantrekkelijker.

Dankzij de scherp gedaalde prijzen van panelen en de gestegen energieprijzen is die terugverdientijd afgelopen jaren veel korter. Zonnepanelen zijn nu al vaak in vier of vijf jaar terugverdiend, terwijl ze zo’n 25 jaar meegaan. Dat die investering zo gunstig is, schuurt nu omdat de mensen zonder zonnepanelen door salderen een extra hoge stroomrekening betalen. Inmiddels betalen huishoudens zonder panelen gemiddeld zo’n 17 euro per maand extra voor stroom om salderen mogelijk te maken, becijferde de Autoriteit Consument en Markt vorige week. Dat bedrag kan met het groeien van het aantal panelen steeds verder oplopen.

Linkse kritiek

In de wet die nu voorligt wordt de regeling daarom vanaf 2025 in zes stappen afgebouwd tot 0 procent in 2031. Dat is iets minder snel dan de meeste politieke partijen in de doorrekening van hun eigen verkiezingsprogramma zelf hadden voorgesteld. Toch heeft bijna de voltallige oppositie er nu geen trek in om minister Rob Jetten (Klimaat) te steunen, bleek vorige week bij de eerste helft van het debat. Lastig voor een regering die in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

Met name het feit dat GroenLinks en PvdA de wet niet omarmen, kwam behoorlijk onverwacht. De linkse partijen willen nu alleen steunen als minister Jetten uiteenzet hoe hij garandeert dat het leggen van panelen op woonhuizen komende jaren blijft doorgaan. En dan vooral op de huurhuizen, want die lopen behoorlijk achter: koopwoningen hebben in een op de drie gevallen panelen liggen, bij sociale huurwoningen is dat één op zes. ‘En wat doet het afschaffen van salderen voor ons echte doel: het halen van onze klimaatdoelen?’, wilde Suzanne Kröger (GroenLinks) weten.

Met veel belangstelling werd dus uitgekeken naar de antwoorden die Rob Jetten donderdag zou geven. Zou hij de zorgen van GroenLinks en PvdA kunnen wegnemen?

Hij probeert het zeker. Zo benadrukt hij dat panelenbezitters in de toekomst altijd een minimale prijs krijgen voor de stroom die zij aan het net leveren. Dat zal 80 procent zijn van de stroomprijs die hun energiebedrijf in rekening brengt wanner zij stroom afnemen. Uit berekeningen van TNO blijkt dat de kosten van een zonnepaneel dan nog altijd binnen zeven jaar zijn terug te verdienen, een doel uit het Klimaatakkoord. Ook verwijst Jetten naar berekening waaruit blijkt dat het vermogen dat zonnepanelen op daken opwekken tot 2030 nog zal verdubbelen. ‘Het leggen van panelen gaat dus door.’

De minister omarmt verder amendementen van regeringspartijen die vastleggen dat vanaf 2025 steeds gecontroleerd wordt of die terugverdientijd nog goed is. ‘Zodat we snel kunnen bijsturen als dat niet het geval is.’

Doel ontbreekt

Specifieke plannen om meer sociale huurwoningen panelen te geven, zijn ook volop in de maak, benadrukt Jetten. De btw op zonnepanelen is al afgeschaft en er zijn harde afspraken gemaakt met corporaties dat zij vanaf 2030 geen enkele woning meer hebben die minder dan energielabel D heeft. Ook worden de inspraakregels ‘gemoderniseerd’. Zodat corporaties niet langer toestemming nodig hebben van 70 procent van de huurders om panelen te leggen, maar van 70 procent van alle huurders die reageren.

Om te onderstrepen dat hij wel degelijk aan een groter plan werkt, benoemt hij de lange lijst van visies, wetten en plannen die hij komende maanden naar de Kamer stuurt om aan te geven hoe hij de Nederlandse economie wil vergroenen. Veel indruk maakte het allemaal niet op de woordvoerders van GroenLinks en PvdA. Kröger spitst het debat uiteindelijk toe op de vraag wat concreet zijn doel is als het gaat om zon op dak. ‘Hoeveel daken moeten vol komen te liggen?’

‘Zo’n doel is er nog nooit geweest’, stelt Jetten. ‘Wij, ook GroenLinks, hebben dat hier nooit eerder besproken. Ons doel is wel dat het energienet klimaatneutraal is in 2040.’ Woordvoerders van CDA en VVD zetten de linkse bezwaren aan het einde van het debat weg als gezochte argumenten, ingegeven door de naderende verkiezingen. Jetten laat dergelijke stekeligheden achterwege en noemt het debat ‘een steun in de rug om verduurzaming van huurhuizen te versnellen’. Hij gaat ‘zijn uiterste best’ doen om de Eerste Kamer later dit jaar toch te overtuigen.