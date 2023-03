Jet, Robbie, Frank, O. den Beste en een postume Keek op de Week

Op het strand van Vlieland is een klapmuts geboren. Deze zeehondensoort komt normaal gesproken alleen in de poolstreek voor.

Jet Veenendaal (in camouflagekleding mét parelketting, zuidwester op het hoofd): ‘Ik moet stante pede noordwaarts, zus. Naar Vlieland, om de klapmuts welkom te heten met warme melk en dergelijke. Zo’n arm beest, zo ver van huis, met die kou van de laatste dagen.’

Koosje Veenendaal: ‘Nou, het is natuurlijk wél een poolbeestje hè Jet, dus erg koud zal-ie het niet hebben.’

Jet: ‘Daar heeft zo’n diertje toch geen weet van Koos, waar zijn ouders vandaan komen. In de krant staat dat het beestje elk moment alleen gelaten kan worden door zijn moeder. Dan moet er toch een soort pleegmoeder zijn met een paar warme armen en dergelijke?’

Koosje: ‘Dat is de natuur Jet, zo’n beestje moet zichzelf redden, je moet het laten gebeuren. En trouwens: ze hebben het strand afgesloten.’

Jet: ‘Dat zal dan wel weer die natuurbeweging zijn, die weten het altijd beter. Maar ik laat dat niet gebeuren! Ik volg mijn instinct, Koosje, mijn moederhart!’ (Jet verlaat de villa.)

Koosje: ‘Vorige week stond ze nog in Brabant, omdat er kleine dasjes onder de trein zouden komen. Jets moederhart speelt vooral op bij fotogenieke babybeesten. Maar ja, da’s de natuur hè, dat moet je laten gebeuren.’

Uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal blijkt dat ruim de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar verslaafd is aan de mobiele telefoon.

(Man in lange legerjas komt met langgerekte passen naderbij gerend) ‘Als oudere jóngere had ik helemáál geen behóéfte aan een mobíéle telefoon. Ik ging bij mensen lángs. Maar nou hoorde ik op het Jeugdjournaal dat jóngere jongeren stiekem knetterhigh worden van die dingen. Te gék, weet je wel! Dus nóú ben ik op weg naar een wínkel voor mobiele téléfóníé, voor ápps, want je geest verruimen én zo stonéd als een deurklink worden én contact houden met AL je vrienden, góéhóéhóéd!’ (Man verdwijnt met lange passen een fietstunneltje in.)

Steeds meer mensen werken zich in een donkere club-achtige omgeving op hometrainers in het zweet. Verschillende media berichten over de populariteit van ‘Rocycle’.

Carla van Putten (in zwarte sportlegging): ‘We moesten al wat langer wat aan de conditie doen. Zeker Frank, die kreeg een buikje. Allemaal mijn schuld, hoor. Ik kook te lekker. Toch Frank?’

Frank van Putten (in oude joggingbroek): ‘Héérlijk moeder.’

Carla van Putten: ‘Maar hij houdt niet van sporten, hè. Frank wil niet buitenshuis in korte broek. En toen las ik over fietsen in het donker. Met mooie meisjes en leuke muziek. Maar hij durft niet alleen. Dus nu gaan we samen. Proefles. Gek mens ben ik, hè?’

(Carla verdwijnt de sportschool in, Frank blijft achter). ‘Ik wíl helemaal niet fietsen in het donker. Ik wil modderworstelen met mijn ronde blonde vriendin en daarna zonder kleren in een stomend bad. En dan schrobben we elkaar schóón. Maar ik heb geen blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder, en daar ben ik voor behandeld.’

Maandag overleed Wim de Bie op 83-jarige leeftijd.

O. Den Beste (bij een vijver): ‘Ach mevrouw, wij kenden vroeger hele stukken tv-satire uit het hoofd. Ik maak mij sterk dat ik zo nog een hele Klisjeemannetjes voor u kan opzeggen. Ach, was het niet Goethe die zei: ‘Die jetzige Generation entdeckt immer, was die alte schon vergessen hat.’ Nou, deze alte Generation vergeet hem niet, hoor. Nooit!’