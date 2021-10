Jeroen Wollaars wint Sonja Barend Award met Nieuwsuur-interview Hoekstra

Sonja Barend reikt de Sonja Barend Award uit aan Jeroen Wollaars tijdens de talkshow Khalid & Sophie. Beeld ANP, Ramon van Flymen

Dat maakte Sonja Barend dinsdagavond namens de jury van de prijs bekend in de talkshow Khalid & Sophie. ‘Aan het gesprek kon je heel goed zien dat het ontzettend goed was voorbereid’, zei Barend tegen Wollaars bij de uitreiking. ‘Dan zit de interviewer daar en dat straalt eraf, die voelt zich gerustgesteld. Je hebt alles doorgenomen, alle mogelijkheden bekeken. Dat leidt tot een heel streng maar ontspannen gesprek.’

De prijs, vernoemd naar de fameuze talkshowpresentator Sonja Barend, wordt sinds 2009 door de VARAgids uitgereikt voor het beste televisie-interview van het jaar. In het verleden wonnen onder meer Twan Huys, Humberto Tan en Eva Jinek de prijs. In de jury zaten meerdere tv-recensenten en andere journalisten van Nederlandse media.

Nieuwsuur staat dit jaar ook op de tweede plek, voor het interview dat Mariëlle Tweebeeke in mei hield met premier Mark Rutte over zijn plannen voor een nieuwe bestuurscultuur. De derde plaats was voor Buitenhof-presentator Twan Huys die Sywert van Lienden interviewde.

Tandartsbezoek

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart interviewde Wollaars en Tweebeeke afwisselend een lijsttrekker. De kritische interviews waren voor de politiek leiders niet bepaald het ideale podium voor hun campagneverhaal, maar hadden meer weg van een tandartsbezoek waar iedere lijsttrekker doorheen moest. De redactie zocht daarbij drie teleurgestelde kiezers van de desbetreffende partij die de lijsttrekker een vraag mochten stellen. Farid Azarkan (Denk) en Geert Wilders (PVV) zeiden op het laatste moment af.

In de interviews zat een voorbereiding van anderhalve maand, vertelde Wollaars bij Khalid & Sophie. Het interview met CDA’er Hoekstra vond plaats op 10 maart, een week voor de verkiezingen. De campagne liep al niet erg goed voor Hoekstra, die meerdere campagneblunders maakte. Bij het interview met Wollaars ontweek Hoekstra ietwat opzichtig meerdere vragen en brak het zweet hem zichtbaar uit. ‘Het klinkt oneerbiedig en het is niet het juiste woord, maar Hoekstra liep met open ogen in de valletjes die we voor hem hadden gezet’, zei Wollaars eerder in de VARAgids.

Deze zomer won Nieuwsuur ook al de Zilveren Nipkowschijf, waarbij de jury de reeks interviews met lijsttrekkers voorafgaand aan de verkiezingen roemde.