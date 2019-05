Jeroen Dijsselbloem nieuwe voorzitter van Natuurmonumenten

Beeld ANP

Dijsselbloem studeeerde landbouweconomie en begon zijn Haagse loopbaan bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Later werd hij namens de PvdA Tweede Kamerlid en vervolgens minister van Financiën. Onlangs verwierf hij zich een ander voorzitterschap: dat van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

In zijn woonplaats Wageningen, waar hij ook studeerde, staat Dijsselbloem te boek als iemand met een groen hart. Hij is bij diverse natuurprojecten in Wageningen betrokken geweest en zei zaterdag tegen de ledenraad van Natuurmonumenten: ‘Mooie en gezonde natuur is een onmisbare waarde. Ook in mijn persoonlijke leven.’

De aanstelling van Dijsselbloem komt op het moment dat Natuurmonumenten, met Staatsbosbeheer de belangrijkste eigenaar van natuurgebieden in Nederland, onder vuur ligt over het beheer van bossen. Bij de vereniging stromen veel klachten binnen over massale bomenkap, her en der in het land, om bij bossen ‘natuurlijke verjonging’ te bereiken.

Veel natuurliefhebbers en ecologen zijn het met die aanpak niet eens. Dat leidde ertoe dat Natuurmonumenten recent een ‘pas op de plaats’ heeft gemaakt met de bomenkap.

In reactie op zijn benoeming zei Dijsselbloem zaterdag zich zorgen te maken over de toekomst van de natuur in Nederland. ‘Er komt veel op ons land af, denk aan de opgaven voor woningbouw en de energietransitie, maar ook de toenemende zomerdroogte als gevolg van klimaatverandering.’

Na zijn ministerschap (Financiën, 2012-2017) en zijn voorzitterschap van de Eurogroep (2013-2018) zoemde het dat Dijsselbloem vermoedelijk voor een belangrijke Europese functie in aanmerking zou komen. Voorlopig lijkt hij zich vooral op bestuursfuncties in eigen land toe te leggen. Zo is hij onlangs ook benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wageningen University of Research (WUR).