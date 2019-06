Jeremy ‘Theresa in Trousers’ Hunt maakt, ondanks zijn bijnaam, nog een kans tegen Boris Johnson

Jeremy Hunt, destijds een ‘bremainer’, presenteert zich sinds het referendum als een ‘reborn brexiteer’. Beeld AFP

De 52-jarige Hunt is een veiliger keuze dan de politieke rockster Johnson. Probleem is dat hij gezien wordt, zeker door de Conservatieven, als ‘Theresa May met een broek aan’.

Nadat donderdag bekend was geworden dat het Johnson tegen Hunt zou worden, deed meteen een grap de ronde: de strijd gaat tussen een politicus die de Europese Unie heeft vergeleken met het Derde Rijk en eentje die Brussel ziet als het hart van het Sovjet-rijk. Tijdens het Conservatieve partijcongres had Hunt afgelopen najaar gezegd dat de EU het Verenigd Koninkrijk probeert te straffen voor de Brexit, hetgeen hem deed denken aan de manier waarop de Sovjets omgingen met dissidente personen en naties.

‘Als jullie de EU-club veranderen in een gevangenis, dan zal het verlangen om eruit te ontspannen niet afnemen', waarschuwde hij, ‘integendeel, die zal groeien en wij zullen niet de enige gevangene zijn die wil ontsnappen.’ Deze uitlatingen werden als een verrassing gezien omdat Hunt bekend staat als een voorzichtige politicus, een bewuste keuze nadat het departement twee jaar lang was geleid door Johnson. Bovendien had Hunt bij het EU-referendum tegen de Brexit gestemd, maar sindsdien profileert hij zich als een reborn brexiteer.

Dat is meteen zijn probleem. Voor May gold hetzelfde, maar inmiddels zijn de brexiteers ervan overtuigd dat ze nooit echt in de missie heeft geloofd. Hunt zegt dat wel te doen en koestert de verwachting, volgens velen een illusie, dat Brussel bereid is het gesloten akkoord open te breken. Tijdens het eerste debat zei hij een onderhandelingsteam niet te willen samenstellen uit eurogezinde ambtenaren, zoals bij May, maar uit leden van de Noord-Ierse DUP, de harde Conservatieve brexiteers en Europagezinde Conservatieven.

Karakter

Dat lijkt net zo onhaalbaar te zijn als de plannen van Johnson, die op 1 november, akkoord of geen akkoord, meteen met onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord wil beginnen. Maar bij de leiderschapsrace gaat het om iets heel anders: karakter. Hunt, zoon van een marineofficier, wijst erop dat hij ondanks een gebrek aan charisma een betrouwbare, capabele en ervaren leider is. Dat begon al op de prominente kostschool Charterhouse, alma mater van Peter Gabriel en Jeremy Paxman, waar hij Head Boy was, een belangrijke functie.

Na een studie in Oxford werkte hij als managementconsultant en docent Engels in Japan, waarna hij een eigen bedrijf wilde beginnen. Het exporteren van marmelade naar Japan was geen succes, maar met het uitgeven van cursusmateriaal voor Britse expats verdiende hij 15 miljoen pond, 16,8 miljoen euro. In 2005 ging Hunt de politiek in en vijf jaar later werd hij onder premier Cameron minister van Cultuur, Sport en Media. In de functie kreeg hij het verwijt persbaron Rupert Murdoch te veel te hebben beschermd na de geruchtmakende afluisteraffaire bij zijn krant News of the World.

Voor de zekerheid schoof Cameron hem door naar Volksgezondheid. Dat werd een turbulente tijd omdat artsen-in-opleiding het niet eens waren met de werkcontracten die hij hen aanbood. Het leidde tot stakingen en een vlucht van gedemoraliseerd ziekenhuispersoneel naar landen als Australië en Canada. Op Buitenlandse Zaken ontpopte hij zich als een loyale dienaar van May. Hij wist de publiciteit te halen met blunders. De opmerkelijkste vond plaats in Peking waar hij de gastheren abusievelijk voorhield dat zijn Chinese vrouw, met wie hij drie kinderen heeft, Japans was.

In dat opzicht verschilt Hunt, wiens achternaam bij televisiepresentatoren regelmatig leidt tot even freudiaanse als schunnige versprekingen, niet eens zoveel van de blonde brokkenpiloot met wie hij hengelt naar een onmogelijke betrekking.

‘Liefdesleven Johnson brengt nationale veiligheid in gevaar’ Het turbulente liefdesleven van Boris Johnson brengt met zich mee dat hij een gevaar kan worden voor de nationale veiligheid. Dat heeft zijn rivaal Jeremy Hunt zondag gezegd. Tijdens het eerste debat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, een dag eerder, had Johnson geen antwoord willen geven op vragen over de ruzie met zijn 31-jarige vriendin Carrie Symonds. Dat was in het weekeind hét grote verhaal in de Engelse media. In de nacht van donderdag op vrijdag had de politie zich gemeld bij de Zuid-Londense flat van Symonds bij wie Johnson na zijn scheiding is ingetrokken. De buren hadden Symonds onder meer ‘Ga mijn flat uit!’ horen schreeuwen. Tevens zou ze de politicus hebben uitgemaakt voor een verwend kind. Een onvoorzichtige Johnson zou rode wijn hebben gemorst op de sofa. Na een kort bezoek concludeerde de politie dat er sprake was van een gewone doch luidruchtige ruzie, waarna een van de agenten, zo meldde The Sun, advies gaf over het verwijderen van wijnvlekken. Voor de buren, twee linkse toneelschrijvers die de Brexit haten, kon het hier niet bij blijven. Ze besloten de geluidsopname die ze van de ruzie hadden gemaakt door te spelen aan The Guardian. De kwaliteitskrant oordeelde dat het in het publieke belang was om er over te schrijven, en het nieuws werd ook door alle andere kranten op de voorpagina’s gezet. Vanwege de vijandigheid van de buurtbewoners is het duo niet meer naar de flat teruggekeerd. Tegenover de media hebben vrienden verklaard dat de ruzie volgde op een spannende dag. Johnson was gekozen tot een van de twee leiderschapskandidaten, terwijl ook bekend was geworden dat de Londense taxiverkrachter John Worboys meer zedenzaken op zijn geweten heeft. Symonds was een van zijn vele slachtoffers.