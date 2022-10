Jeremy Hunt: een regent die weet wat boekhouden is, een soort Britse Johan Remkes

Hunt zal over twee weken een nieuwe begroting presenteren, zonder drastische belastingverlagingen voor de rijken. Beeld Getty Images

In paniek door de dreigende teloorgang van haar ruim vijf weken durende premierschap zocht Liz Truss vrijdagochtend naar een nieuwe minister van Financiën, een opvolger van Kwasi Kwarteng. Het moest geen fanatieke Brexiteer zijn, besloot de premier. Geen lid van haar kabinet, maar iemand van de gekortwiekte traditionele vleugel van de Conservatieve Partij. Iemand die weet wat boekhouden is en ruimschootse ervaring heeft opgedaan als minister. Ze zocht een soort Britse Johan Remkes, een veilige paar handen.

Op deze manier kwam Truss uit bij Jeremy Hunt. Soepel ging dat niet. Toen de 55-jarige oud-bewindsman vrijdagochtend te horen kreeg dat er een zekere Truss aan de lijn hing, zo wist de journalist Robert Peston te melden, dacht hij dat het een grapjas was. Hij negeerde het belletje, maar al snel werd het hem duidelijk dat het serieus was. De man die dacht dat zijn politieke dagen zo langzamerhand wel geteld waren, is nu opeens de op een na machtigste politicus van het land. En gezien de zwakke positie van zijn bazin, misschien wel de machtigste.

Binnen de kortste tijd besloot de technocraat Hunt orde op zaken te stellen. De radicale, neoliberale mini-begroting die Truss en Kwarteng in zwaar weer had gebracht, gaat grotendeels de prullenbak in. Over twee weken zal Hunt een echte begroting presenteren. Daarin zullen geen drastische belastingverlagingen zijn opgenomen. Zo gaat de vennootschapsbelasting gewoon zes procent omhoog en krijgen de rijken geen fiscale cadeautjes. En er zullen bezuinigingen komen, ook al heeft Truss dat afgelopen woensdag nog uitgesloten.

Hotcourses

De balans moet weer kloppend worden gemaakt, zo liet Hunt zaterdagochtend weten tijdens een rondje door de radio- en televisiestudio’s. Hij weet daar alles van. Na zijn studie Filosofie, Politiek & Economie aan het prestigieuze Magdalen College in Oxford wilde hij een succesvolle ondernemer worden. Na enkele mislukte pogingen – zoals het exporteren van marmelade naar Japan – zette hij Hotcourses op, een online gids voor jongeren die willen gaan studeren in het buitenland. Deze bedrijvigheid zou hem multimiljonair maken.

In 2005 ging Hunt de politiek in, het jaar waarin David Cameron leider van de Conservatieve Partij werd. Net als Cameron was Jeremy Richard Streynsham Hunt afkomstig uit de gegoede middenklasse. Zijn vader was een admiraal die de jonge Jeremy naar Charterhouse had gezonden, een van de beste kostscholen van het land. In politiek opzicht is hij altijd een echte ‘Cameroon’ geweest: pragmatisch, vrijzinnig, gematigd, eurogezind en regentesk. Het soort Conservatief dat na Brexit met uitsterven werd bedreigd.

Toen Cameron premier werd, kreeg Hunt de post Cultuur, Media en Sport, een tijd waarin hij eindverantwoordelijke was voor de succesvolle organisatie van de Londense Olympische Spelen. Kritiek ontving Hunt omdat hij goede banden onderhield met de omstreden persbaron Rupert Murdoch. Ook zijn opmerking dat Liverpool-fans hadden bijgedragen aan de ramp op Hillsborough vielen slecht. Eind 2012 werd hij minister van Volksgezondheid. Zijn grote ambitie was om de National Health Service efficiënter te maken, wat leidde tot een slepende strijd met artsen.

Kansloos tegen Mr Brexit

Na deze functie zes jaar te hebben vervuld, een record, volgde hij Boris Johnson op als minister van Buitenlandse Zaken. In die hoedanigheid kreeg Hunt kritiek toen hij de banden met Saoedi-Arabië wat al te strak aanhaalde, een land dat een bloedige oorlog voerde in de Jemen. Een jaar later stond hij tegenover Johnson in de race om het leiderschap van de partij. Hunt verloor kansloos van Mr Brexit. Tijdens de pandemie pleitte Hunt, getrouwd met een Chinese, voor een China-achtige lockdown, wat hem achteraf op de nodige kritiek is komen te staan.

Afgelopen zomer besloot hij nog een gooi naar het premierschap te doen, door zich kandidaat te stellen als opvolger van zijn nemesis Johnson. Hunt kreeg steun van slechts 18 fractieleden en schaarde zich achter Rishi Sunak, die de strijd met Truss zou verliezen. Dat Hunt, een uitstekende ballroomdanser, een paar maanden later terug is in het hart van de Britse macht, geeft aan hoe instabiel de politieke situatie op het eiland is. De naam van Hunt, die op de televisie soms ‘per ongeluk’ Cunt wordt genoemd, valt nu zelfs als toekomstig bewoner van 10 Downing Street.