Jeremy Hunt, de remainer die Brexiteer werd (en de EU vergeleek met strafkampen en de Sovjet-Unie)

Jeremy Hunt tijdens het congres van de Britse Conservatieven in Birmingham op 30 September. Foto Getty Images

Jeremy Hunt is wat ze in Westminster een ‘safe pair of hands’ noemen. Een multifunctionele politicus die orde en discipline kan brengen en handhaven op een lastig departement. Om die reden had Theresa May hem in juni naar Buitenlandse Zaken gestuurd, nadat Boris Johnson uit protest tegen Chequers was afgetreden. Na de ongebruikelijke diplomatie van het blonde enfant terrible was er behoefte aan rust op de burelen van het statige ministerie. De 51-jarige admiraalszoon moest deze rust brengen en diplomatieke banden aanhalen. Deze missie leek te slagen, totdat Hunt de EU zondag vergeleek met de Sovjet-Unie.

Bij de Britten werd Hunt, multimiljonair door software voor studieadvies, bekend als minister van Volksgezondheid. In deze hoedanigheid voerde hij veranderingen door die hem impopulair maakten bij de medische professie. Vorig jaar probeerde Theresa May hem een andere ministerspost te geven, maar hij weigerde te vertrekken. Deze koppigheid gaf meteen aan hoe sterk zijn positie is binnen het kabinet. Hij wordt dan ook genoemd als mogelijke opvolger van May, net zoals de kleurloze John Major eind 1990 Margaret Thatcher opvolgde en niet Michael Heseltine, de Boris Johnson van die dagen.

Jeremy Hunt rent een rondje tijdens het congres van de Britse Conservatieven in Birmingham op 30 September. Foto Reuters

Hunt was vóór het EU-lidmaatschap, niet vreemd gezien het belang dat de gezondheidszorg heeft bij immigratie en samenwerking. Een jaar na het referendum zei Hunt, getrouwd met een Chinese vrouw, alsnog voor Brexit te zijn. ‘Het zit hem in de arrogantie van de Europese Commissie’, zo legde hij zijn ommekeer indertijd uit tijdens het partijcongres, ‘telkens wanneer we een genereus en openhartig aanbod doen, krijgen we te horen dat het niet genoeg is.’ Onlangs liet hij doorschemeren wel iets te voelen voor een Canada-achtig vrijhandelsakkoord wanneer Brussel Chequers definitief verwerpt.

Hunt toonde zich teleurgesteld in de houding van de EU-leiders op de Salzburg-top. ‘Zie Britse beleefdheid nooit aan voor Britse zwakte’, waarschuwde hij, ‘een land als Groot-Brittannië zal niet afbrokkelen wanneer je het in de hoek duwt’. Die beleefdheid liet hij even varen toen hij de vergelijking met het Sovjet-rijk trok. De opmerking, die veel verontwaardiging opleverde in diplomatieke kringen, was primair bedoeld voor de congresgangers. Die trakteerden de bewindsman op applaus. Twee jaar geleden had Boris Johnson al eens gezegd dat andere landen erop uit zijn de Britten te straffen. Hunts voorganger en concurrent voor het leiderschap zal morgen spreken.