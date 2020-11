Jeremy Corbyn, na korte terugkeer, weer geschorst door Labour

Jeremy Corbyn reageert op zijn schorsing. Beeld AFP

Drie weken geleden publiceerde de Engelse Commissie voor Mensenrechten en Gelijkheid een vernietigend rapport over het antisemitisme binnen de partij en het zwakke optreden van Corbyn daartegen. De 70-jarige socialist noemde de antisemitismeaffaire opgeblazen en weigerde excuses aan te bieden, waarna Starmer besloot zijn voorganger voor onbepaalde tijd te schorsen.

De schorsing leidde tot woedende reacties van de vele Corbyn-getrouwen binnen de oppositiepartij. Het partijbestuur, dat vol zit met aanhangers van de voormalig Labour-leider, was eveneens verontwaardigd. Na overleg met het kamp-Corbyn besloten de bestuurders over te gaan tot een formele waarschuwing. Starmer vaardigde vervolgens een verklaring uit waarin hij sprak over ‘weer een zwarte dag voor de joodse gemeenschap’.

Vanuit de partij kwam de leider onder druk te staan om de schorsing her in te voeren, wat hij vervolgens deed. Starmer wil een intern onderzoek afwachten naar de gedragingen van Corbyn, die tot de uitkomst daarvan niet namens Labour in het Lagerhuis mag zitten. ‘Jeremy Corbyn’s uitingen naar aanleiding van het rapport,’ zo liet Starmer weten, ‘ondermijnen onze pogingen om het vertrouwen in Labours werk om het antisemitisme te verbannen’.