Jenne Jan Holtland vertrekt uit Polen: ‘Alles draait hier om het verleden, behalve het verleden zelf. Dat draait om macht’

Deelnemers aan de eerste Pride-­optocht in de Poolse stad Plock, 2019. Correspondent Jenne Jan Holtland in grijs overhemd. Polen is sterk verdeeld als het gaat om lhbti-rechten. Beeld AP

Neemt u van mij aan: geen correspondent schrijft graag over pensioenen. Ik deed het wel, één keer althans, tijdens mijn eerste winter in Warschau. Het ging om een onbenullig klinkende maatregel: ex-politieagenten en ex-militairen die in dienst waren geweest vóór de instorting van het communisme in 1989, werden bijna dertig jaar later flink gekort op hun pensioen.

Tussen de getroffenen zaten mensen die tijdens de laatste maanden van het ancien régime van de cadettenschool kwamen. Wat deze krant niet haalde (noch de rest van de internationale media), is wat er na het aannemen van de wet gebeurde: een handvol van deze mannen pleegde zelfmoord. De vernedering was te groot.

Wanneer houdt een land op met het vereffenen van openstaande rekeningen?

Terwijl ik mijn koffers pak om naar een ander deel van de wereld te verhuizen, spookt die vraag nog steeds door mijn hoofd. Ik stelde hem aan kennissen, collega’s en vrienden in de kroeg. Zo’n pensioenmaatregel klinkt als een ordinaire wraakactie, opperde ik tegenover een Poolse kennis. Ze schudde heftig het hoofd. Ze kende genoeg mensen die het moesten stellen met kleinere pensioentjes dan deze ex-communisten. ‘Dat is geen wraak, dat is rechtvaardigheid.’

December 2016, de eerste winter in Warschau. Beeld Jenne Jan Holtland

‘Historisch’ onrecht

Bijna vijf jaar schreef ik over Midden- en Oost-Europa, en altijd keek de geschiedenis over mijn schouders mee. Ik hoefde maar naar buiten te kijken: in de gevel van mijn Warschause kantoor zaten de kogelgaten uit 1944, toen de straten van de stad dagenlang het toneel waren van een man-tegen-mangevecht tegen de nazi’s. Op de Amsterdamse Volkskrant-redactie hoorde ik een collega verzuchten of het misschien een keer voorbij kon zijn met het gehakketak over die 20ste eeuw. Ik hoorde het en dacht: in Polen is dat gesprek net begonnen.

Een groot deel van mijn correspondentschap waren de twisten rond de rechterlijke macht het gesprek van de dag. Hoven werden lamgelegd, rechters ontslagen of de mond gesnoerd, de Europese Unie geschoffeerd, en alles in een adembenemend tempo. Het woord ‘Polexit’ (een vertrek van Polen uit de EU) werd mainstream. Pro-Europese demonstranten stonden avond aan avond voor het parlement. Ik interviewde ze bij temperaturen rond de -7, pen en papier tussen mijn handschoenen geklemd. Net als bij de pensioenmaatregel beriep de regering zich op een ‘historisch’ onrecht: in de rechterlijke macht zouden verstokte communisten zitten – een waanidee.

Variërend op Oscar Wilde: alles in Polen draait om het verleden, behalve het verleden zelf, dat draait om macht.

Reizend door de regio brak ik me het hoofd over de vraag wat mijn rol was als correspondent. Dat Polen en Hongarije afdreven van de Europese consensus was duidelijk, maar wat betekende dat voor de verslaggeving? Ik wilde de spoken van het verleden vaste vorm geven, laten zien dat de geschiedenis levend aanwezig is, maar kwam er telkens achter dat het vaak toch echt, tja, spoken zijn, imaginaire vijanden: communisten die niet meer bestaan, vluchtelingen die er niet zijn, ‘Brussel’ niet te vergeten, of miljardair George Soros, aan wie een hallucinante hoeveelheid macht werd toegedicht.

Journalistieke antenne

Het meest werd mijn journalistieke antenne op de proef gesteld op 11 november, de Poolse onafhankelijkheidsdag. De ingrediënten zijn ieder jaar dezelfde: veel vlaggen, veel vuurwerk, veel kale koppen met runentekens. Niemand in Polen schrikt ervan, patriottisme is behoorlijk mainstream. ‘Dooooooooood!’, brulde een spreker in de microfoon. ‘Dood aan de vijanden van het vaderland!’ Om mij heen zag ik gezinnen met buggy’s en kinderen op de schouders. Ze lieten de toespraken onbezorgd over zich heen komen, met als gevolg dat ik opgescheept zat met twee tegengestelde conclusies, beide prima te verdedigen.

Eén: extreem-rechts raakt steeds verder genormaliseerd.

Of: extreem-rechts brult het hardst, maar de ‘gewone’, vaderlandslievende Polen zijn in de meerderheid.

Aan de Hongaars-Servische grens. Beeld Daniel Rosenthal

Witek, een goede vriend die ik tot de laatste groep reken, zag de ontreddering in mijn ogen. Hij trouwde een Amerikaanse en woonde jarenlang in Groot-Brittannië. Zijn puberzoon, die even verderop liep, groeide op in het Westen, en Witek was bang dat hij zich nooit meer zou kunnen identificeren met zijn Pools-zijn. ‘Daarom wil ik hem blootstellen aan een zee van vlaggen.’ Hij pakte zijn eigen vlaggetje erbij. ‘Er was een tijd dat het verboden was hiermee te zwaaien. We moeten vieren dat het nu wel kan.’

Ik knikte meer uit beleefdheid dan overtuiging. Hoe dichter ik bij Polen kom, dacht ik bij mezelf, hoe meer ik me teruggeworpen voel op mijn Nederlander-zijn. Op goede dagen genoot ik van de gastvrijheid en de geweldige keuken (iedereen moet subiet aan de Poolse soep), op kwade vond ik de straten lelijk, de gezichten nors, het vlagvertoon intimiderend. ‘Omdat je uit een postmodern land komt’, zei Witek plagerig.

Had hij gelijk? Misschien wel, misschien niet, ik ben er niet uit, maar de vraag heeft me een tijdlang vergezeld – een groot voorrecht. Zo bezien doet iedereen er goed aan een tijdje in dit deel van Europa te wonen. Je kunt er aangenaam verdwalen in de cultuurverschillen, en met een beetje geluk houdt iemand je ook nog eens een spiegel voor.

Jenne Jan Holtland is de nieuwe correspondent van de Volkskrant in het Midden-Oosten.