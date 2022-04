Jemenitische president treedt af en draagt macht over aan raad

De oud-president van Jemen Abdrabbuh Mansour Hadi bij de Verenigde Naties in september 2017. Beeld Getty Images

Hadi’s aftreden hing al langer in de lucht. Het besluit wordt gesteund door zowel vooraanstaande Jemenieten als door Saoedi-Arabië. Het buurland vervult een sleutelrol in de burgeroorlog in Jemen, waarbij de afgelopen zeven jaar zeker 400 duizend doden vielen. De populariteit van de Jemenitische president was tanende, zijn bewind weinig effectief. Hij neemt vicepresident Ali Mohsen al-Ahmar mee in zijn val.

Binnen de door Riyad geleide coalitie bestaat de hoop dat presidentiële opvolgers een nieuw impuls kunnen geven aan de vastgelopen oorlog. Meteen na de bekendmaking kwamen de Saoediërs over de brug met 1,8 miljard euro voor de ingestorte Jemenitische economie. De Verenigde Arabische Emiraten, eveneens lid van de coalitie die meevecht, dragen een kleine 1 miljard bij. De raad moet het land leiden tot er ‘volledige vrede’ is.

VN-veiligheidsraad

Het bloedige conflict in Jemen gaat terug tot het najaar van 2014, toen de uit het noorden afkomstige sjiitische Houthi-clan een coup pleegde in de hoofdstad Sanaa. President Hadi vluchtte naar Riyad, maar bleef dankzij een resolutie in de VN-veiligheidsraad de internationaal erkende president. Met steun van een soennitische coalitie onder leiding van de Saoediërs wisten zijn troepen delen van het zuiden op de Houthi’s terug te veroveren.

Daardoor zijn er nu twee Jemens zijn ontstaan: een in het noorden, gecontroleerd door de Houthi’s, het andere in het zuiden, gecontroleerd door de coalitie en aanverwante milities. Beide kampen hebben hun eigen hoofdstad, Sanaa in het noorden, Aden in het zuiden, met een eigen centrale bank, eigen regering en eigen wisselkoers. Terwijl het zuiden gesteund wordt door de Saoediërs en de Emiraten, krijgen de Houthi’s rugdekking van de regering in Iran.

Opvallende leden

Het grootste struikelblok voor de Saoedische coalitie was tot op heden de enorme interne verdeeldheid. Daaraan moet de nieuwe raad een einde maken. De acht leden komen uit verschillende hoeken van het land, en vertegenwoordigen verschillende politieke partijen. De raad staat onder leiding van Rashad al-Alimi, ooit minister van Binnenlandse Zaken onder Ali Abdullah Salih, de Jemenitische dictator die in 2011 verdreven werd tijdens de zogenoemde Arabische lente.

Een opvallend lid van de raad is Tariq Salih, een neef van de ex-dictator. Hij is commandant van een geduchte militie die een deel van de westkust controleert. Opmerkelijk is ook de keuze voor Aydarous al-Zubaydi die aan het hoofd staat van de Zuidelijke Overgangsraad (STC), een parapluorganisatie voor rebellen die zeggen te streven naar een onafhankelijk Zuid-Jemen, zoals dat ook bestond voor 1990.

Fragiel staakt-het-vuren

De politieke ideeën van de acht leden lopen zeer uiteen, zodat het nog de vraag is of ze effectiever zullen zijn dan hun voorganger Hadi. Sommigen worden met name gesteund door de Saoediërs, anderen door de Emiraten.

Op dit moment is er op initiatief van de Verenigde Naties een fragiel staakt-het-vuren van kracht in Jemen, bedoeld voor de maanden april en mei. Het gaat om het eerste bestand sinds 2016. De Houthi’s waren ook uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken in Riyad, maar weigerden omdat ze die stad niet als neutraal terrein beschouwen.