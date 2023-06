Jemenieten vrezen voor lot van verdwenen mensenrechtenactivist: ‘We zijn wanhopig’

Houthi-militairen op een dak in de Jemenitische hoofdstad Sana’a. Beeld ANP / EPA

Op social media zijn Jemenieten een campagne begonnen voor Samira al-Houri, een mensenrechtenactivist van wie niets meer is vernomen sinds ze in april vorig jaar in Saoedi-Arabië werd opgepakt. Ook haar 20-jarige zoon Ahmed zit vermoedelijk vast. Of ze nog in leven zijn, is onbekend.

De 39-jarige Al-Houri werd een bekendheid nadat ze zich op Arabische tv-zenders ontpopte als klokkenluider. Op basis van eigen ervaringen (drie maanden in de cel) sprak ze openhartig over de gruwelen in de gevangenissen van de Houthi-regering in de Jemenitische hoofdstad Sana’a. Ze vertelde dat vrouwen daar mishandeld en verkracht worden, en in ruil voor losgeld worden ingezet als oorlogsbuit. Dankzij die getuigenis konden twee Houthi-functionarissen op de sanctielijst van de Verenigde Naties worden geplaatst.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo.

Pion in pr-oorlog

Wat voor de buitenwereld onzichtbaar bleef, was dat Al-Houri die uitlatingen deed op verzoek van de Saoedische veiligheidsdiensten. Dat is althans de lezing van familieleden en activisten, die afgelopen week de openbaarheid zochten na maanden van stille, vruchteloze diplomatie. Ze zou een pion zijn geworden in de pr-oorlog tussen de Houthi’s en de Saoediërs, twee partijen die elkaar al jaren bestrijden in de Jemenitische burgeroorlog.

Volgens die lezing was ze na haar vrijlating in 2019 niet veilig in Sana’a, waarna ze naar Marib vluchtte, een stad buiten de controle van de Houthi’s. De Saoediërs nodigden haar daarop uit naar het koninkrijk te komen. Op kosten van de veiligheidsdienst kreeg ze een appartement in Riyad, aldus haar stiefzoon Hamzah Alhalili (29) – wonend in ballingschap – aan de telefoon. Ook haar tv-optredens werden door Riyad geregeld.

Een andere betrokkene, schrijver en politicus Ali Albukhaiti (46), zegt dat hij veelvuldig contact had met de mensenrechtenactivist, en samen met haar een bezoek bracht aan de Franse ambassadeur voor Jemen. Een week voor haar arrestatie zou hij nog met Al-Houri hebben gesproken. ‘Ze vertelde dat ze op de tv specifieke dingen had overdreven, op verzoek van de Saoediërs. Ze oogde uitgeput. Ze vroeg of ik haar kon helpen naar Europa te vluchten.’

Opmerkelijke pleitbezorger

Albukhaiti vermoedt dat de autoriteiten in Riyad bang waren dat Al-Houri opnieuw de klok zou luiden, maar dan over de Saoedische handelwijze. Om die reden zou ze zijn opgepakt. Op social media lanceerde hij deze week een campagne om aandacht te vragen voor Al-Houri’s lot. Een hashtag met haar naam ging viral onder Jemenitische Twitter-gebruikers. Onder meer oud-Nobelprijswinnares Tawakkol Karman sprak haar solidariteit uit.

De rol van Albukhaiti, een bekendheid in Jemen, is opmerkelijk: hij was tussen 2012 en 2014 woordvoerder van de fundamentalistische Houthi-beweging. Kort nadat de Houthi’s hoofdstad Sana’a hadden ingenomen, kreeg Albukhaiti ruzie met ze en belandde hij een nacht in de cel. Naar eigen zeggen kon hij dankzij zijn goede connecties ontkomen naar Londen, waar hij tegenwoordig woont. Aan de telefoon bezweert hij dat hij onafhankelijk opereert, en niet langer door één deur kan met de Houthi’s. In hun kijk op vrouwen doen ze volgens hem niet onder voor de Afghaanse Taliban.

Albukhaiti vreest dat Al-Houri mogelijk hetzelfde lot wacht als Jamal Khashoggi, de dissident die in 2020 gedood werd in het Saoedische consulaat in Istanbul. ‘Het verschil is dat hij een beroemdheid is met een column in een grote krant, de Washington Post. Die bekendheid geniet zij niet.’

Vrede ver weg

De burgeroorlog in Jemen, die minstens 377 duizend mensen het leven heeft gekost, woedt al ruim acht jaar, zonder enig uitzicht op vrede. In het noordwesten (met als hoofdstad Sana’a) zetelt een regering onder leiding van de fundamentalistische Houthi-beweging. In het zuiden en oosten (hoofdstad: Aden) zit de internationaal erkende regering, gesteund door Saoedi-Arabië en de VAE. Hoewel er nog op kleine schaal gevochten wordt, zijn de frontlinies sinds 2018 nauwelijks verschoven.

Stiefzoon Alhalili zegt dat hij tevergeefs contact heeft gezocht met de autoriteiten van zowel Jemen als Saoedi-Arabië. ‘Als familie zijn we wanhopig. Ahmed en zij zijn verdwenen, en we hebben geen idee waarom. Als ze iets misdaan hebben, willen we graag van de Saoedische regering horen wat.’ Op vragen van de Volkskrant aan de Saoedische autoriteiten kwam evenmin een antwoord.