Jelle Brandt Corstius wordt toch vervolgd voor smaad

Tegen die beslissing van het OM diende Gijs van Dam, die de aantijgingen altijd heeft ontkend, twee klachten bij het gerechtshof Amsterdam in via een artikel 12-procedure. Het hof heeft deze klachten nu gegrond verklaard, waardoor het OM verplicht is Brandt Corstius voor smaad te vervolgen.

‘Wij zijn erg blij dat het nu toch tot een vervolging komt’, zegt Peter Plasman, de advocaat van Van Dam. ‘Eerder vond de officier van justitie dat Brandt Corstius nooit de bedoeling had gehad om de naam van Van Dam naar buiten te brengen. Wij hebben nu het tegenovergestelde aangetoond.’

Plasman maakte dinsdagavond in RTL Boulevard bekend dat zijn cliënt voor de derde keer aangifte zal doen tegen Brandt Corstius. ‘Hij heeft in een verklaring die hij vandaag (dinsdag) publiceerde opnieuw laten blijken dat hij wil opkomen voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Daarmee impliceert hij opnieuw dat hij verkracht is en daar kan maar één naam mee in verband worden gebracht, namelijk die van mijn cliënt', aldus Plasman.

Brandt Corstius schreef in oktober 2017, toen de #MeToo-beweging in volle gang was, een open brief in Trouw. Die werd op de voorpagina geplaatst met de kop: ‘Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen.’ In de brief schreef Brandt Corstius, die als tv-maker bekend werd met reisprogramma’s voor de VPRO, hoe hij in het prille begin van zijn televisiecarrière tijdens zijn werk was gedrogeerd en was gedwongen tot orale seks. Hij noemde met opzet niet de naam van zijn verkrachter.

In de talkshow Pauw onthulde Gijs van Dam vervolgens, samen met zijn advocaat Peter Plasman, dat hij de man was om wie het in de brief ging. Hij voelde zich genoodzaakt om zijn naam te zuiveren, zei hij, omdat veel mensen in zijn omgeving en in de media konden herleiden dat het om hem ging. Van Dam en Brandt Corstius kennen elkaar van hun werk bij de talkshow Barend & Van Dorp begin jaren negentig. Van Dam heeft het seksuele contact nooit ontkend, maar er was volgens hem geen sprake van dwang.

Aangifte

In november 2017 deed Brand Corstius aangifte van seksueel misbruik, waarna Van Dam aangifte deed van smaad. In juli 2018 bleek dat er te weinig aanwijzingen waren om Van Dam te vervolgen. Ook constateerde het OM dat er geen sprake was van smaad. Het gerechtshof oordeelt nu, na de klachten van Van Dam, dat een strafrechter eventueel wel tot een veroordeling van smaad zou kunnen komen.

Brandt Corstius en zijn advocaat Nico Meijering betreuren het dat de zaak ‘nu opnieuw opgerakeld zal gaan worden’. Op zijn blog schrijft Brandt Corstius: ‘Deze zaak gaat alleen maar narigheid opleveren voor beide partijen en hun naasten. De afgelopen jaren heb ik tevergeefs geprobeerd de andere partij daarvan te overtuigen via mediation en bemiddeling door advocaten en gemeenschappelijke vrienden.’

Pas volgend jaar zal de strafzaak aanvangen, schat Plasman. ‘Mocht Brandt Corstius veroordeeld worden, dan verwacht ik niet dat hij een celstraf krijgt. Het gaat mijn cliënt ook niet om de straf, Van Dam wil alleen smaad bewezen zien.’