Jelle Brandt Corstius doet examen Russisch: ‘Onbegrijpelijk dat makers voor dit propagandakanaal kiezen’

Examenkandidaten over het eindexamen Russisch

Aymon Cutileiro (18) vond het eindexamen Russisch best pittig. ‘In zo’n leestoets zitten veel woorden die ik niet ken. Ik had wel een woordenboek bij me, maar zoeken naar betekenissen in een ander alfabet kost meer tijd dan je gewend bent.’ Gelukkig zette hij precies binnen de tijd, met een goed gevoel, het laatste antwoord op papier.

Toen Aymon in de derde klas van het gymnasium voor Russisch als eindexamenvak koos, ging het hem vooral om de taal. ‘Ik vind talen leuk en Russisch klinkt exotisch; het lijkt een beetje op Latijn en Grieks.’ Naarmate hij langer les had, werd hij ook door de cultuur gegrepen. ‘In Rusland neemt familie bijvoorbeeld een heel belangrijke plek in. Dat zie je terug in de taal: het Russisch kent veel meer woorden om relaties tussen vrienden en familie aan te duiden dan het Nederlands.’

Dankzij de kennis van de Russische cultuur begrijpt Aymon nu beter hoe de oorlog in Oekraïne is ontstaan. Of hij door de oorlog anders over het Russisch is gaan denken? Nee, zegt Aymon. Niet over de taal en niet over de mensen. En ook niet over Poetin: ‘Die vond ik nooit leuk.’

Dasha Romanovna Makar (17) is half Russisch en half Oekraïens. Zes jaar geleden kwam haar moeder voor de liefde naar Nederland, sindsdien woont ze hier. Dasha koos haar moedertaal als schoolvak omdat in haar pakket nog een moderne vreemde taal ontbrak. Duits kon niet, want daarvoor stond ze een 1.

Hoewel ze het Russisch al perfect beheerst, ontdekte ze tijdens de lessen toch nog iets nieuws: Anton Tsjechov. ‘Zijn boeken vind ik superleuk. Hij grijpt gebeurtenissen uit het leven, waardoor het net lijkt alsof je erbij bent.’