Jeffrey Epstein, de miljardair met sekspaleis en invloedrijke vrienden, komt waarschijnlijk niet meer vrij

Miljardair Jeffrey Epstein hield van jonge meisjes, deed daar niet geheimzinnig over en kwam er zelfs mee weg. Maar nu zit hij toch vast. Wie is hij?

Jaren stond het daar ongenaakbaar, het huis van zeven verdiepingen in de sjieke Upper East Side in Manhattan vlakbij Central Park, waar Jeffrey Epstein (66) zijn meisjes naartoe lokte en waar de kluis stond waarin hij hun foto’s bewaarde – tot zaterdag enkele FBI-agenten eindelijk de enorme houten voordeur openbraken. Ze liepen naar binnen en kwamen naar buiten met honderden, misschien wel duizenden foto’s, foto’s op cd’s die soms netjes op naam waren gelabeld (‘de jonge [x] met [y]’), en die soms geen naam nodig hadden: ‘meisjes foto’s naakt’. Epsteins levenswerk.

Epstein zelf werd die middag gearresteerd nadat hij met zijn privévliegtuig was geland op Teterboro Airport in New Jersey, na een lang verblijf in Parijs, in een van zijn andere huizen. Nu zit hij opgesloten in een gevangenis in Manhattan, te rijk voor een borgsom, en komt, zoals het er nu uitziet, nooit meer vrij.

Zijn advocaten zullen wijzen op de deal waarmee hij in 2008 nog wegkwam, maar de tijden zijn veranderd. Seks met minderjarige meisjes, waarvan Epstein wordt beschuldigd, is niet iets wat nog sociaal wordt gedoogd. De publieke verontwaardiging, een decennium geleden nog licht ruisend, is nu luidruchtig. Nu moeten alleen de slachtoffers nog worden geloofd.

De zaak-Epstein is een zedenschets van de laatste vier decennia, over een jaren tachtig-yup die zich met zijn geld en intelligentie toegang verschafte tot de salons van de elite – van Harvard tot Mar-a-Lago, van Woody Allen tot Bill Clinton – en zich dankzij dat netwerk steeds meer dacht te kunnen veroorloven. Anderen gebruikten hun geprivilegieerde positie voor financiële of politieke excessen, Epstein zocht het in vleselijke perversiteiten.

Het is raadselachtig waar hij zijn geld precies vandaan had, zoals dat geldt voor meer mensen die groot zijn geworden in de jaren tachtig. Geboren als zoon van een parkwachter in de Joodse regionen van Brooklyn, op Coney Island, ging Epstein wiskunde studeren, maar hij sjeesde na twee jaar. Desondanks werd hij als wiskunde- en natuurkundeleraar aangenomen op een deftige privéschool (waar de vader van de huidige minister van justitie, William Barr, de directeur was), wat hem in aanraking bracht met de welgestelde New Yorkse bovenlaag van de jaren zeventig. Een van de vaders van zijn leerlingen werkte op Wall Street bij Bear Stearns, en haalde Epstein daar in 1976 binnen.

Hulpje

Epstein werkte zich volgens een profiel in New York Magazine uit 2002 binnen vier jaar op van hulpje op de beursvloer tot partner van de zakenbank, om daarna voor zichzelf te beginnen (er zijn geruchten dat hij iets onoorbaars had gedaan). J. Epstein & Co., heette zijn vermogensbeheerbedrijf, en hij zette hoog in – voor klanten met minder dan een miljard aan bezittingen kwam hij zijn bed niet uit. Klanten die die drempel wel haalden gaven de totale zeggenschap aan Epstein, die vervolgens van het geld meer geld probeerde te maken.

Er is maar één klant bekend: Les Wexner, de eigenaar van (onder meer) Victoria’s Secret, het lingeriemerk uit de jaren zeventig voor mannen die hun vrouwen graag meer olala zagen. Hij zou een soort mentor voor Epstein zijn geweest, en was ingenomen met Epsteins talent ‘om patronen te zien in de politiek en in financiële markten’, zoals hij beschreef aan de auteur van een profiel in Vanity Fair in 2003. Wexner kocht in 1989 het duurste huis in New York, dat hij begin jaren negentig over deed aan Epstein, die er zijn sekspaleis van zou maken.

De aanklacht tegen Jeffrey Epstein. Beeld Getty Images

Zeepjes als geslachtsdelen

Volgens door The New York Times geciteerde gasten staat er onderaan de trap een schaakspel met figuurtjes in ondergoed, gemodelleerd naar zijn assistentes, en zijn de zeepjes in de toiletten gevormd als geslachtsdelen. Aan een van de kroonluchters hangt een vrouwelijke pop en aan de muur hangen foto’s van onder anderen Clinton, Allen en de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Epstein beschouwt zich als ‘verzamelaar van beroemdheden’.

Een van de mensen met wie hij omging was Ghislaine Maxwell, dochter van mediamagnaat Robert Maxwell, die de jonge meisjes zou hebben gearrangeerd die Epstein en zijn vrienden naakt moesten ‘masseren’. Maxwell had een boekje waarin voor de verschillende locaties waar hij woonde een lijst stond met namen en telefoonnummers van deze oproepkrachten.

Epstein begon, zoals een goede rijkaard betaamt, zijn geld ook filantropisch te besteden. Hij was kind aan huis bij Harvard, financierde daar gebouwen en onderzoek (bijvoorbeeld het wiskundig modelleren van evolutiebiologie), en raakte bevriend met types als jurist Alan Dershowitz en econoom Larry Summers. Dershowitz vloog wel eens mee in Epsteins ‘Lolita Express’ naar diens privédomein op de Maagdeneilanden, en zou volgens een van Epsteins slachtoffers hebben meegedaan aan de seksuele uitspattingen. Dershowitz zelf ontkent, en zegt weliswaar één keer een massage te hebben gehad, maar dat die geen happy end had en dat zijn vrouw daarbij was.

Clinton en Trump

Anderen in de vriendenkring van Epstein: president Bill Clinton, die volgens een passagierslog 26 keer met het vliegtuig zou hebben meegevlogen (zelf hield de oud-president het dinsdag in een verklaring op vier keer, waarbij zijn beveiligers ook aanwezig zouden zijn geweest) en president Donald Trump, die Epstein in 2002 aanprees omdat die zo van mooie vrouwen hield, ‘vaak aan de jonge kant’.

Wie er meedeed met de excessen is nog onduidelijk. Maar dat velen er weet van hadden is wel duidelijk. ‘Hij heeft nooit geheimzinnig gedaan over de meisjes’, zei journalist Michael Wolff, die Epstein sinds de jaren negentig kende, tien jaar geleden tegen New York Magazine. Wolff: ‘Ik houd van jonge meisjes, zei hij tegen me. Ik zei: Misschien kun je beter zeggen: ik houd van jonge vrouwen.’