Jeff Flake, bijna de laatste Republikein die het tegen Trump durft op te nemen

De Republikeinse senator Jeff Flake uit Arizona staat bekend als een conservatief van het zuiverste water, maar van Trump moet hij niets hebben. Eind vorig jaar liet Flake weten dat hij dit najaar zich niet herkiesbaar stelt uit protest tegen het ‘onwaardige’ gedrag van de president.

Nu dreigt hij op de valreep de benoeming van Brett Kavanaugh, Trumps conservatieve kandidaat voor het Hooggerechtshof, op te houden. Na het overlijden van John McCain is Flake vrijwel de enige Republikeinse senator die het openlijk tegen Trump durft op te nemen.

Vorig jaar publiceerde Flake een pamflet, Het geweten van een conservatief’ waarin hij zijn partijgenoten opriep afstand te nemen van Trumps populistische en xenofobe ideeën. Trump sloeg meteen terug met een serie tweets waarin hij Flake een ‘slapperd’ noemde die nooit iets voor elkaar heeft gekregen in de Senaat.

Bedrog

Als het om zaken gaat als belastingverlagingen en deregulering stemt Flake steevast met Trump mee, maar diens opvattingen over handel vindt hij achterhaald en gevaarlijk. Trumps handelsbeleid is volgens hem gebaseerd op nostalgie: het verlangen naar een industrie die in het verleden massa’s mijnwerkers en staalarbeiders op de been hield. ‘Maar die banen komen niet terug’, waarschuwt hij. ‘Als wij de kiezers proberen wijs te maken dat we de economie van vroeger kunnen laten terugkeren, doen we mee aan bedrog.’

Maar Flake heeft vooral morele bezwaren tegen de miljardair die de Republikeinse partij heeft overgenomen. Als diepgelovig mormoon moet hij niets hebben van Trumps pogingen om moslims en Mexicanen buiten de deur te houden. ‘Als we zeggen ‘geen moslims’ of ‘geen Mexicanen’ kunnen we net zo goed ‘geen mormonen’ zeggen.’

Jozef Stalin

De 55-jarige senator stoort zich ook aan de voortdurende aanvallen van Trump op media die kritiek op hem hebben. Trumps opmerking dat media als The New York Times, CNN en de Washington Post ‘vijanden van het volk’ zijn, noemde hij ‘beschamend’. Hij herinnerde eraan dat het een term is die Sovjetdictator Jozef Stalin gebruikte om af te rekenen met zijn tegenstanders. ‘Een president die geen kritiek verdraagt is gevaarlijk, zeker als het Congres hem niet in toom probeert te houden.’

Flake hoopt dat iemand uit de Republikeinse partij het bij de voorverkiezingen in 2020 tegen Trump zal opnemen. ‘Er is een schreeuwende behoefte aan Republikeinen die in opstand komen en zeggen: Dit is niet normaal.’ Zelf speelt hij ook met de gedachte om mee te doen, maar het is de vraag of hij veel kans maakt.