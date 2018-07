Jeff Bezos rijkste man uit de moderne geschiedenis

Dat blijkt uit de miljardairslijst van persbureau Bloomberg. Het oude record stond op naam van Microsoft-oprichter Bill Gates. Eind jaren negentig, aan de vooravond van de internetcrisis, tikte diens fortuin kort de 100 miljard dollar aan. Omgerekend staat dat nu gelijk aan 149 miljard dollar.

Gates moet tegenwoordig genoegen nemen met een tweede plaats op de rijkenlijst, met ruim 95 miljard dollar. Op nummer drie staat investeerder Warren Buffett (83 miljard dollar). Beide Amerikanen gaven de afgelopen jaren miljarden weg aan goede doelen.

Liefdadigheid

Dat geldt niet voor de 54-jarige Bezos. Hij zag zijn vermogen de afgelopen jaren razendsnel stijgen. Behalve de stijgende aandelenkoers van Amazon – Bezos bezit 16 procent van de aandelen – heeft dat nog een andere reden: Bezos is niet van de liefdadigheid. Zo prijkt zijn naam niet in de lijst van de ‘Giving Pledge’, de belofte van 183 rijkaards om het grootste deel van hun vermogen ‘terug te geven’ aan de maatschappij.

Als hij al met geld strooit, steekt Bezos dat niet in mensen maar in techniek. Zijn meest kostbare hobby is ruimtevaart. Bezos wil elk jaar 1 miljard dollar in de onderneming Blue Origin pompen, dat op korte termijn commerciële ruimtevluchten aan hoopt te kunnen bieden. Kosten: twee tot drie ton per ticket.

Gevoelig

Het nieuwe miljardenrecord van Bezos komt op een gevoelig moment. De kritiek op de opeenhoping van grote vermogens en de groeiende kloof met de onderkant van de arbeidsmarkt klinkt steeds luider. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam ging afgelopen jaar meer dan 80 procent van alle inkomsten naar de rijkste 1 procent. Daar komt bij dat Bezos niet bekend staat als werkgever die zijn mensen in de watten legt. Zijn 563 duizend werknemers zouden volgens critici slecht betaald krijgen en onderworpen worden aan een kadaverdiscipline.

Of Bezos de rijkste mens is die ooit op aarde heeft rondgelopen (of beter: gereden dan wel gevlogen werd) is overigens niet zeker. De miljardairslijst wordt pas sinds 1982 bijgehouden. Mogelijk waren industriemagnaten als Henry Ford of David Rockefeller nog vermogender. Of anders konden antieke koningen als de legendarische Croesus of Salomon Bezos wellicht de loef afsteken.

Storing bederft Amazon-feestje Bezos’ historische record valt toevallig samen met een door Amazon zelf uitgeroepen zomerfeestje. Deze 36-urige ‘Prime Day’, een soort doldwaze dagen, viel vanochtend enigszins in het water. Uitgerekend bij het begin van de grote uitverkoop kampte de website en app van Amazon met technische storingen. De actiedag moet het bedrijf een omzet van 3,4 miljard dollar opleveren.