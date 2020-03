Jeangu Macrooy was geen bijzonderheid: ‘Wij hebben zoveel goeie zangers in Suriname’

Morgenavond wordt het lied gepresenteerd waarmee Jeangu Macrooy Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Verslag uit Paramaribo: ‘Heel Suriname hoopt, denkt en wil dat hij gaat winnen.’

Ze ziet hen nog aan komen lopen. Twee puberslungels, met van die grote gitaarkoffers. Tweelingbroers, die bij Liesbeth Peroti aanklopten omdat ze serieus muziek- en zangles wilden. En straks staat een van die broers, Jeangu Macrooy, voor Nederland op het Eurovisie Songfestivalpodium.

Nee, ‘de ontdekker’ van het talent-Macrooy wil Liesbeth Peroti (50) zich niet noemen. Ze kijkt een tikje verlegen en trekt haar bovenlip omhoog. ‘Jeangu wist volgens mij ook toen al wat hij wilde. Maar in die tijd sprongen hij en zijn broer Xillan er ook niet per se uit. Weet je, wij hebben zoveel goeie zangers in Suriname.’

Zoals Peroti zelf. Zij studeerde aan het conservatorium in Rotterdam, maar was binnen een maand na haar afstuderen terug in haar Latijns-Amerikaanse geboorteland. Daar zingt zij, speelt zij piano, maar werkt ze ook als actrice. En zij geeft dus les. ‘Je vindt hier allerlei talenten. Hoe kan het ook anders, in zo’n interculturele samenleving als de onze.’

Tegenwoordig heeft bijna iedereen het alleen nog maar over Jeangu (27), maar ooit waren ze bijna onafscheidelijk, de tweelingbroers. Ongeveer even lang, even muzikaal, en alle twee met een bril die anno 2020 erg gedateerd zou aandoen. Het bandje dat ze oprichtten, heette Between Towers, een verwijzing naar hun rijzige gestalte. Hun podiumdebuut maakten ze bij Zus en Zo, een restaurant en cultureel centrum, vlak bij de Palmentuin in het hart van de hoofdstad Paramaribo.

Jeangu Macrooy. Beeld ANP

Vereerd

‘Hier dus.’ Byran van ’t Kruys (48) wijst naar de niet al te grote, maar stevige kisten in de tuin van het etablissement waarvan hij de eigenaar en manager is. Rond de boomstammen hangen lampjes. Elke vrijdag is hier gratis een live-concert bij te wonen. Precies zoals dat ging met de broertjes Macrooy, toen zij er hun eerste optreden gaven, ruim tien jaar geleden.

‘Ik denk dat ze een jaar of 14, 15 waren. Twee vriendelijke, heel bescheiden jongens, die toen nog enorm op elkaar leken. Ze speelden akoestische gitaar en zongen er zelf bij. Nogal zachte, softe muziek eigenlijk; het kon nog wel wat meer pit gebruiken. Dat ze talent hadden, alle twee, dat was meteen wel duidelijk. Maar dat Jeangu het zo snel zo ver zou schoppen, dat had ik ook weer niet gedacht. Stel je voor: hier traden ze op voor misschien honderd mensen. Straks heeft Jeangu een tv-publiek van honderden miljóénen mensen.’

Het moet ook voor de Surinaamse familie van de broers Macrooy nauwelijks te bevatten zijn. De moeder van de tweeling, Jeanette John, laat via WhatsApp weten ‘vereerd’ te zijn met de afspraak die de Volkskrant met haar heeft voor een gesprek. Maar vlak voordat het zal plaatsvinden, grijpt de nieuwe, commerciële werkelijkheid rondom haar zoon Jeangu keihard in: het ‘managementteam’, zo laat mevrouw John weten, heeft ‘een voorlopige persstop voor de directe omgeving van hem gelast’. Voor spontaan enthousiasme is geen plaats meer.

Stel je toch eens voor dat iemand uit de familie zich kritisch zou uitlaten over het feit dat Jeangu gay is. Zelf heeft hij in een interview gezegd dat hij uit de kast kwam zodra hij in 2014 op Schiphol landde, om in Nederland te gaan wonen en daar zijn opleiding als musicus te vervolgen. ‘Hier in Suriname wisten we ook wel dat hij gay is, hoor’, meent Liesbeth Peroti. ‘En daar deed echt niemand moeilijk over.’

Bruisende shows

Sterker nog, meent Bryan van ’t Kruys van Zus en Zo: ‘De Gay Pride duurt hier een hele maand. Steeds meer Surinaamse bedrijven melden zich als sponsor aan. Bij de optocht, die hier begint, heeft niemand ooit problemen ondervonden. Of het nu gaat om christenen, hindoes of moslims, de meesten gaan er ontspannen mee om, op de evangelische kerken wellicht na. Natuurlijk zijn er hobbels. Die zijn er in Nederland ook nog altijd. Maar al met al is de gay-gemeenschap hier geaccepteerd.’

Veel lastiger is het om, financieel althans, in Suriname als artiest een goed leven op te bouwen. ‘De kunst- en cultuursector hier heeft zich kunnen handhaven’, zegt Peroti, ‘maar gemakkelijk is het allemaal niet. Er zijn nauwelijks overheidsfondsen en -subsidies, en ook van het particuliere bedrijfsleven valt maar weinig te verwachten. Iemand die hier muzikant is, heeft meestal nog wel een ander baantje om te kunnen overleven. Ikzelf heb er drie. Maar vergis je niet, de sector zal altijd weten te overleven. En we zullen altijd bruisende shows blijven maken.’

Voorlopig dus wel zonder Jeangu en zijn broer Xillan, die eveneens naar Nederland is vertrokken. ‘Zeker’, zegt Peroti, ‘maar misschien kunnen we het wel omdraaien: in Nederland mag Jeangu dan heel bijzonder gevonden worden, hier in Suriname sprongen hij en zijn broer er niet eens zo ontzettend uit. Niet omdat zij niet goed zijn, maar er is hier gewoon heel veel talent. Al is Jeangu wel een geweldige solist, dat kun je niet van al onze zangers zeggen.’

Op zaterdag 16 mei zullen veel mensen in Suriname aan de buis gekluisterd zitten om hun talent te bewonderen en aan te moedigen. Op de vraag hoe hoog Jeangu Macrooy bij het Songfestival zal eindigen, heeft Liesbeth Peroti een slim antwoord: ‘Zo hoog dat we er allemaal gelukkig van worden!’ Voor Bryan van ’t Kruys is in elk geval duidelijk dat ‘heel Suriname hoopt, denkt en wil dat hij gaat winnen. Je zult overal grote tv-schermen zien. En vergeet niet, Jeangu zet Nederland op de kaart met zijn optreden. Maar Suriname natuurlijk stiekem ook.’