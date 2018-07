Jean-Claude Juncker wankelt op Navo-top

Jean-Claude Juncker had woensdag tijdens de Navo-top in Brussel de grootst mogelijke moeite om overeind te blijven staan. Dat is te zien op videobeelden die donderdag naar buiten kwamen. De voorzitter van de Europese Commissie strompelt en struikelt, terwijl bevriende wereldleiders hem op de been houden.

De beelden doen velen vermoeden dat Juncker, over wiens alcoholgebruik al langer verhalen rondgaan, dronken was. Premier Rutte, die Juncker ondersteunde, verklaarde achteraf tegen over de Vlaamse omroep VRT dat de commissievoorzitter last had van rugklachten.

Rolstoel

Op de beelden is te zien hoe een zwalkende Juncker wordt ondersteund door collega-wereldleiders, onder wie de Oekraïense president Porosjenko en de Finse president Niinistö. Aan het begin van de avond woonden de regeringsleiders een dansvoorstelling in de open lucht bij. Daarna begaven zij zich richting een diner. Juncker moest ook daarbij begeleid worden, onder anderen door premier Rutte. Hij werd bij het diner binnengebracht in een rolstoel. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei vandaag dat Juncker lijdt aan ischias, een vorm van zenuwpijn die zich van de onderrug naar het been beweegt.

Beelden van Juncker die moeite heeft om zijn balans te bewaren baarden eerder internationaal opzien. Zo had Juncker tijdens een bezoek aan Rome vorig jaar grote moeite om het pad van een rode loper te volgen. Tijdens een Europese top in Riga in 2015 verkeerde Juncker ogenschijnlijk in eenzelfde toestand. Toen leidde zijn ongeremdheid tot een ondiplomatieke uitspatting. ‘Hier komt de dictator’, sprak Juncker toen de Hongaarse premier Viktor Orbán, die in Europa wordt beschuldigd van autoritaire neigingen, aan kwam lopen.

In een toespraak voor het Ierse parlement in juni zorgde Juncker voor ophef toen hij verklaarde dat hij liever dronken zou zijn. ‘Meneer de voorzitter, ik heb moeite om te werken. Ik ben niet dronken, ik heb ischias. Ik zou liever dronken zijn’, aldus een nuchtere Juncker.

🍻 🍷 Beschämender Auftritt von Jean-Claude @JunckerEU auf dem #NATOSummit:

Mehrere Leute müssen den offenbar sturzbetrunkenen Präsidenten der Europäischen Kommission stützen, damit dieser sich überhaupt noch irgendwie auf den Beinen halten kann! Ein einziges Trauerspiel.#AfD pic.twitter.com/xJDsJh0tXC Martin Reichardt, MdB

Eurosceptici weten het in ieder geval zeker: de zwalkende Juncker was stomdronken. Zij zien in het tafereel een pijnlijke symboliek voor een falende en verkwistende EU. Martin Reichardt, lid van de Bondsdag voor de rechts-populistische AfD, twitterde: ‘Beschamend optreden van Jean-Claude Juncker op Navotop. Verschillende mensen moeten blijkbaar de dronken voorzitter van de Europese Commissie ondersteunen, zodat hij nog op een of andere manier kan blijven staan!’ Ook het Twitteraccount van de Britse ‘Leave’-campagne, die voor Brexit ijverde, postte de beelden en vroeg zich hardop af: ‘Hoe kan de verrotte EU nog enig respect afdwingen?’