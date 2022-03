‘Je ziet dat Scandinavië nog meer een eenheid is geworden’

Mensen op het treinstation van Helsinki houden bordjes omhoog met daarop ‘Welkom’ en ‘Vrede en Liefde’ om reizigers uit Sint-Petersburg te verwelkomen. Beeld Emmi Korhonen / AFP

Dag Jeroen, een maand geleden was je ook in Helsinki voor een reportage. Dat was nog voordat de Russen Oekraïne aanvielen. Heeft de oorlog invloed op de burgers daar?

‘In de gesprekken met Finnen merk ik dat er echt een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Veel Finnen die ik spreek zijn nu voor Navo-lidmaatschap. Ook uit peilingen blijkt daarvoor inmiddels een meerderheid. Dat was eerder echt ondenkbaar.

‘Een maand geleden vertrouwden veel Finnen nog op hun eigen defensie. Ze wilden niet bij de Navo, dat vonden ze niet nodig. Het idee was dat ze door hun eigen bewapening het naburige Rusland genoeg konden afschrikken.

‘Die analyse gaat sinds de invasie van Oekraïne niet meer op, nu blijkt dat de Russen daadwerkelijk een buurland zijn binnengevallen. Bovendien zien de Finnen dat de Oekraïners geïsoleerd zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Niemand durft militair in te grijpen, bovendien hoeft dat niet omdat het geen Navo-lidstaat is. Ze willen niet in diezelfde positie terechtkomen.’

Poetin dreigt zowel Finland als Zweden met ‘politieke en militaire gevolgen’ als ze toetreden tot de Navo. Hoe reageren ze daarop?

‘Het is een dreigement dat ze in Finland en Zweden wel kennen. De landen hebben nooit toegezegd niet bij de Navo te gaan. Ze vinden dat Rusland daar niks over te zeggen heeft.

‘Maar vooralsnog hadden zowel Finland als Zweden hun eigen redenen om geen lid te worden. De Zweden waren trots op hun neutraliteit, ze wilden geen partij kiezen. Inmiddels lijkt dat minder zwaar te wegen. Het sentiment is ook daar omgeslagen.

‘Het bijzondere is: een dergelijke aardverschuiving vond niet plaats na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. De beelden van de Russische inval in Oekraïne zijn nu blijkbaar zo krachtig dat ze de situatie in een klap veranderen. Poetin bereikt precies wat hij niet wilde: hij drijft de Scandinavische landen verder in de armen van het Westen.’

Tegelijkertijd klinken de dreigementen van Poetin een stuk reëler sinds de inval in Oekraïne. Zijn Finnen en Zweden wel voorbereid op een invasie?

‘Finland is er al jaren klaar voor. Om zich te beschermen tegen agressie van hun buurman hebben ze altijd ingezet op een sterke defensie. Ze hebben twee weken geleden nog 70 gevechtsvliegtuigen gekocht. En toen Nederland vijf jaar geleden tweehonderd tanks verkocht, was Finland de koper.

‘Ook voor de bevolking is het scenario nooit ver weg geweest. Wie in Helsinki een appartementencomplex van meer dan 1.500 m2 bouwt, moet er een schuilkelder bijbouwen. Ook het Zweedse Stockholm, waar ik woon, is beter voorbereid dan bijvoorbeeld Nederland. In mijn straat is een schuilkelder en er is een online instructiefolder beschikbaar genaamd ‘Wat te doen bij een oorlog’. Die wordt nu flink gedownload.

‘Toch lijkt een conflict nog ver weg. Het is namelijk niet zo dat de landen bij wijze van spreken morgen al lid worden van de Navo. Daar gaat waarschijnlijk nog een referendum overheen. Bovendien, als de landen besluiten lid te worden, zullen ze gezamenlijk optrekken om het risico op Russische repercussies te beperken.’

Hoe reageren Noorwegen en Denemarken op de Russische dreigementen aan het adres van de andere Scandinavische landen?

‘Je ziet dat Scandinavië nog meer een eenheid is geworden. Regeringsleiders vliegen constant naar elkaar toe. Vrijwel elke dag volgt weer een verklaring over meer samenwerking.

‘In Denemarken gebeurt bovendien iets heel interessants. Dat land is net als Noorwegen Navo-lid. Maar binnen de EU had het altijd een zogenoemde opt-out op het terrein van defensie, daardoor hoefden ze niet aan militaire oefeningen mee te doen. Van oudsher wil het land graag autonoom zijn, het wilde niet dat zijn krijgsmacht op zou gaan in een groter geheel.

‘Van die opt-out lijken ze nu af te willen. Op 1 juni komt er in Denemarken zelfs een referendum over. Dat is weer zo’n politieke aardverschuiving die ik ook in Zweden en Finland zie. Het is een krachtig signaal richting Moskou. De Scandinavische landen lijken vrijwel allemaal een stap te nemen die eerder ondenkbaar was.’