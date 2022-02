‘Je ziet al Republikeinen die Poetin steunden van toon veranderen nu er bommen vallen’

De Amerikaanse president Joe Biden donderdag tijdens een persconferentie over de inval in Oekraïne. Beeld EPA

Biden veroordeelde de invasie tijdens zijn toespraak in felle bewoordingen en zegt forse sancties tegen Rusland in te stellen. Hoe kijken de Amerikanen naar zijn optreden?

‘Al weken zeggen de Amerikanen: dit gaat uit de hand lopen, er komt een invasie. Dat vonden velen in Europa een beetje overdreven. Ik dacht zelf ook: jeetje, leidt dat niet alleen maar tot escalatie? Maar veel Amerikanen vinden dat Biden nóg harder had moeten zijn, in zijn woorden en met sancties.

‘Misschien heeft het ermee te maken dat Amerikanen, als het op oorlog aankomt, wat grover zijn ingesteld. Dat ze meer durven omdat ze een supermacht zijn. Daar komt bij dat Biden ook gewoon de steun van het volk nodig heeft. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en er zijn in de VS allerlei problemen, dus Biden moet ook duidelijk maken waarom hij dan zoveel tijd in Oekraïne steekt, dat ver buiten de belevingswereld van veel Amerikanen ligt.

‘Inmiddels is dat niet meer nodig: de Amerikanen kunnen zelf wel zien hoe urgent het is. Alle grote televisiezenders hebben hier correspondenten in meerdere Oekraïense steden, er is een constante stroom aan heftige beelden.’

Toch is er ook een groep Republikeinse Amerikanen, onder wie Trump, die de kant van Poetin kiezen. Hoe zit dat?

‘De groep Republikeinen die keiharde sancties tegen Poetin wil is groter. Dat zijn de traditionele Republikeinen, die hebben de Koude Oorlog vaak nog meegemaakt en zijn opgegroeid met Rusland als grote vijand, tot in de oorlogsfilms aan toe. Die hoef je niet te bewijzen dat wat Poetin doet niet goed is. Je ziet dat Democraten en Republikeinen in het Congres ook samen optrekken op dit onderwerp.

‘Ik zit hier het conservatieve Fox News te kijken, ze zenden beelden uit van demonstranten die worden aangepakt in St.-Petersburg. Ze doen gewoon verslag van wat Poetin aanricht. Er is wel veel woede jegens Biden, maar dan vooral dat hij te soft is. Dat hij niet zou moeten optrekken met al die bondgenoten, maar gewoon zelf harde sancties zou moeten instellen, zonder overleg.

Vladimir Poetin en Donald Trump tijdens de G20 in Osaka, Japan in juni 2019. Beeld AP

‘Maar de nieuwe garde Republikeinen, die meer pro-Trump is, ziet Poetin als held. Hij voert een nationalistisch regime aan en is een autoritaire leider met trekjes die Trump ook heeft. Trumps slogan is Make America Great Again, Poetin zien ze als iemand die ook opkomt voor zijn eigen land. En hij is net als Trump kritisch op de Navo.

‘Of die verdeeldheid tot politieke problemen kan leiden voor de Republikeinen, is afwachten. Je ziet dat sommige uiterst conservatieve prominenten al van toon zijn veranderd nu er daadwerkelijk bommen vallen. Tucker Carlson, een van de radicaalste presentatoren van Fox News, sprak dinsdagavond bijvoorbeeld nog duidelijk zijn steun uit voor Poetin. Nu vindt hij dat Poetin fout zit.

Speelt de plotse terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan in 2021, waar veel Amerikanen zeer ontevreden over waren, nog een rol bij Bidens opstelling?

‘Absoluut. Het verloop van die terugtrekking was voor hem een grote klap. De analyse was toen dat Amerika zijn inlichtingen niet op orde had. De verwachting was wel dat Taliban zou proberen de macht over te nemen, maar niet dat het zó snel zou gaan. Kabul was al ingenomen voor de laatste Amerikaanse troepen waren vertrokken.

‘Tijdens dit conflict moest Biden dus bewijzen: jongens, wij weten héél goed wat die Russen aan het doen zijn. Ze waren daar enorm stellig over. Dat is ook wel handig, want als Rusland dan binnenvalt kun je zeggen: ‘Zie je wel, dat wisten we’. Als ze niet binnenvallen, kun je zeggen: ‘Dat komt omdat wij ze hebben kunnen afschrikken door zo hard op het gevaar van een invasie te hameren.’ Dat is tactiek geweest. Maar goed, nu is het wel oorlog.

‘Hoe dit conflict op Biden zal afstralen, is nog afwachten. Uiteindelijk zijn binnenlandse en lokale onderwerpen bij het stemmen vaak toch het belangrijkst. Je weet niet wat er tussen nu en de tussentijdse verkiezingen nog allemaal gebeurt, en hoe lang deze oorlog nog duurt.’