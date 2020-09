‘Je wil toch niet dat je 8-jarige zoontje rondloopt in een shirt met EasyToys erop?’

Een verkoper van seksspeeltjes als hoofdsponsor, dat kan niet, vindt de KNVB. Beeld Getty Images

Seks en voetbal: twee onderwerpen waarmee een online artikel altijd kan scoren. In dit geval komen ze samen, althans dat hadden ze moeten doen. De Veendamse erotiekhandel EasyToys zou vanaf komend seizoen de hoofdsponsor worden van de voetbalclub uit het nabijgelegen Emmen. Het EasyToys-logo zou voor een omvangrijk geldbedrag de shirts van FC Emmen-spelers gaan sieren, en reclame maken langs het veld.

EasyToys blij, FC Emmen blij, de KNVB verbolgen. Woensdag maakte de voetbalbond bekend dat hij geen toestemming geeft voor de sponsordeal, omdat die volgens hem in strijd is ‘met de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen’. Het bestuur van de KNVB meent dat een hoofdsponsorschap door EasyToys FC Emmen in verband zou brengen met de seksindustrie.

EasyToys, opgericht in 2007, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot Europees marktleider op het gebied van seksspeeltjes. Toen de Volkskrant in 2017 een profiel van het bedrijf schreef, behaalde het bedrijf met 1,3 miljoen verkochte artikelen een omzet van 15 miljoen euro per jaar. Inmiddels ligt dat op 61 miljoen euro, met jaarlijks ruim vijf miljoen verkopen. In 2019 nam EasyToys zijn Duitse concurrent en jarenlange marktleider Beate Uhse Group over, waaronder ook erotiekhandel Pabo valt.

Eric Idema, Emmenaar en eigenaar van EasyToys, is ‘tot op het bot getergd’ door de argumenten van de KNVB. ‘Mijn bedrijf behoort helemaal niet tot de seksindustrie, het is geen prostitutie. Wij maken seksspeeltjes voor hem en haar, die verkocht worden in Etos, op Bol.com, bij de Wehkamp. Bovendien sponsoren wij FC Groningen ook al jaren, met borden langs het veld.’

Maar bij een hoofdsponsorschap is toestemming van de KNVB nodig. Het feit dat die er niet komt, zorgt ook bij de club voor grote verontwaardiging. De sponsordeal met FC Emmen zou de club volgens Idema ongeveer een half miljoen euro opleveren, en FC Emmen is al langer op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De club beraadt zich op verdere stappen, zegt voorzitter Ronald Lubbers.

Maar de KNVB heeft geen commissie van beroep voor dit soort besluiten, zegt woordvoerder Daan Schippers. ‘Dus dan blijft alleen de kortgedingrechter over.’

De voetbalbond is niet van plan op zijn beslissing terug te komen, zegt Schippers: ‘Je moet ergens een grens trekken. Voetbal is voor alle leeftijden, jong en oud, en kinderen willen graag een shirt van hun favoriete voetballer. Bij Barcelona staat daar Rakuten op, bij Ajax Ziggo, maar je wil als vader toch niet dat je 8-jarige zoontje rondloopt in een shirt met EasyToys erop?’

Volgens FC Emmen is er een plan om te voorkomen dat shirts van jeugdspelers de opdruk EasyToys zouden krijgen, omdat de club en EasyToys willen samenwerken met goede doelen.