‘Je man verliezen is anders dan je kind. Een kind is een deel van jezelf, dat verlies gaat dieper’

De 100-jarige Els Bannink-Hartman Beeld Rebecca Fertinel

Vanuit haar vaste stek op de bank heeft Els Bannink goed zicht op de televisie waarop ze dagelijks sportwedstrijden volgt. En – dichterbij – op de salontafel een ingelijste zwart-witfoto van haar echtgenoot Louk Bannink, in de tijd dat hij tropische landbouw studeerde in Wageningen. Hij leunt ontspannen tegen een balustrade, een sigaretje in de hand.

Ruim een jaar geleden interviewde ik uw 100-jarige man.

‘Louk had mij niet alleen moeten laten. Dat hadden we niet afgesproken. Maar zo had hij het zelf ook niet gewild. Hij is 21 maart vorig jaar overleden. We zijn 70 jaar getrouwd geweest, en hebben dat nog gevierd hier beneden in de flat. Ik weet niet waarom ik zo oud ben geworden. Het is wel zo dat ik altijd goed voor mezelf heb gezorgd; niet roken, geen alcohol drinken en gezond eten. Ik heb altijd een potje sambal in de ijskast staan, daar zit veel vitamine C in.’

Het interview van Louk Bannink van vorig jaar. Beeld RV

Mist u uw man erg?

‘Natuurlijk, ook al kan ik goed alleen zijn. Je man verliezen is anders dan je kind. Mijn oudste zoon Rob overleed zeven jaar geleden aan kanker. Een kind is een deel van jezelf, dat verlies gaat dieper. Van Louk mis ik zijn wezen, zijn zijn, zijn ongelooflijke charme. Hij is een heerlijke man, altijd vriendelijk en geïnteresseerd. Hij kon ook weleens boos worden, maar dat is heel gezond. Ik vond het belangrijk dat we dezelfde achtergrond hadden, dan kun je begrijpen wat de ander heeft meegemaakt. De ontberingen die we hebben doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de haat tegen de Jap die je blijft houden, dat je blij bent dat je het hebt overleefd. Louk de dwangarbeid aan de Birma-spoorlijn, ik een vrouwenkamp op Java.’

De haat is nooit verdwenen?

‘Vergeven is er voor mij niet bij. Ik weet dat er mensen zijn die dat kunnen, maar ik kan het niet. De Japanners hebben geen vergeving verdiend.’

Wat is u bijgebleven van het vrouwenkamp?

‘Elke ochtend was er appèl. Dan moesten we vaak uren in de rij staan, in de brandende zon. Dat was pesterij. We moesten hard werken: in de keuken, de was doen, patjollen op het land; spitten met een soort stok, in de volle zon. Dat was haast niet te doen want de grond was erg hard en droog, vol stenen. Degenen die niet zo sterk waren, werden ziek, vaak malaria. We kregen elke dag een schepje rijst met een beetje groente. Na elke maaltijd hadden we nog honger. De mooiste jaren van mijn leven zat ik in het kamp; ik was 20 toen ik erin ging en bijna 23 toen het voorbij was. De laatste maanden moesten we diepe kuilen graven. Ik stond met mijn voeten in het water en vroeg een Japanner: waar is dit goed voor? Hij imiteerde de beweging van een mitrailleur en riep: tatatatata. Ze wilden ons dus allemaal dood hebben. De eerste vrouwen die na de capitulatie van Japan het kamp verlieten, werden beschoten en vermoord door Indonesische jongens die door de Japanners waren getraind en opgehitst. De Bersiap. Zelf heb ik dit niet meegemaakt, want ik lag met mijn moeder in het ziekenhuisje.’

Heeft u dierbaren verloren in oorlogstijd?

‘Ja, mijn vader, 48 jaar oud. De Japanners hadden hem opgepakt en veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenis. Na zijn arrestatie hoorden we niets meer van hem, en werden mijn moeder en ik in een kamp vastgezet. Pas na de oorlog hoorden we van zijn celgenoot dat mijn vader in gevangenschap ziek was geworden en overleden, waarschijnlijk aan een slechte behandeling, honger en uitputting. Hij stierf 8 juli 1945, vlak voor de bevrijding op 15 augustus. Hij ligt begraven op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung. Het geeft voldoening dat hij geëerd is.’

Waarvoor was uw vader veroordeeld?

‘Hij was hoofd van een afdeling van de Rubber Cultuur Maatschappij op Sumatra, waar acht rubber- en palmolieplantages onder vielen. Na de bezetting van Nederlands-Indië door het Japanse leger, moest hij doorwerken, want Japan wilde dat de bedrijvigheid doorging. Alle vrouwen en kinderen van zijn werknemers vertrokken naar Java. Het verhaal ging dat Java veiliger was want beter verdedigd werd. De Japanse bezetter verbood alle Nederlanders geld van hun rekening op te nemen, waardoor de vrouwen zonder geld zaten. Mijn vader leende geld bij Chinezen en mijn moeder reisde het eiland rond om het onder de vrouwen te verdelen. De Japanners begrepen niet waar mijn vader mee bezig was, dachten dat hij een spion was. De Kempeitai, de Japanse variant van de Gestapo, arresteerde hem.’

Hoe heeft u het vrouwenkamp doorstaan?

‘Vergeet niet dat je het samen moest doorstaan, ik was niet de enige. Kennelijk was ik sterk genoeg. Ik heb het helemaal alleen verwerkt door verder te leven. Na de bevrijding wilde iedereen iets van zijn leven maken: studeren of aan het werk. We wilden allemaal naar Holland: de vrouwen uit de kampen en de jongens die dwangarbeid hadden moeten verrichten, zoals ook mijn broer. Op de boot ontmoette ik Louk. Hij toonde interesse in mij, maar ik had al een vriendje. Nadat ik die relatie had afgerond en klaar was met mijn studie fysiotherapie in Amsterdam, heb ik Louk opgezocht. Hij studeerde tropische landbouw in Wageningen, ik begon daar in een ziekenhuis een eigen fysiotherapiepraktijk. Nederland was helemaal nieuw voor Louk, hij moest alles leren kennen. Ik kende Nederland al goed.’

Hoe kwam dat?

‘Op mijn 11de hadden mijn ouders mij naar Nederland gestuurd, om daar de hbs te volgen. Met mijn broer woonde ik in bij een gezin in Zutphen. Daar heb ik het heel goed gehad. In die tijd waren de lonen laag en daarom hadden Nederlandse gezinnen graag kinderen uit Indië in huis, om wat bij te verdienen. Op een gegeven moment kwam er bericht: mijn ouders wilden dat we naar huis kwamen, omdat er oorlog dreigde in Nederland. Gelukkig kon ik in Nederlands-Indië nog eindexamen hbs doen, voordat de Japanners het land bezetten. Daardoor kon ik later in Nederland meteen studeren.’

Els met haar ouders en broer in voormalig Nederlands-Indië. 'We woonden op een plantage in het oerwoud, waar je ’s nachts de tijgers hoorde brullen.' Beeld Rebecca Fertinel

Best jong, om als 11-jarig kind van je ouders gescheiden te zijn, op zo’n grote afstand.

‘Ik ging al op mijn 6de uit huis. We woonden op een plantage in het oerwoud, waar je ’s nachts de tijgers hoorde brullen. In de nabije omgeving was geen Nederlandse school, daarom moest ik naar een internaat. Heimwee had ik niet, wel keek ik altijd uit naar de vakanties, als we naar huis mochten. Mijn moeder heeft het heel moeilijk gevonden dat ze mijn broer en mij al zo jong moest loslaten. Zelf heb ik mijn kinderen nooit naar een internaat willen sturen. Toen ik met Louk was getrouwd, kreeg hij al gauw een baan in het buitenland. Ik ben met hem en ons eerste kind van toen vijf maanden oud, meegegaan naar Belgisch Congo, daar zijn nog twee kinderen geboren. Na zes jaar volgden twee jaar Perzië, waar we in een dorp in de woestijn woonden. We aten vooral uit conservenblikken. Daarna zei ik tegen Louk: ‘Vanaf nu blijf ik met de kinderen in Nederland, zodat ze daar naar school kunnen, vriendjes en een vaste basis krijgen. Ga jij voortaan maar in je eentje naar het buitenland voor je werk.’ Vanaf dat moment ging hij weken of soms maanden voor landbouwprojecten naar landen in Afrika en Azië, zoals zijn geliefde Indonesië.’

Dus u stond vaak alleen voor de zorg en opvoeding van uw kinderen.

‘Ja, en dat was soms zwaar, vooral in je eentje de verantwoordelijkheid dragen. Als ik Louk om advies vroeg, bijvoorbeeld over de keuze voor een school of sport voor de kinderen, kreeg ik pas zes weken later antwoord. De communicatie ging nog per brief. Tegenwoordig bel je even. In de tussentijd had ik allang een besluit genomen. Maar ik wist: veel andere vrouwen doen het ook alleen. Ik dacht weleens: beseffen jullie mannen wel hoe bevoorrecht jullie zijn? Jullie ontmoeten veel interessante mensen, kunnen jullie ontwikkelen, terwijl jullie vrouwen thuis alles draaiende houden. Als Louk na een paar maanden weer thuis kwam, moest hij naar mij luisteren. Ik nam alle beslissingen. Ik zei nooit tegen de kinderen: vraag maar aan papa.’

U was fysiotherapeut, verlangde u er niet naar uw beroep op te pakken?

‘Ik vond het geen probleem te stoppen met werken toen we naar Belgisch Congo gingen. Ik kon niet én het huishouden, én de kinderen doen én werken. Vooral als kinderen klein zijn, hebben ze een moeder nodig. Die tijd moet je koesteren. Maar ook als ze op school zitten, hebben ze begeleiding nodig. Wil je werken, dan kun je dat als moeder beter tijdens schooltijden doen.’

Voelt u zich nog thuis in deze tijd?

‘De vorige eeuw vond ik beter. Waarom, is moeilijk uit te leggen, dat is een gevoel. Het was meer ontspannen. Tegenwoordig is alles zo opgefokt.’

De ingelijste zwart-witfoto van echtgenoot Louk. Beeld Rebecca Fertinel

Wat is het beste besluit dat u ooit heeft genomen?

(Na een denkpauze:) ‘Dat ik ervoor koos samen met Louk het leven aan te gaan. Ik vond hem heel aardig en hij had de moed om na zijn tijd als dwangarbeider, waarin hij twee keer op sterven had gelegen, het leven weer op te pakken. Om, ziek aangekomen in Nederland, een zware studie te beginnen in een voor hem vreemd land. Daar had ik enorm respect voor. Doorgaan, iets maken van ons leven was de enige keuze die we hadden. En daar zijn we vol voor gegaan.’