‘Je kunt wel zeggen dat we de beste zijn, maar daar hoort kennelijk bij dat we miljoenen gezonde dieren ruimen om het systeem draaiende te houden’

Medewerkers van de NVWA ruimen 35.000 kippen op een pluimveebedrijf in het Brabantse Sint Oedenrode. Beeld Rob Engelaar

De gekkekoeienziekte had in Engeland begin deze eeuw zo onvoorstelbaar huisgehouden, dat de afgemaakte dieren in de openlucht op grote stapels werden verbrand. Dierwetenschapper Imke de Boer (56) weet nog goed hoe geschokt ze was bij het zien van de televisiebeelden. Recent realiseerde ze zich opnieuw hoe wij omgaan met dierziekten. Bij een bezoek aan een kippenstal in Nederland moest ze bij aankomst uitgebreid douchen en zich hullen in speciale bedrijfskleding – inclusief ondergoed – om pas als ‘frisgewassen marsmannetje’ naar binnen te mogen.

Zie hier waar de intensieve veehouderij zich toe genoodzaakt ziet om het systeem draaiende te houden. Extreme hygiënevoorschriften moeten virussen buitensluiten, en als ze er toch tussendoor glippen, wordt op grote schaal geruimd. Zoals afgelopen jaar met 4,9 miljoen, deels gezonde, pluimveedieren in Nederland gebeurde vanwege de vogelgriep.

Hoelang blijft dit acceptabel? Een vraag die relevanter is geworden nu het vogelgriepvirus niet meer om de zoveel winters, maar elke winter opduikt. En nu voor het eerst ook nog het hele jaar bleef hangen.

Imke de Boer is zoönose-expert noch ethicus, maar heeft er als hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit wel haar ideeën over. In 2020 won De Boer met haar team de prestigieuze Rockefeller Food System Vision Prize met een toekomstbeeld voor de Nederlandse landbouw, waarin ze een omslag bepleit van ‘meer naar beter’ voedsel. Weg dus van de voornamelijk op maximale productie gerichte landbouw, zoals die zich de afgelopen decennia in Nederland heeft ontwikkeld.

‘Ik ben een systeemdenker’, zegt ze aan de eettafel van haar woonboerderij in het Achterhoekse Lievelde. ‘Iemand die uitzoomt en dan integraal kijkt naar de toekomst van het voedselsysteem vanuit het perspectief van de aarde, dierenwelzijn, zoönosen, gezondheid en dus ook of onze landbouw nog ethisch verantwoord is.’

In De Boers recent verschenen boek Past het dier nog op ons bord? zoekt ze voor zichzelf naar een antwoord op de ethische vraag: mogen we dieren nog houden en doden voor de productie van ons voedsel? In een hoofdstuk besteed ze apart aandacht aan zoönosen (in­fec­tie­ziek­ten die van dier op mens kunnen over­springen) en het massaal ruimen dat ermee gepaard gaat. In een tijd, zo noteert ze terloops, dat er meer vogels worden gehouden dan er in het wild rondvliegen. Haar antwoord in het boek: ‘Hoe meer ik me in deze materie verdiep, hoe meer ik me afvraag of je überhaupt nog wel dieren kunt houden vanuit het oogpunt van zoönosen.’

Imke de Boer: ‘Hoe blind moet je zijn om niet te zien dat deze problemen in Nederland een systeemverandering vergen?’ Beeld Jan Mulders

Dierziekten zijn van alle tijden, waarom zoekt u nu een antwoord op die vraag?

‘Ik had er twintig jaar geleden ook al moeite mee tijdens de mkz-crisis (een grote Europese uitbraak van de veeziekte mond-en-klauwzeer, red.). Met die brandende stapels dieren in Engeland en grijparmen vol dode beesten in Nederland. We zijn nu op het punt dat een dierziekte, de vogelgriep, niet meer weg lijkt te gaan. Het is niet meer een keer in de zoveel jaar, maar jaarrond. Het steeds blijven ruimen van dieren is niet langer houdbaar.

‘De maatschappelijke normen en waarden zijn ook veranderd. We moeten nu echt zoeken naar alternatieven. En dan verder kijken dan alleen vaccineren om verspreiding te voorkomen. Ook bezien door een zoönosenbril is inkrimping van de veestapel logisch.’

Hoe zijn we op dit punt gekomen?

‘We zijn vergeten dat we onlosmakelijk met de natuur verbonden zijn. De wilde voorouders van onze kippen leefden in het bos en hadden geen vogelgriep. Door zonder na te denken eenden en ganzen te houden in gebieden waar ook wilde watervogels leefden, is het virus overdragen van wilde naar gehouden watervogels. Deze besmette ganzen en eenden hebben vervolgens gehouden kippen besmet, en wilde watervogels slepen het virus nu over de wereld.

‘En nu zitten we in de situatie dat het snel ruimen van dieren na een besmetting de enige manier is om vlees en eieren te kunnen blijven exporteren. Omdat we het in Europa zo hebben afgesproken. Maar het op grote schaal doden van gezonde dieren om een exportblokkade te voorkomen, vind ik niet acceptabel. Niet alleen vanwege de risico’s voor het dier, maar ook vanwege onze eigen gezondheid moeten we toe naar een ander systeem. De vogelgriep maakt niet alleen dieren ziek, maar kan ons ook ziek maken.’

Hoe zou het volgens u moeten?

‘Daar komt mijn stokpaardje: kringlooplandbouw. Begin met dieren niet langer voer te geven dat mensen ook kunnen eten, zoals maïs en granen. In het geval van kippen: geef ze alleen reststromen uit koekjesfabrieken, bakkerijen en andere verwerkende industrie. En houd die dieren daar waar de reststromen zijn. Dan kom je op veel minder dieren uit, en loop je minder risico op verspreiding van ziekten in een gebied. En al die veetransporten over de wereld, dat geeft zo’n groot risico. Door lokaler te produceren hoef je ook minder dieren te vervoeren, wat de kans op insleep van ziekten sterk verkleint.

‘Het helpt ook om de balans in het buitengebied terug te krijgen. Meer variatie, minder dieren in een gebied en kleinere stallen maakt dat de gevolgen bij een uitbraak minder ernstig zijn en het risico op nieuwe, ergere virusvarianten kleiner is. Het werkt net als in de plantenwereld: monocultuur, gebrek aan variatie, vergroot de kans op gewasziekten. En als we de problemen in de landbouw nu eens integraal aanpakken, dan kunnen we in een klap ook de problemen met stikstof, waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit oplossen.’

De vogelgriep rukt op in Nederland, ook in de Hoeksche Waard. De vrijwilligers Ijona Hoegee (blond) en Ria van Laanen van de dierenambulance hebben het er dagelijks druk mee. Deze dag hebben ze tien zieke en dode ganzen en zwanen opgehaald. De zieke dieren worden bij de dierenarts gebracht waar zij ze een spuitje krijgen en sterven. Daarna worden zij bij de milieudienst gebracht en later vernietigd.Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, is een besmettelijke virusziekte die door wilde watervogels kan worden overgebracht op pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen. Sommige typen van deze virusziekte leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels.foto:Arie Kievit Beeld Arie Kievit

Zo’n aanpak lijkt ver weg. De burgemeester van kippenhoofdstad Barneveld zei in de Volkskrant dat hij het ruimen van een pluimveebedrijf in zijn gemeente niet een goed moment vindt om met de boer in gesprek te gaan om maar helemaal te stoppen. U vindt het dat wel?

‘Ja! Zoönosen, dierenwelzijn, stikstof, droogte, minder biodiversiteit: dat alles samen, hoe blind moet je zijn om niet te zien dat deze problemen in Nederland een systeemverandering vergen? Dit zie ik nergens terug in beleid. Het is allemaal gebaseerd op het controlemodel, waarbij we als marsmannetjes stallen in moeten, grootschalig ruimen of vaccineren. Dat zijn paniekmaatregelen die je ook bij corona zag, zonder echt naar de oorzaken te kijken. We moeten naar een ‘resilience model’, waarbij een gevarieerde landbouw weerbaar is en afgestemd op de draagkracht van de omgeving.’

Wij hebben de efficiëntste landbouw ter wereld, is vaak het argument voor behoud van de grote veeteeltsector in Nederland. Productie naar het buitenland verplaatsen betekent toch grotere milieuschade?

‘Je kunt wel zeggen dat we de beste zijn, maar daar hoort dus kennelijk bij dat we miljoenen gezonde dieren ruimen om het systeem draaiende te houden. Zijn we dan wel echt de beste? We moeten ook niet te arrogant zijn, want in Afrika eten kippen nog wel gewoon reststromen. Kipster is er in Nederland succesvol mee. Exporteer hun concept over de wereld, niet de eieren en het vlees.’

Uw boodschap is niet gangbaar aan de Wageningen Universiteit, het instituut dat ook wel wordt gezien als de vormgever van de intensieve landbouw zoals we die hier kennen. Hoe is het om daar te werken?

‘Tijdens mijn studie ging het vaak over hogere productiviteit bereiken, hoe een kip meer eieren kan leggen. Maar dat was met de kennis van toen. Ik houd niet van de schuldvraag, ik praat liever over verantwoordelijkheid. Wageningen heeft een verantwoordelijkheid voor de situatie waarin we nu zitten. Ik neem mijn verantwoordelijkheid door na te denken over een ander voedselsysteem. Dat is in Wageningen niet altijd gemakkelijk, nee, en soms hard vechten. Maar ik blijf het doen. Om een jonge generatie te inspireren.’