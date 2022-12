Bij de ingang van de supermarkt stonden vier jongens van een jaar of 16. Drie van hen waren Hollands lang en slungelig, de vierde, een knappe, beige knaap met fonkelende bruine ogen, hield het vooralsnog op een bescheiden 1 meter 75.

De jongens deelden een appeltaart. Een hele appeltaart, in een zwart kartonnen bakje. Om beurten aten ze gulzige happen van die taart, met houten wegwerpvorkjes. De taart verdween als sneeuw voor de zon, nee als taart voor een tiener. ‘Teringlekker’, was dan ook de consensus. Ik glimlachte, want ze hadden afgezien van het gangbare ‘kankerlekker’. Brave jongens.

Hun gesprek ging over Sinterklaasavond. Een van de jongens toonde zijn nieuwe horloge. Ik kan aan een horloge niet zien of het 20 euro heeft gekost of 20.000, maar de jongens gaven luidkeels uitdrukking aan hun bewondering, waarbij trouwens nog steeds het woord ‘kanker’ niet viel.

Twee andere jongens hadden niets, want die ‘deden het met Kerstmis’. Maar de kleinste, beige jongen had een poesje gekregen. ‘Nou ja, ik héb haar nog niet’, zei hij stralend. ‘Ze is pas zes weken. Over een maand mag ze pas bij haar moeder weg. Maar ik was daar, gisteren. Ik had haar op schoot. Kijk dan...’ Hij hield zijn telefoon omhoog. Ik zag helaas alleen de achterkant (je kunt toch moeilijk als wildvreemde vrouw aan een tienerjongen vragen of je zijn poesje mag zien?) maar zijn makkers slaakten vertederde kreten.

‘Ze heet Pashmina’, zei de jongen. Zijn ogen glommen van blijdschap. Ook deze naam werd door zijn vrienden goedkeurend ontvangen. Daarna haalde de langste, tot mijn verbazing, nóg zo’n appeltaart uit zijn rugzak, waarop ze weer aanvielen. Twéé appeltaarten?

Ik liep de supermarkt binnen, waar de stukjes van de taartpuzzel algauw op hun plaats vielen. Die taart bleek hevig in de bonus: 2 euro 50 per stuk. ‘Daar kan ik hem zelf niet voor breien’, zou mijn oma gezegd hebben. Ik kocht er een. Hij was nog warm.

Toen ik weer buiten kwam stond het viertal er nog steeds, met hun taart (de tweede, of inmiddels de derde?) rond die telefoon. Ik ving een glimp op van de kleine Pashmina, die juist een babymiauw ten beste gaf. Ze was roomwit, met donkere oortjes, en heel pluizig. ‘Kijk dat staartje dan!’, riep haar kersverse baasje trots. ‘Kánkerlief’, bromde zijn buurman. Toch nog.

Thuis proefde ik de taart. Die was inderdaad teringlekker. Waar hadden we dat aan te danken? Vervuld van kerstgedachten keek ik uit het raam. Begon het nou zachtjes te sneeuwen?