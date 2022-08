‘Je kunt niet verwachten van boeren dat ze meewerken aan hun eigen krimp als er nog niks concreet geregeld is’

Johan Remkes en zijn woordvoerder roken een sigaret voor de deur van het provinciehuis in Utrecht tijdens het overleg met het kabinet en de boeren. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dag Yvonne, na de gesprekken vrijdag kondigde Farmers Defence Force ‘de hardste acties ooit’ aan. Is de poging van toenadering van het kabinet mislukt?

‘De geluiden achteraf waren niet positief. Remkes’ conclusie was dat de vertrouwenskloof nog enorm is. Maar op zich vind ik dat niet verbazingwekkend. Het was een verkennend gesprek en het was wel duidelijk dat de kloof tussen boeren en kabinet niet tijdens het eerste gesprek was te overbruggen.

‘Het is dus te vroeg om te zeggen dat de gesprekken zijn mislukt, al laat het resultaat van vrijdag wel zien dat het de komende maanden lastig wordt. LTO, die bij het kabinet aanschoof namens de boerenorganisaties, zit in een spagaat. Aan de ene kant is het een polderorganisatie die altijd op zoek is naar een compromis, aan de andere kant verliezen ze leden aan radicalere organisaties zoals FDF.

‘De woorden van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak kon je op meerdere manieren uitleggen. Hij zei: op dit moment heeft het kabinet nog niet genoeg concessies gedaan, waarmee hij weliswaar kritisch is maar ook de deur op een kier houdt.’

Heeft het kabinet inderdaad nog niet meebewogen?

‘Vrijdag hebben de ministers opnieuw hun poot stijf gehouden. Ze blijven inzetten op halvering van de stikstofuitstoot en ook het tijdspad van de maatregelen verschuift vooralsnog niet van 2030 naar 2035, zoals de boeren graag zouden zien.

‘Ze hebben tot nu toe slechts een paar kleine concessies gedaan. Maar op een van de belangrijkste thema’s lijken de boeren en het kabinet nog steeds ver uit elkaar te liggen. De boeren willen het liefst stikstofreductie bereiken met innovatie zodat ze geen vee hoeven in te leveren. Het kabinet zegt ervoor open te staan, maar alleen voor ‘bewezen innovatie’. En dat is niet voor niks: eerdere technieken, zoals luchtwassers, bleken in de praktijk de uitstoot veel minder te verlagen dan op papier was beloofd.’

Is er dan nog wel een weg uit deze impasse?

‘Ook als het kabinet voet bij stuk houdt, zullen ze concessies moeten doen. Ik ben wel benieuwd welke dat dan zijn. Aanpassing van het tijdspad was zo’n optie, maar minister Van der Wal van Natuur en Stikstof en premier Rutte hebben beiden gezegd dat ze een wetenschappelijke onderbouwing naar de Kamer sturen waaruit blijkt dat het niet vijf jaar later kan. Als je dat eenmaal hebt onderbouwd, kun je moeilijk terug.

‘In elk geval hebben alle concessies nadelen. Zo stellen de boeren voor om stikstof te reduceren door koeien langer in de wei te houden of met water verdunde mest over het land te rijden. Het is heel moeilijk te controleren of dat ook echt gebeurt. Het risico is heel groot dat boeren ermee sjoemelen en deze oplossingen uiteindelijk niet tot stikstofreductie leiden.

‘Als de situatie niet verandert, kom je op het punt dat het kabinet alleen nog kan toegeven aan de eisen van boeren. Maar dan schuiven ze het probleem door. Toch is het niet uit te sluiten dat Van der Wal en Rutte inbinden als overeenstemming uitblijft. Het blijft politiek.’

Hoe hoog is de druk op het kabinet om tot een oplossing te komen?

‘Er is nog geen totale crisis. Van der Tak is niet definitief weggelopen en er is tijd. De provincies moeten zich eerst over het stikstofbeleid buigen en met hun gebiedsplannen komen. Pas daarna weten we hoe dit beleid er concreet uit gaat zien.

‘In afwachting daarvan moet het kabinet vooral de communicatie naar de boeren toe verbeteren. Daar hebben ze veel verloren. Lang niet alle plannen van het kabinet zijn nadelig voor de boeren. Zo zijn er al veel boeren die vrijwillig willen stoppen, voor veel anderen is het waarschijnlijk mogelijk om zonder verlies van inkomsten een beperkte hoeveelheid vee te houden.’

Een van de belangrijkste bewindspersonen, minister Staghouwer van Landbouw, is nauwelijks zichtbaar. Waarom laat hij niet van zich horen?

‘Staghouwer heeft huiswerk gekregen van het kabinet. Hij moest de boeren geruststellen, maar heeft naar aanleiding van de stikstofkaart een waardeloze brief geschreven waar eigenlijk niks in stond. Hij werkt nu aan een nieuwe brief die in september moet komen.

‘In die brief moet het kabinet met meer perspectief komen. Er moet meer duidelijkheid komen over nieuwe prijsafspraken met supermarkten, die meer moeten gaan betalen voor producten als vlees en zuivel. Het moet meer zijn dan een vergezicht. Je kunt ook niet verwachten van boeren dat ze meewerken aan hun eigen krimp als er nog niks concreet geregeld is.’