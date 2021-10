Je kunt niet een beetje solidair zijn, het is alles of niets

Beeld Alexandra España

Er is een dorp waar duizend mensen wonen. Het beschikt over een piekfijn ziekenhuis, met één ic-bed – wat vergeleken met de landelijke norm heel veel is.

Dan breekt er een dorpspandemie uit: een virus waart rond. De burgemeester verschijnt dagelijks op de lokale televisiezender en zegt dat iedereen afstand moet houden en dient af te zien van handen schudden. Een handige jongen in het dorp regelt mondkapjes uit China. Voor niks, zegt hij, maar hij rijdt opeens wel pontificaal in een Tesla door het dorp en rookt dure Cubaanse sigaren.

Waar hij dat van betaalt, vragen de mensen in het dorp zich af.

Dan, veel sneller dan was verwacht, lijkt er een oplossing in zicht: een vaccin, meerdere zelfs. Iedereen haast zich naar het ziekenhuis om zich te laten vaccineren. Nou ja, bijna iedereen.

In het dorp is binnen de kortste keren 85 procent van de mensen gevaccineerd tegen het virus, vijftien procent weigert.

Er zijn complotdenkers en een paar principiële weigeraars. Tot anderen is de boodschap dat vaccinatie belangrijk is nog steeds niet doorgedrongen omdat ze de taal niet spreken. Enkele notoire dwarsliggers blijven ook weigeren: hoe scherper het beroep dat op hun wordt gedaan, des te steviger zetten ze de hakken in het zand. Aan mijn lijf geen polonaise, zeggen ze.

Zorgelijke ontwikkeling

Er dreigt een probleem te ontstaan met het ene ic-bed in het dorpsziekenhuis. De burgemeester heeft het over uitgestelde zorg en iedereen heeft het over uitgestelde zorg, tot de uitgestelde zorg bijna normaal is geworden. Niemand vraagt waarom slachtoffers van de pandemie automatisch voorrang krijgen op de ic.

De kosten van het ziekenhuis worden hoofdelijk omgeslagen: iedereen betaalt een duizendste deel als verzekering. Komt de nood aan de man, dan is er zorg beschikbaar die uit de collectieve pot wordt betaald. De burgemeester legt uit dat dit solidariteit heet en dat solidariteit een vorm van welbegrepen eigenbelang is. Niet iedereen begrijpt wat dat precies inhoudt, maar het klinkt positief.

De burgemeester ziet tevens een zorgelijke ontwikkeling: het ziekenhuis wordt steeds duurder. Dat komt doordat de dorpsbewoners steeds ouder worden en meer zorg nodig hebben, doordat er nieuwe dure medicijnen en behandelingen beschikbaar komen en omdat de verpleegkundigen eindelijk fatsoenlijk betaald willen worden.

Om het ziekenhuis betaalbaar te houden, doet de burgemeester een oproep aan alle dorpsbewoners: eet gezond, rook niet, stop met drinken en maak elke dag in stevig tempo een gezonde wandeling door de Dorpsstraat. Dat vergroot de kans op gezond ouder worden, zegt hij, en verkleint de kans dat je met allerlei kwaaltjes in het ziekenhuis terechtkomt en dat werkt weer kostenbesparend.

‘Preventieve zorg is het geheim’, zegt de burgemeester, die altijd per fiets naar de raadsvergaderingen komt.

Smulparadijs

Veel dorpsbewoners nemen het advies van de burgemeester ter harte. Ze gaan meer bewegen, beperken het bezoek aan snackbar ‘Het Smulparadijs’ en drinken hun thee voortaan zonder suiker. Met roken waren de meesten al gestopt, tabakszaak ‘Het rokertje’ op het dorpsplein is al failliet.

Maar er gebeurt iets vreemds. Ondanks de gezonde manier van leven van de meeste dorpsbewoners blijven de kosten van het ziekenhuis oplopen. Niet iedereen houdt zich aan het strenge gezondheidsregime van de burgemeester. Er zijn nog steeds stevige rokers en mensen die dikker zijn dan goed voor ze is. Een paar stevige zuipers hebben geen zin de fles te laten staan, dat vinden ze ongezellig.

Bovendien bestaat er ook in het dorp zoiets als pech, sommige hypergezond levende mensen worden toch ziek.

Er worden nu in het dorp voorzichtig vraagtekens gezet bij de solidariteit. Is het wel helemaal eerlijk, dat zo’n dikke roker dezelfde verzekeringspremie betaalt, terwijl de kans dat hij een beroep moet doen op het ziekenhuis aanzienlijk groter is? Zou het niet rechtvaardiger zijn wanneer hij een toeslag betaalt vanwege het verhoogde risico?

Nee, zegt de burgemeester, een redelijk man, dat zou de solidariteit ondergraven. We moeten solidair zijn, we doen allemaal wel eens iets ongezonds. Daar gaat iedereen mee akkoord, maar er klinkt gemor. Is het wel waar, van dat welbegrepen eigenbelang?

De verzekeringsman in het dorp gaat met een excel-sheet aan de slag. Solidariteit is mooi, beweert hij, maar de meesten van jullie zouden minder premie betalen wanneer die minderheid wat gezonder ging leven en niet om de haverklap naar het ziekenhuis zou gaan. Hij belooft een fonds met lage kosten voor gezond levende mensen.

Ingewikkelde vraag

Er sluipt twijfel het dorp binnen. Keuzevrijheid is goed, en ongezond leven is een keuze, maar moet iedereen daarvoor opdraaien? Rokers betalen al jarenlang meer voor hun hypotheek toch? Dat vindt iedereen normaal. In een ander dorp betalen hoger opgeleiden lagere premies.

En dan begint het na een tijdje op te vallen dat 80 procent van de patiënten in het ziekenhuis behoort tot de 15 procent die zich niet heeft laten vaccineren tegen het virus. Er gaan verontwaardigde stemmen op in het dorp. Moet je de reguliere zorg steeds blijven uitstellen omdat mensen weigeren een vaccinatie te halen en daardoor het ene ic-bed bezet houden?

Iemand stelt een ingewikkelde vraag: moet je solidair blijven met mensen die die solidariteit zelf aan hun laars lappen? Die met een beroep op hun eigen individuele vrijheid die van anderen inperken?

Ik ben daar helemaal klaar mee, zeggen steeds meer dorpsbewoners.

De burgemeester, een sociaal-democraat van de oude stempel, houdt voet bij stuk. Je kunt niet een beetje solidair zijn, zegt hij, solidariteit is alles of niets. Als je daaraan tornt, stort het hele stelsel in elkaar.

De dorpsbewoners zijn het lang niet allemaal met hem eens. Eentje wacht al een maand op een knie-operatie; hij is van zijn racefiets gevallen.

De man die de bijdrage van de dorpsbewoners aan het ziekenhuis vaststelt komt met slecht nieuws. Hij heeft een grafiek getekend, en de kosten blijven scherp omhoog lopen. Het wordt onbetaalbaar, zegt hij. We moeten keuzes maken. Hij heeft het zelfs over scherpe keuzes.

Wat bedoelt hij? Niemand durft hardop te zeggen wat hij bedoelt, al hebben de meeste mensen wel een idee.

Tweedeling

Hij bedoelt dat er kosten zijn verbonden aan de keuzevrijheid van het individu. Hij zegt het gewoon hardop: wie bewust van inenting heeft afgezien, moet er rekening mee houden dat dat consequenties heeft, mogelijk ernstige en uiteindelijk zelfs fatale. Zorg is niet langer in alle gevallen gegarandeerd, het wordt veel te duur.

De burgemeester zegt dat er geen verschil is met vroeger. Het risico dat rokers bewust namen, verschilt volgens hem niet van de bewuste keuze af te zien van vaccinatie. Maar niemand luistert meer naar hem: iedereen heeft opeens een sterke afkeer van ongevaccineerden.

De burgemeester heeft het over een dreigende tweedeling in de zorg.

Het zal wel, zeggen de mensen. Moeten ze zich maar laten vaccineren.

Is de tweedeling de schuld van de ongevaccineerden of juist de gevaccineerden? De man van de ziekenhuispremie zegt dat ongevaccineerde mensen moeten kunnen worden uitgesloten van deelname aan zijn fonds. Die lui zijn veel te duur zegt hij populistisch, want hij voelt dat hij het tij mee heeft, als we ze eruit gooien wordt het voor de rest goedkoper. Je zou kunnen denken aan een aparte premie voor ongevaccineerden.

Klinkt redelijk, roept iemand.

We moeten inenting verplicht stellen, zegt iemand anders. Je kunt het collectief niet laten gijzelen door het individu.

Dan moet je roken ook verbieden, zegt de burgemeester.

Dat moet dan maar, zeggen niet-rokers. En doe ook maar een suikertaks en een vleesheffing. En de blessures door dat hardlopen en fietsen kosten ook handenvol geld. Een verhoging van de premie voor sporters zou niet meer dan terecht zijn.

Na een tijd is het dorp is definitief veranderd. Er lopen mensen over straat die elkaar wantrouwend aankijken. Solidariteit bestaat niet meer, alleen nog eigenbelang, niet eens welbegrepen.