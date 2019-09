‘Je kunt je toch niet voorstellen dat er in Europa een praalgraf is voor Mussolini of Hitler?’

De Vallei der Gevallenen, even buiten Madrid, is een monument voor de mensen die tijdens de Spaanse burgeroorlog zijn gesneuveld toen ze voor Franco vochten. Franco ligt er zelf ook begraven, maar het Spaanse hooggerechtshof heeft dinsdag bepaald dat zijn lichaam moet worden weggehaald. Beeld AFP

Hallo Maartje, dit was zo’n beetje het eerste wat de regering vorig jaar bij haar aantreden wilde laten uitvoeren: het lichaam van Franco weghalen uit de Vallei der Gevallenen bij Madrid. Zijn ze nu opgelucht?

‘Zeker! Politici staan in de rij om een reactie te geven, en de meesten zeggen erg gelukkig te zijn met deze uitspraak. Direct na haar aantreden in juni 2018 dacht de regering dat het lichaam dezelfde zomer nog kon worden verplaatst, maar daar ging de familie van Franco voor liggen. Het zou vernederend en pijnlijk voor hen zijn, als er met het lichaam van hun geliefde opa zou worden gesold. De rechter heeft de familie nu in het ongelijk gesteld, en dat is een grote opluchting voor de regering. Ze is alweer gevallen en heeft weinig voor elkaar gekregen, maar dit is in elk geval wel gelukt.’

Want leg nog even uit: die Vallei der Gevallenen is formeel een begraafplaats voor mensen die in de Spaanse burgeroorlog (1936 – 1939) zijn omgekomen.

‘Inderdaad, Franco liet het mausoleum zelf bouwen om de mensen te eren die zijn omgekomen toen zij voor zijn regime vochten. Later zijn er nog eens tienduizenden doden herbegraven, onder wie politieke tegenstanders en dwangarbeiders. Duizenden lichamen zijn nog steeds niet geïdentificeerd.’

Een massagraf dus, waar de dictator zichzelf decennia later liet bijzetten.

‘En een plek die door de jaren heen een soort bedevaartsplaats is geworden voor extreem-rechts. Daar wilde de regering een eind aan maken, maar daarvoor moesten zij eerst een wet wijzigen. Deze bepaalt nu dat er alleen mensen mogen liggen die tijdens de burgeroorlog zijn gesneuveld. Dat is bij Franco niet het geval: hij is in 1975 overleden.’

Spanjaarden geven de fascistische groet bij de basiliek in de Vallei der Gevallenen waar oud-dictator Franco ligt begraven. Beeld Reuters

Wordt hier in Spanje vanavond over gepraat aan de keukentafel?

‘Misschien dat er iets over wordt gezegd, maar de meeste mensen zijn het wel met elkaar eens: het is een goede zaak dat het lichaam van Franco wordt verplaatst. Zeker jongeren vinden het genant dat Spanje een gigantisch mausoleum voor zijn dictator heeft. Je kunt je toch niet voorstellen dat er zoiets elders in Europa zou zijn voor Hitler of Mussolini, zeggen zij. Spanje is echt een Europees en modern land geworden. Dit was een grote smet.’

Toch ligt de burgeroorlog nog steeds gevoelig in Spanje. Op scholen bijvoorbeeld wordt het onderwerp nog steeds vermeden.

‘Ja, maar dat wil niet zeggen dat mensen nostalgische gevoelen hebben bij de dictatuur. Natuurlijk zijn er een paar ouderen die zeggen dat het vroeger onder Franco beter was, omdat de treinen toen nog op tijd reden, en een man tenminste voor zijn familie kon zorgen. Maar dat is een kleine minderheid. Het ontwijkende gedrag komt voort uit het besluit, indertijd, om niet terug te kijken, maar de blik op de toekomst te richten. Toen was men nog bang dat de tegenstellingen zouden worden aangewakkerd als erover werd gepraat.’

Een foto van Francisco Franco uit 1936. Beeld AP

En die vrees bestaat nog steeds?

‘Bij jongeren niet, maar je merkt aan de gekste dingen hoe krampachtig de vorige generatie het onderwerp mijdt. Neem de Vallei der Gevallenen, bijvoorbeeld. Bij dat enorme mausoleum hangt wel een bordje met uitleg over de wandtapijten die er hangen, maar er wordt met geen woord gerept over de burgeroorlog en zijn slachtoffers.’