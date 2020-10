‘Je kunt bijna letterlijk verstaan wat de spelers op het veld zeggen. Dat is één wedstrijd leuk’

Een bezoek aan de Arena begint met het scannen van een QR-code en het beantwoorden van vijf vragen over corona. Beeld BSR Agency

Willem, de Champions League gaat weer beginnen! Kriebelt het als in andere jaren?

‘Niet bepaald. Het is niet leuk om woensdag weer naar een lege Johan Cruijff Arena te gaan. Voetbal bruist normaal van emotie, het hart gaat er sneller van kloppen. Maar je merkt het nu ook aan supporters van Ajax op Twitter: er is veel minder voorpret. Terwijl de wedstrijd tegen Liverpool een van de mooiste is die je kan bedenken.

‘Overigens wordt niet overal zonder publiek gespeeld. Bij ruim tien van de 32 deelnemers mag er wel publiek komen, maar heel weinig. Een stuk of duizend supporters, bij sommige teams weer iets meer. Het verschilt per land. Het wordt een heel raar toernooi.’

Wat mag je nog als journalist?

‘Een bezoek aan de Arena begint met het scannen van een QR-code en het beantwoorden van vijf vragen over corona. Of je klachten hebt, in contact bent geweest met mensen die klachten hebben… Je kent het. Daarna moet je meteen door naar de tribune. Normaal vinden journalisten het gezellig om in de perskamer even met elkaar te kletsen. Maar nu mag je pas één uur van te voren aanwezig zijn en word je rechtstreeks naar je plek gewezen.

‘Dan begint de wedstrijd. Je kunt bijna letterlijk horen wat de spelers zeggen. Dat is één wedstrijd leuk, maar went snel. Vlak na de wedstrijd lever ik het stuk in, omdat de deadline van de krant heel kort op het laatste fluitsignaal zit. Dan kun je nog wat vragen stellen op de persconferentie en is het klaar. Geen mixed zone, waar je normaal nog spelers kunt spreken. Dat vind ik ook niet eens zo erg. Maar die kilheid, dat is toch erg vervelend.’

Heeft Ajax kans tegen Liverpool?

‘Kansen liggen er altijd. Liverpool is iets minder in vorm, hoewel de wedstrijd tegen Everton goed was. Ze hebben al dertien tegendoelpunten gehad in de Premier League, samen met West Bromwich Albion het meest van heel de competitie momenteel. En dan is Virgil van Dijk afgelopen weekend ook nog eens geblesseerd uitgevallen. Maar Liverpool is een hele sterke ploeg. Vooral de drie aanvallers, Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah, zijn van absolute wereldklasse. Dat kan Ajax niet brengen. Ajax heeft best een goede ploeg, maar minder kwaliteit dan Liverpool.

‘Daarbij: de Premier League is veel zwaarder dan de eredivisie. Dus Liverpool is ook veel meer tegenstand gewend dan Ajax. Twee jaar geleden had Ajax een ploeg die in dit soort wedstrijden de stap naar de top kon zetten. Met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Dit is een hele nieuwe ploeg, die denk ik nog minder daartoe in staat is. Mohammed Kudus en Antony kunnen bijvoorbeeld goed voetballen. Maar mag je al verwachten dat ze er tegen Liverpool staan? Bij Frenkie duurde dat ook even.’

Liverpool staat bekend als een ploeg die veel druk zet als de tegenstander in balbezit is. Hoe moet Ajax dat bestrijden?

‘Het wordt interessant of ze daar om die druk heen kunnen voetballen. Bayern München won vorig seizoen met 8-2 van FC Barcelona door ook hoog druk te zetten. Barcelona bleef maar pielig opbouwen, zonder enig resultaat. Dan is het de kunst om te zeggen: het gaat vandaag niet lukken zo, laten we maar gewoon de lange bal spelen. De vraag is dus: kun je je aanpassen aan het spel van de tegenstander?

‘Tegelijkertijd vind ik dat Liverpool minder druk zet dan vroeger. Een paar jaar geleden ging dat hele wedstrijden door. Nu wisselen de spelers meer in tempo, kiezen ze iets meer hun momenten uit. Dat is handiger voor zo’n ploeg, omdat Liverpool heel veel snelheid heeft. Inzakken en dan via een tegenaanval uitbreken, is doorgaans makkelijker.’

Je zei al dat er voor een journalist, in vergelijking met normaal, weinig te genieten valt. Waarom ga je er nog heen?

‘Aanwezigheid heeft altijd meerwaarde. Allereerst omdat ik ter plekke betere stukken schrijf. Je ziet het veld veel beter en je pikt details op. Normaal voel je ook de sfeer en praat je met mensen. Daarnaast: je moet als sportjournalist relaties opbouwen. Als ik Erik ten Hag wil interviewen, staat Ajax dat nu misschien toe. Maar als ik nooit bij de club zou komen, is die kans heel klein.

‘Uitwedstrijden worden wel moeilijker dit jaar. Vorig jaar ben ik bij alle Europese wedstrijden van Ajax geweest, ook uit. Daar haal je heel veel verhaal uit. Maar nu kun er bijna niks met die reisbeperkingen. Ik heb besloten dat ik niet ga, als ik daarna in quarantaine moet. Het Nederlands elftal speelde vorige week in Bosnië en Italië. Bosnië was helemaal onmogelijk, maar naar Italië had ik eventueel gekund. Maar dan moest ik daar weer een negatieve test kunnen laten zien. Dat kostte best wat tijd om te regelen, dus heb ik het maar via de televisie gedaan.

‘Volgende week speelt Ajax uit tegen Atalanta Bergamo. Er komt vermoedelijk een avondklok in Lombardije vanaf 23.00 uur. Dan is de wedstrijd bij Atalanta net afgelopen en zitten wij nog in het stadion. Wat een gedoe.’