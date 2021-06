‘Je hoopt toch op spelers die je kunnen betoveren. Dat slag sterft een beetje uit’

Quincy Promes (l) en Memphis Depay (r) tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal woensdag in Zeist, Nederland. Beeld ANP

Hallo Willem, waar zit je?

‘Normaal zit ik tijdens zo’n groot toernooi ergens in het buitenland. Nu ben ik thuis een stukje aan het tikken. Ik blijf in Nederland zolang Oranje zijn wedstrijden in Amsterdam speelt. Als ze hun poule winnen, is Boedapest de volgende stop.

‘Misschien zit ik dan met veel Oranje-fans in een vol stadion. Hongarije is voor veel Nederlanders wel een haalbare bestemming, zowel wat betreft afstand als de soepele coronamaatregelen. Het is lang geleden dat er in een eindtoernooi in het buitenland veel Nederlanders op de tribune konden zitten.’

Wat vind je van het EK tot nu toe?

‘Niet heel spectaculair. We zien het voetbal waar ik bang voor was. Ik houd van aanvallend voetbal, van spelers die op avontuur gaan. Maar we zien veel ploegen die behoudend spelen. Ze wachten tot de tegenstander de bal verspeelt en gokken op de snelle tegenaanval.

‘Wereldkampioen Frankrijk is daar het beste voorbeeld van. Allemaal geweldige voetballers, maar ze gokken vooral op de snelheid van hun aanvaller Kylian Mbappé. Die lange sprint van hem tegen Duitsland was natuurlijk geweldig, maar ik zie straks liever een Europees kampioen met een aantrekkelijker, opwindender speelstijl.’

Speelt Nederland dan wel aanvallender dan je had verwacht?

‘In eerdere wedstrijden had Nederland de neiging de bal steeds breed of terug te spelen. Tijdens de openingswedstrijd tegen Oekraïne speelden ze juist heel aanvallend. Dat stond de tegenstander dan ook wel toe, moet ik daar aan toevoegen.

‘Wel was het jammer dat Nederland geen echte buitenspeler had. Denzel Dumfries deed het geweldig. Met zijn winnende treffer werd het voor hem een verhaal als in een jongensboek. Maar hij is natuurlijk vooral een verdediger, omgeturnd tot een halve aanvaller. En uiteindelijk niet de beste aanvaller. Je hoopt toch op spelers die je kunnen betoveren. Dat slag sterft een beetje uit.’

Vanavond staat de eerder geblesseerde Matthijs de Ligt weer in de basis tegen Oostenrijk.

‘Inderdaad, misschien ten koste van zijn collega Jurriën Timber. Opbouwend en speltechnisch gezien is Timber minimaal gelijkwaardig, maar puur verdedigend is De Ligt natuurlijk beter. Dat is natuurlijk een beest van een verdediger. Timber is toch kleiner is en meer van de combinaties.

‘Maar misschien schuift Frank de Boer Daley Blind door naar het middenveld en offert hij daar een speler. Of hij geeft Blind een wedstrijdje rust. Of hij haalt hij Marten de Roon eruit.’

Ondertussen heeft Nederland een meevaller: de Oostenrijkse sterspeler Marko Arnautovic is een wedstrijd geschorst wegens belediging van een tegenstander.

‘Arnautovic is een speler die altijd iets geks doet, iets wat je niet verwacht. Een speler met geniale acties, in de categorie van een grootheid als Zlatan Ibrahimovic. Zijn schorsing is wel gunstig voor Oranje.

‘Die schorsing is vrij bijzonder, maar hij stond dan ook geweldig te schelden. Dat kennen we wel van hem. Soms is hij niet te harden is, zo irritant. Ook nu zag het er niet uit. Er is ook nog zoiets als fair play.’

Wie heeft je tot nu toe het meest geraakt dit toernooi? Eriksen, Blind, Ronaldo of die parachutist van Greenpeace?

‘Die parachutist van Greenpeace was natuurlijk een halve zool. Blijkbaar hadden de scherpschutters van de beveiliging hem al in het vizier. Ze hebben niet geschoten omdat er Greenpeace op zijn parachute stond. Met die aanwijzing kan voortaan iedere terrorist de scherpschutters omzeilen…

‘Het is heel knap dat Ronaldo de nieuwe recordhouder werd van doelpunten op een EK. Een schitterend record. Wel maakt hij zijn twee laatste goals toen de wedstrijd al beslist was. Ik hoop dat de geweldige voetballer die Ronaldo is in de volgende wedstrijden eerder opstaat.

‘Het meest indrukwekkend was natuurlijk het in elkaar zakken van Christian Eriksen in de wedstrijd van Denemarken tegen Finland. Gelukkig is het goed afgelopen, anders was er een zware, donkere schaduw over het hele toernooi gevallen.

‘Daley Blind ging vervolgens twijfelen of hij wel moest spelen met zíjn hartproblemen. Hij ging daarover nog eens extra met zijn vader bellen en uiteindelijk toch spelen. Dat was natuurlijk heel emotioneel. Ik heb daar nog mijn column over geschreven.

‘Na zo’n gebeurtenis als met Eriksen relativeert iedereen natuurlijk meteen het belang van voetbal en dit EK. Dat moet ook, want een mensenleven gaat boven alles. Maar verder moeten sporters natuurlijk niet te veel relativeren. Ze moeten totáál gaan voor de sport en de best mogelijke prestatie.’

Het is ook het toernooi van de vele speelsteden, verspreid over Europa. Is dat een model voor de toekomst?

‘Een toernooi in één land heeft zeker meer sfeer. Maar het is goed dat men voor een enkel evenement niet nog meer stadions gaat bouwen. We moeten toch een beetje duurzaam zijn. Stadions genoeg in Europa. Toernooien kunnen ook worden georganiseerd door twee of drie landen samen. Corona-technisch is het nu ook wel gunstig dat geen enkel land onevenredig zwaar wordt belast met bezoekers.’

Je kunt nu ook de analisten op de Nederlandse televisie volgen. Wie spreekt jou het meest aan?

‘Tijdens een toernooi in het buitenland zie ik al die Nederlandse programma’s nooit. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Ik wil zo veel mogelijk mijn eigen gang gaan.

‘Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder zijn goed, maar soms een beetje eenkennig in hun meningen. Al heb ik dat zelf natuurlijk ook. Dan is een analist als Mandy van den Berg wel verfrissend. Zij was aanvoerder van het Nederlandse elftal en heeft alles meegemaakt in het voetbal. Ze spreekt met verstand van zaken en zonder vooroordelen. En niet met dat denigrerende, wat die mannen soms kunnen hebben.

‘Ibrahim Afellay vind ik ook wel goed. Als aanvoerder van PSV had hij alleen nooit zin om met de pers te praten. Nu zit hij opeens grote meningen verkondigen. Dat stoort me wel een beetje. Maar wat hij zegt vind ik wel goed.’

En dan onze fotograaf Guus Dubbelman, die wegens coronabeperkingen de toegang tot het veld was ontzegd en alleen vanaf de tribune mocht fotograferen.

‘De komende wedstrijden zit hij weer langs de lijn. Wij hebben als krant langs alle kanalen protest aangetekend bij de Uefa. Ik ben heel blij dat hij terug is. Niet alleen omdat we dan betere foto’s krijgen, maar ook omdat het Guus zijn vak is. Het was toch een soort broodroof van iemand die al veertig jaar meeloopt.

‘Als de corona-pandemie op haar hoogtepunt was geweest en het allemaal heel gevaarlijk was geweest, alla. Maar we zitten inmiddels in een andere tijd. Dus ik ben blij dat Guus weer zijn geweldige foto’s kan maken.’