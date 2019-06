Je bezorgmaaltijd uit een verbouwde garagebox: dit restaurant bestaat alleen online

Je kunt er niet uit eten gaan, je kunt er alleen iets bestellen via bezorgdiensten. Wie dat doet, krijgt een maaltijd die is bereid in een tot keuken verbouwde garagebox. De ‘dark kitchen’ krijgt voet aan de grond in Nederland.

Vinnie’s Pizza, Queen’s Burger, Las ­Vegan: wel zes veganistische restaurants gaan schuil achter de deuren van een voormalige garagebox in de Amsterdamse Jordaan. Er ligt een betegelde vloer, er is weinig daglicht en achter glimmende fornuizen staan twintigers de hele dag burgers en pizza’s te bereiden. Bezorgers in blauwe en groene jassen, van bedrijven als Deliveroo, Uber Eats en Thuisbezorgd, fietsen af en aan. Vooral tijdens de spitsuren ’s avonds is het hier een drukke boel.

Dit is een zogeheten dark kitchen, een duistere keuken. Het is een buitenlands fenomeen dat nu ook in Nederland voet aan de grond heeft gekregen. ‘De markt voor bezorgmaaltijden groeit al tien jaar’, zegt de man achter de dark kitchen, ondernemer Rens Bekkers (30). ‘Mensen gaan minder uit eten, koken minder. Ze willen simpel, makkelijk en snel eten. Hierdoor ontstaat de vraag naar een hoogwaardig restaurant waar je niet hoeft te zitten, maar waar je wel online goed eten kunt bestellen.’

Dat zijn garagebox wel zes digitale restaurants omvat, verklaart Bekkers als een marketingkeuze: ‘Elk van de zes digitale restaurants is een eigen merk. Zo zijn er twee burgerrestaurants, maar Queen’s Burger is voor de ‘vleeservaring’ met burgers die op echt vlees lijken, en Vegan Burger Brothers staat in de markt met mysterieuze, zwart gekleurde broodjes – die iets goedkoper zijn.’ Bij zijn andere restaurants brengt Bekkers onder meer veganistische ­döner en pizza aan de man.

Groeiende vraag bezorgmaaltijden De dark kitchens spelen in op de explosief groeiende vraag naar bezorgmaaltijden, ook in Nederland. Het Food Service Instituut berekende dat de bezorgomzet in 2018 toenam met 13,4 procent naar 1,7 miljard euro. Het instituut koppelt de groei aan de grotere vraag naar ‘gemak en genieten’ bij de consument. Ook het bezorgen van boodschappen werd populairder. Het bezorgen van maaltijden is geen nieuw concept, maar groeide dankzij het internet. Aanvankelijk ging het om junk food, maar bezorgdiensten zijn steeds vaker gaan samenwerken met kwaliteitsrestaurants.

Negatieve reacties

Het gebrek aan een echte fysieke locatie stuit bij sommige consumenten op bezwaren. Een Jordanese buurtbewoner, die anoniem wil blijven vanwege vrees voor ‘onrust in de buurt’, heeft alle restaurants van Bekkers’ dark kitchen op een zwarte lijst gezet, zegt ze. ‘Ik bestel daar niet meer, ik heb het mijn vrienden ook afgeraden. Ik ben binnen geweest en ik vond het niks. Als ik iets bestel, wil ik het restaurant kennen waar het eten vandaan komt. En dit kan ik geen restaurant noemen.’

‘Ik kan me voorstellen dat mensen het een maf idee vinden’, reageert Bekkers. ‘Maar het is ook een kwestie van wennen. We concurreren niet met ­fysieke restaurants, maar met andere digitale restaurants.’ Hij trekt een vergelijking met webshops, onlinewinkels die ook geen fysieke locatie nodig hebben. ‘Als je even doordenkt, is het zo raar nog niet. Niet voor niets bestaat het concept van dark kitchens al jaren in het buitenland.’

Dat klopt: in het Verenigd Koninkrijk werden recentelijk veel dark kitchens opgericht, door bezorgservice Deliveroo zelf. Dat kwam Deliveroo op kritiek te staan: de keukens zouden het bestaansrecht van echte restaurants in gevaar brengen, koks zouden er in erbarmelijke omstandigheden werken in oververhitte of ijskoude containers.

Ook in Nederland heeft Deliveroo een dark kitchen, maar op een veel appetijtelijker locatie: een ‘hippe foodhall’ in Amsterdam-Oost. Professionele koks bereiden er maaltijden van bestaande restaurants, op naam van deze bedrijven – in tegenstelling tot de dark kitchen in de Jordaan, die dus werkt met eigen ‘restaurants’.

Bij het bezorgen van maaltijden werken restaurants samen met bezorgplatforms, die een commissie vragen voor elke bestelling. Dit kan duur uitvallen – maar niet als een ondernemer alle andere kosten van een restaurant minimaliseert. Een dark kitchen doet dat door te besparen op huur, inrichting, personeel en locatie: Bekkers’ keuken zit in een achterafstraatje waar weinig mensen komen, maar omdat het geografisch midden in Amsterdam zit, kunnen de bezorgers de stad ruimschoots bedienen.

Een ander groot voordeel van de dark kitchen: als een digitaal restaurant niet zo lekker loopt, kan het zo de nek om worden gedraaid. Zo is er bij Rens Bekkers al een pastarestaurant gesneuveld omdat de porties niet in de smaak vielen bij de consumenten: ‘Wij houden de reviews op Thuisbezorgd en Deliveroo nauwlettend in de gaten’, zegt Bekkers. ‘Het is een belangrijk meetpunt voor ons en we passen ons menu er vaak op aan.’

